અંકલેશ્વરમાં વંદે ભારત ટ્રેનને સ્ટોપેજ આપવા માંગ, ઉદ્યોગ મંડળની કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારને રજૂઆત
ભરૂચના અંકલેશ્વર રેલવે સ્ટેશન પર વંદે ભારત એક્સપ્રેસ ટ્રેનના નિયમિત સ્ટોપેજની માંગ ઉગ્ર બની છે.
Published : August 4, 2026 at 9:12 AM IST
ભરૂચ: ભરૂચના અંકલેશ્વર રેલવે સ્ટેશન પર વંદે ભારત એક્સપ્રેસ ટ્રેનના નિયમિત સ્ટોપેજની માંગ ઉગ્ર બની છે. અંકલેશ્વર ઉદ્યોગ મંડળ દ્વારા કેન્દ્ર સરકાર, રાજ્ય સરકાર તેમજ ભારતીય રેલ્વે સમક્ષ સત્તાવાર રજૂઆત કરવામાં આવી છે.
અંકલેશ્વરમાં વંદે ભારતને સ્ટોપેજ આપવા માંગ
ઉદ્યોગ મંડળનું માનવું છે કે અંકલેશ્વર દેશના અગ્રણી ઔદ્યોગિક શહેરોમાં સ્થાન ધરાવે છે અને અહીંથી દરરોજ મોટી સંખ્યામાં ઉદ્યોગપતિઓ, કોર્પોરેટ અધિકારીઓ, ટેકનિકલ સ્ટાફ તેમજ અન્ય મુસાફરો મુંબઇ અને અમદાવાદ વચ્ચે અવરજવર કરે છે, આવી સ્થિતિમાં વંદે ભારત ટ્રેનનું નિયમિત સ્ટોપેજ આ વિસ્તાર માટે અત્યંત જરૂરી બન્યું છે.
અનેક વેપારીઓને થશે ફાયદો
ઉદ્યોગ મંડળના જણાવ્યા મુજબ અંકલેશ્વર અને આસપાસના ઔદ્યોગિક વિસ્તારોમાં હજારો ઉદ્યોગો કાર્યરત છે. દરરોજ અનેક રોકાણકારો, વેપારીઓ અને અધિકારીઓને ટૂંકા સમયમાં અમદાવાદ અને મુંબઈ પહોંચવાની જરૂરિયાત રહેતી હોય છે. જો વંદે ભારત ટ્રેનને અંકલેશ્વર ખાતે નિયમિત સ્ટોપેજ આપવામાં આવે તો મુસાફરીનો સમય ઘટશે, વ્યવસાયિક પ્રવૃત્તિઓને વેગ મળશે અને સમગ્ર દક્ષિણ ગુજરાતના ઔદ્યોગિક વિકાસને પણ પ્રોત્સાહન મળશે.
અંકલેશ્વરમાં પ્રથમ વખત વંદે ભારત રોકવામાં આવી હતી
મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે તાજેતરમાં હાંસોટના એક 22 વર્ષીય યુવકના અંગદાન બાદ તેનું હૃદય અમદાવાદ પહોંચાડવા માટે વિશેષ પરિસ્થિતિમાં વંદે ભારત ટ્રેનને પ્રથમ વખત અંકલેશ્વર રેલવે સ્ટેશન પર રોકવામાં આવી હતી. આ ઘટનાએ સાબિત કર્યું હતું કે જરૂરી સંજોગોમાં અંકલેશ્વર ખાતે ટ્રેનનું સ્ટોપેજ શક્ય છે ત્યારથી ઉદ્યોગ જગત અને સ્થાનિક લોકોમાં નિયમિત સ્ટોપેજની માંગ વધુ મજબૂત બની છે.
ઉદ્યોગ મંડળનું કહેવું છે કે વંદે ભારત ટ્રેનના સ્ટોપેજથી માત્ર ઉદ્યોગપતિઓને જ નહીં પરંતુ વિદ્યાર્થીઓ, નોકરીયાત વર્ગ, દર્દીઓ અને સામાન્ય મુસાફરોને પણ ઝડપી, સુરક્ષિત અને આધુનિક મુસાફરીની સુવિધા મળશે. આ ઉપરાંત અંકલેશ્વર જેવા મહત્વના ઔદ્યોગિક શહેરને રાષ્ટ્રીય સ્તરે વધુ સારી રેલ કનેક્ટિવિટી પણ મળશે.
અંકલેશ્વર ઉદ્યોગ મંડળના પ્રમુખ વિમલ જેઠવાએ જણાવ્યું હતું કે, અંકલેશ્વરનો ઔદ્યોગિક વિકાસ, મુસાફરોની સંખ્યા અને વિસ્તારની જરૂરિયાતને ધ્યાનમાં રાખીને વંદે ભારત ટ્રેનને નિયમિત સ્ટોપેજ આપવો સમયની માંગ છે. તેમણે કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારને આ રજૂઆત પર સકારાત્મક નિર્ણય લઈ અંકલેશ્વર સહિત સમગ્ર દક્ષિણ ગુજરાતના લાખો મુસાફરોને લાભ મળે તે માટે યોગ્ય કાર્યવાહી કરવાની અપીલ કરી છે.
આ પણ વાંચો: