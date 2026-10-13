નવરાત્રીમાં જમાલપુર ફૂલ બજારમાં વધી ડિમાન્ડ, ગુલાબના ભાવમાં મોટો ઉછાળો; જાણો શું છે ભાવ
અમદાવાદના જમાલપુર ફૂલ બજારમાં ફૂલોની ખરીદી કરવા માટે લોકો પહોંચી રહ્યા છે.
Published : October 13, 2026 at 9:27 AM IST
અમદાવાદ: નવરાત્રીની શરૂઆત થતાં જ માતાજીની પૂજા-અર્ચના અને શણગાર માટે ફૂલોની માંગ વધી છે. અમદાવાદના જમાલપુર ફૂલ બજારમાં ફૂલોની ખરીદી કરવા માટે લોકો પહોંચી રહ્યા છે. જોકે, આ વખતે બજારમાં ગુલાબના ભાવમાં મોટો ઉછાળો જોવા મળી રહ્યો છે જ્યારે પીળા ફૂલ અને ગલગોટાના ભાવમાં ઘટાડો થયો છે. બીજી તરફ, કેટલાક ફૂલોના ભાવમાં 5થી 10 ટકા જેટલો વધારો નોંધાયો છે. ચાલો જાણીએ જમાલપુર ફૂલ બજારમાં અત્યારે કયા ફૂલના શું ભાવ છે અને વેપારીઓ તથા ગ્રાહકો શું કહી રહ્યા છે?
નવરાત્રીમાં ગુલાબના ભાવમાં વધારો
જમાલપુર ફૂલ બજારના કમિટી મેમ્બર નિમેશ મોદીના જણાવ્યા અનુસાર, નવરાત્રીને કારણે બજારમાં ગ્રાહકોની અવરજવર વધી છે. જોકે, ગુલાબ સિવાય મોટાભાગનાં ફૂલોના ભાવમાં ઘટાડો થયો છે. અત્યાર સુધી જે પીળા ફૂલનો ભાવ પ્રતિ કિલો ₹50થી ₹60 હતો, તે હવે ઘટીને ₹20થી ₹25 પ્રતિ કિલો થયો છે. કેટલાક ફૂલોના ભાવ તો પ્રતિ કિલો ₹15 સુધી પણ પહોંચી ગયા છે.
બીજી તરફ, ગુલાબના ભાવમાં ધરખમ વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. સામાન્ય દિવસોમાં ₹100થી ₹120 પ્રતિ કિલોના ભાવે મળતું ગુલાબ નવરાત્રી દરમિયાન છૂટક બજારમાં ₹300થી ₹400 પ્રતિ કિલો સુધી વેચાઈ રહ્યું છે. આ ઉપરાંત અન્ય કેટલાક ફૂલોના ભાવમાં 5થી 10 ટકા જેટલો વધારો થયો છે. જ્યારે ગલગોટાના ભાવમાં ઘટાડો થયો છે અને પારસનાં ફૂલોના ભાવમાં વધારો નોંધાયો છે.
વેપારીઓ કહે છે, ગયા વર્ષની સરખામણીએ ભીડ ઓછી
જમાલપુર ફૂલ બજારના ફૂલ વેચનાર સુરેશભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, અત્યારે પીળા ફૂલ આશરે ₹200માં વેચાઈ રહ્યા છે, જ્યારે ગુલાબનો હોલસેલ ભાવ ₹200થી ₹250 પ્રતિ કિલો છે. તેમના કહેવા પ્રમાણે, બજારમાં કેટલાંક ફૂલો સસ્તાં મળતાં હોવા છતાં ગ્રાહકોની સંખ્યા અપેક્ષા કરતાં ઓછી છે. ગયા વર્ષની સરખામણીએ આ વખતે બજારમાં એટલી ભીડ જોવા મળતી નથી.
માતાજીની પૂજા માટે સસ્તાં ફૂલ ખરીદવા ઉમટી રહ્યા છે ગ્રાહકો
બીજી તરફ, માતાજીની પૂજા માટે ફૂલ ખરીદવા આવેલા ગ્રાહક ગોસ્વામીભાઈએ જણાવ્યું હતું કે તેઓ મહાકાળી મંદિર માટે ફૂલ ખરીદવા જમાલપુર બજારમાં આવ્યા છે. તેમના જણાવ્યું હતું કે, અહીં ફૂલો સસ્તા ભાવે મળી રહ્યા છે, જેના કારણે પૂજા માટે જરૂરી ફૂલોની ખરીદી કરવી સરળ બની છે.
તેમણે જણાવ્યું કે અત્યારે પીળા ફૂલનો 10 કિલોનો જથ્થો આશરે ₹200માં મળી રહ્યો છે. તેઓ ગલગોટા, ગુલાબ અને મોગરા સહિતનાં ફૂલો ખરીદી રહ્યા છે. બજારમાં ગલગોટાની એક માળા ₹20થી ₹40માં મળી રહી છે, જ્યારે ગુલાબની માળાનો ભાવ ₹100 સુધી છે.
ફૂલ ખરીદવા માટે જમાલપુર બજાર મહત્વનું કેન્દ્ર
નવરાત્રી દરમિયાન માતાજીના મંદિરોમાં પૂજા, આરતી અને શણગાર માટે ફૂલોની ખાસ જરૂરિયાત રહે છે. આ ઉપરાંત ઘરોમાં પણ માતાજીની સ્થાપના અને પૂજા માટે લોકો ફૂલો ખરીદે છે. જમાલપુરનું ફૂલ બજાર અમદાવાદના ગ્રાહકો માટે ખરીદીનું મહત્વનું કેન્દ્ર છે. જોકે, આ વખતે ગુલાબના વધેલા ભાવ અને અન્ય ફૂલોની સસ્તી કિંમત વચ્ચે બજારમાં અલગ-અલગ સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે.
એક તરફ ગ્રાહકોને ગલગોટા અને પીળા ફૂલ સસ્તા ભાવે મળી રહ્યા છે, તો બીજી તરફ ગુલાબ ખરીદવા માટે વધુ રૂપિયા ખર્ચવા પડી રહ્યા છે. હવે નવરાત્રીના આગામી દિવસોમાં બજારમાં ગ્રાહકી કેટલી વધે છે અને ફૂલોના ભાવમાં કેવા ફેરફાર થાય છે તેના પર વેપારીઓની નજર રહેશે.
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