સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છમાં હાઈકોર્ટ બેંચની માગણી: વકીલોએ એક દિવસ કોર્ટ કામકાજનો બહિષ્કાર કર્યો
બેઠક બાદ વકીલોના પ્રતિનિધિ મંડળે રાજકોટ કલેક્ટરને મળીને રાજ્યપાલને સંબોધિત આવેદનપત્ર આપ્યું હતું.
Published : July 29, 2026 at 5:10 PM IST
રાજકોટ: સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના લોકોને ન્યાય મેળવવા માટે અમદાવાદના ધક્કા ન ખાવા પડે તે માટે વર્ષોથી ચાલતી હાઈકોર્ટ બેંચની માગણી ફરી એક વખત જોર પકડી રહી છે.
આજે રાજકોટ સહિત સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રના વકીલોએ હાઈકોર્ટ બેંચની માગણી સાથે એક દિવસ માટે કોર્ટ કાર્યવાહીનો બહિષ્કાર કર્યો હતો. બાર એસોસિએશનના પ્રતિનિધિઓએ આજે રાજકોટ કલેક્ટરને આવેદનપત્ર પણ સોંપ્યું હતું.
ઘણા વર્ષોથી સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના વકીલો તથા લોકો રાજકોટમાં ગુજરાત હાઈકોર્ટની બેંચ સ્થાપવાની માગ કરી રહ્યા છે. આ માગણીને લઈને આજે સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના તમામ બાર એસોસિએશનના હોદ્દેદારોની સંયુક્ત બેઠક રાજકોટમાં યોજાઈ હતી.
બેઠકમાં નિર્ણય લેવામાં આવ્યો કે આજે એક દિવસ માટે તમામ વકીલો કોર્ટ કાર્યવાહીથી અલિપ્ત રહેશે. બેઠકમાં બાર એસોસિએશનના હોદ્દેદારો, કમિટી સભ્યો તેમજ સિનિયર અને જુનિયર વકીલો મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
બેઠક બાદ વકીલોના પ્રતિનિધિ મંડળે રાજકોટ કલેક્ટરને મળીને રાજ્યપાલને સંબોધિત આવેદનપત્ર આપ્યું હતું.
વકીલોની માગણી
વકીલોનું કહેવું છે કે સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છની વસ્તી ૨ કરોડથી વધુ છે. નાના-મોટા તમામ કેસો માટે અમદાવાદ જવું પડતું હોવાથી વાદીઓને સમય અને આર્થિક બંને રીતે નુકસાન થાય છે. જો રાજકોટમાં હાઈકોર્ટ બેંચ શરૂ થાય તો ન્યાય ઝડપી અને સરળતાથી મળી શકે છે.
આજના બહિષ્કારમાં ઈમરજન્સી સિવાયના તમામ કેસોમાં વકીલોએ કોર્ટમાં હાજરી આપી ન હતી. જામીન અને સ્ટે જેવા અતિ જરૂરી કેસોને અપવાદ ગણીને અન્ય તમામ બાબતોમાં કોર્ટ કાર્યવાહીથી વકીલો દૂર રહ્યા હતા. જેના કારણે રાજકોટ સહિત સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રની અનેક કોર્ટોમાં આજે કામકાજ ઠપ્પ રહ્યું હતું.
કલેક્ટરને આપેલા આવેદનપત્રમાં બાર એસોસિએશને માગ કરી છે કે રાજ્ય સરકાર તાત્કાલિક કેન્દ્ર સરકારને પ્રસ્તાવ મોકલીને રાજકોટમાં હાઈકોર્ટ બેંચની મંજૂરી મેળવે. વકીલોએ ચેતવણી આપી છે કે જો ટૂંક સમયમાં આ દિશામાં નક્કર પગલાં નહીં લેવાય તો આગામી દિવસોમાં વધુ ઉગ્ર આંદોલન કરવામાં આવશે. તેમાં કોર્ટ બહિષ્કારની અવધિ વધારવી, રેલી અને ઉપવાસ જેવા કાર્યક્રમોનો સમાવેશ થઈ શકે છે.
આ એક દિવસના બહિષ્કારને કારણે અનેક વાદીઓને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. દૂર-દૂરથી આવેલા લોકોએ તારીખ લઈને પરત ફરવું પડ્યું હતું. જોકે વાદીઓએ વકીલોની આ માગને વાજબી ગણાવીને સમર્થન આપ્યું છે. તેમનું કહેવું છે કે એક વખત બેંચ શરૂ થશે તો લાંબા ગાળે તેમને ફાયદો થશે.
ઉલ્લેખનીય છે કે સૌરાષ્ટ્રમાં હાઈકોર્ટ બેંચની માગ છેલ્લા ૩૦ વર્ષથી વધુ સમયથી ચાલી રહી છે. અગાઉ પણ અનેક વખત વકીલોએ આંદોલન કર્યા છે, પરંતુ હજુ સુધી આ માગણી સંતોષાઈ નથી. હાલમાં સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છના તમામ બાર એસોસિએશન એકજૂથ થઈને આ લડતને વધુ તીવ્ર બનાવવા તૈયારી કરી રહ્યા છે.
“સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છની 15 જિલ્લાની જનતાને ન્યાય માટે અમદાવાદ જવું પડે છે. ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના લોકોને આર્થિક તેમજ માનસિક તકલીફ પડે છે. અમારી વર્ષોથી ચાલતી માગ છે કે રાજકોટમાં હાઈકોર્ટ બેંચ મળે. આજે અમે પ્રતીકાત્મક વિરોધ તરીકે એક દિવસ કામકાજથી અલિપ્ત રહ્યા છીએ અને કલેક્ટર મારફતે સરકારને આવેદન આપ્યું છે.” - સુમિત વોરા, પ્રમુખ, રાજકોટ બાર એસોસિએશન