સુરતના હીરા ઉદ્યોગમાં ફરી મંદી, 26000 રત્નકલાકારોના શિક્ષણ સહાયના ફોર્મને તાત્કાલિક મંજૂર કરવાની ઉઠી માંગ
હીરા ઉદ્યોગ સાથે જોડાયેલા ગરીબ રત્નકલાકારો માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા જાહેર કરાયેલી શિક્ષણ સહાય યોજના હેઠળ નામંજૂર કરાયેલા 26,000 ફોર્મને તાત્કાલિક મંજૂરી આપવા રજૂઆત.
Published : December 2, 2025 at 6:45 PM IST
સુરત: નેચરલ ડાયમંડની વૈશ્વિક માંગમાં થયેલા ભારે ઘટાડા અને તેના ભાવોમાં 10% સુધીના તૂટવાને કારણે સુરતના હીરા ઉદ્યોગમાં દિવાળી બાદ ફરી એકવાર મંદીનો માહોલ છવાયો છે. આ સંકટના સમયમાં, હીરા ઉદ્યોગ સાથે જોડાયેલા ગરીબ રત્નકલાકારો માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા જાહેર કરાયેલી શિક્ષણ સહાય યોજના હેઠળ નામંજૂર કરાયેલા આશરે 26,000 ફોર્મને તાત્કાલિક મંજૂરી આપવા માટે ડાયમંડ વર્કર યુનિયન ગુજરાત દ્વારા રાજ્ય સરકાર સમક્ષ મજબૂત રજૂઆત કરવામાં આવી છે.
26,000 ફોર્મ મંજૂર કરવાની યુનિયનની મુખ્ય માગ
ડાયમંડ વર્કર યુનિયન ગુજરાતના ઉપપ્રમુખ ભાવેશ ટાંકે જણાવ્યું હતું કે, "સરકારે રત્નકલાકારોના બાળકો માટે જાહેર કરેલી શિક્ષણ સહાય યોજનાના જે 26,000 જેટલા ફોર્મ નામંજૂર થયા છે, તેને મંજૂર કરાવવા માટે યુનિયને અગાઉ સુરત કલેક્ટર મારફતે મુખ્યમંત્રીને આવેદનપત્ર પાઠવ્યું હતું."
ટાંકના જણાવ્યા અનુસાર, જે રત્નકલાકારોના ફોર્મ રદ થયા છે તેઓ મોટાભાગે ગરીબ અને ભાડાના મકાનમાં રહેતા અત્યંત જરૂરિયાતમંદ કારીગરો છે. તેમના બાળકોની સ્કૂલ-કોલેજની ફી ભરવા માટે આ સહાય અત્યંત જરૂરી હોવાથી, તેમના બાળકો શિક્ષણથી વંચિત ન રહે તે માટે યુનિયન લડી રહ્યું છે.
ફોર્મ રદ થવાનું કારણ જાણવા RTIનું અભિયાન
નામંજૂર થયેલા ફોર્મ રદ થવાનું ચોક્કસ કારણ જાણવા માટે મોટી સંખ્યામાં રત્નકલાકારોએ સુરત જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્ર ખાતે લેખિત રજૂઆત કરી હતી. આ ઉપરાંત, કારીગરો દ્વારા માહિતી અધિકાર અધિનિયમ 2005 (RTI) હેઠળ માહિતી માંગવાનું અભિયાન પણ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે, જે હજુ ચાલુ છે. યુનિયનનો હેતુ પારદર્શિતા લાવવાનો છે, જેથી ભવિષ્યમાં આવા ગરીબ કારીગરોને મુશ્કેલી ન પડે.
મુખ્યમંત્રી અને નાયબ મુખ્યમંત્રી સાથે મુલાકાતની માગ
26,000 ફોર્મ નામંજૂર થવા અને રત્નકલાકારોની ગંભીર પરિસ્થિતિ અંગે રૂબરૂ રજૂઆત કરવા માટે ડાયમંડ વર્કર યુનિયન ગુજરાત દ્વારા રાજ્યના નાયબ મુખ્યમંત્રી અને ઉદ્યોગ મંત્રી હર્ષ સંઘવી તેમજ મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ સાથે તાત્કાલિક મુલાકાત માટે સમય આપવાની માંગણી કરવામાં આવી છે.
યુનિયનના આગેવાનોનું કહેવું છે કે, આ મુલાકાતનો મુખ્ય હેતુ એ સુનિશ્ચિત કરવાનો છે કે ગરીબ રત્નકલાકારોના બાળકો શિક્ષણથી વંચિત ન રહે અને તેમના ફોર્મને સત્વરે માન્યતા મળે. સરકાર આ મામલે સકારાત્મક નિર્ણય લે તેવી આશા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
