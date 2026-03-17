સુરત સિવિલ હોસ્પિટલની સ્થિતિ પર સુધારાની માંગ, ગૃહમાં ભાજપના જ ધારાસભ્યએ ઉઠાવ્યા સવાલ

વિધાનસભામાં ભાજપના ધારાસભ્ય સંગીતા પાટીલ દ્વારા સુરત સિવિલ હોસ્પિટલની કામગીરી અંગે ગંભીર મુદ્દાઓ ઉઠાવવામાં આવ્યા.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 17, 2026 at 6:58 PM IST

ગાંધીનગર: રાજ્યના આરોગ્ય તંત્ર અંગે ચિંતાજનક સ્થિતિ સામે આવી છે, ખાસ કરીને ત્યારે જ્યારે આરોગ્ય મંત્રીના પોતાના શહેરમાં જ આરોગ્ય સેવાઓ પર સવાલો ઊભા થયા છે. વિધાનસભામાં ભાજપના ધારાસભ્ય સંગીતા પાટીલ દ્વારા સુરત સિવિલ હોસ્પિટલની કામગીરી અંગે ગંભીર મુદ્દાઓ ઉઠાવવામાં આવ્યા.

ગૃહમાં કરવામાં આવેલી રજૂઆત મુજબ, સુરત સિવિલ હોસ્પિટલમાં દર્દીઓને એક વિભાગમાંથી બીજા વિભાગમાં ખસેડવામાં ભારે તકલીફોનો સામનો કરવો પડે છે. હોસ્પિટલમાં સ્ટ્રેચર અને સહાયક સ્ટાફની અછત હોવાને કારણે દર્દીઓના સગાઓને જ સ્ટ્રેચર લઈને દર્દીઓને ખસેડવાની ફરજ પડે છે. આ સ્થિતિ આરોગ્ય સેવાઓની મૂળભૂત વ્યવસ્થાઓ પર સીધો સવાલ ઉભો કરે છે.

ધારાસભ્યએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે આ સમસ્યા અંગે હોસ્પિટલના સુપરિટેન્ડન્ટને વારંવાર ધ્યાન દોરવામાં આવ્યું હોવા છતાં યોગ્ય કાર્યવાહી કરવામાં આવી નથી. જેના કારણે દર્દીઓ અને તેમના પરિવારજનોમાં અસંતોષ જોવા મળી રહ્યો છે.

સાથે સાથે, સુરત સિવિલ હોસ્પિટલના વિસ્તરણ માટે ચાલી રહેલા બાંધકામ કાર્ય પર પણ સવાલ ઉઠાવવામાં આવ્યો છે. ધારાસભ્યના જણાવ્યા મુજબ, બાંધકામની ગતિ ખૂબ ધીમી છે, જેના કારણે હોસ્પિટલ પર વધતો દર્દીઓનો ભાર સંભાળવામાં મુશ્કેલી પડી રહી છે. આ વિલંબના કારણે નવી સુવિધાઓ સમયસર ઉપલબ્ધ થતી નથી.

આ સમગ્ર મામલે સૌથી મહત્વની બાબત એ છે કે આ પ્રશ્ન સત્તાધારી પક્ષના જ ધારાસભ્ય દ્વારા ઉઠાવવામાં આવ્યો છે, જે દર્શાવે છે કે મુદ્દો કેટલો ગંભીર છે. સામાન્ય રીતે વિરોધ પક્ષ દ્વારા ઉઠાવવામાં આવતા આવા મુદ્દાઓ હવે શાસક પક્ષમાંથી જ બહાર આવી રહ્યા છે.

