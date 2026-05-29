JEE એડવાન્સમાં EWS ક્વોટાની માંગ ફગાવી: હાઈકોર્ટનો વિદ્યાર્થીને ઝટકો, કેટેગરી બદલવાની મંજૂરી નહીં

Published : May 29, 2026 at 1:34 PM IST

અમદાવાદ: ગુજરાત હાઈકોર્ટે JEE મેઈન્સમાં જનરલ કેટેગરી હેઠળ પરીક્ષા આપનાર અને બાદમાં JEE એડવાન્સ માટે EWS (Economically Weaker Section) કેટેગરીમાં અરજી કરવાની મંજૂરી માંગનાર અમદાવાદના એક વિદ્યાર્થીની અરજી ફગાવી દીધી છે. કોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે JEE મેઈન્સ માટે સામાન્ય ઉમેદવાર તરીકે અરજી કર્યા બાદ ઉમેદવાર પોતાની કેટેગરી બદલીને GEN-EWS તરીકે લાભ મેળવી શકતો નથી.

અમદાવાદના વિદ્યાર્થીએ JEE મેઈન્સમાં જનરલ કેટેગરી હેઠળ અરજી કરી હતી અને 99.5987 NTA સ્કોર મેળવી JEE એડવાન્સ માટે પાત્રતા પ્રાપ્ત કરી હતી. ત્યારબાદ પરિવારની આર્થિક સ્થિતિ નબળી હોવાને કારણે તેણે 6 એપ્રિલે EWS પ્રમાણપત્ર મેળવ્યું હતું. જોકે 23 એપ્રિલે JEE એડવાન્સ માટે અરજી કરતી વખતે તેને GEN-EWS કેટેગરી પસંદ કરવાની મંજૂરી મળી ન હતી.

આથી વિદ્યાર્થીએ ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં અરજી કરી હતી. અરજદારના વકીલ મહેશ ભાવસારે દલીલ કરી હતી કે ટેકનિકલ ખામીને કારણે વિદ્યાર્થી EWS કેટેગરીમાં અરજી કરી શક્યો નહોતો. તેમણે કોર્ટ સમક્ષ રજૂઆત કરી હતી કે વિદ્યાર્થીને IIT-Roorkee અને સંબંધિત સત્તાવાળાઓ દ્વારા GEN-EWS કેટેગરીમાં અરજી કરવાની તક આપવામાં આવે.

વધુમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે EWS કેટેગરીનો લાભ મળવાથી વિદ્યાર્થીને સ્કોલરશિપ અને ફી રાહત જેવી સુવિધાઓ મળી શકે, જે તેના પરિવાર માટે ઉચ્ચ શિક્ષણનો ખર્ચ ઉઠાવવામાં મદદરૂપ બનશે.

અરજદારના વકીલ મહેશ ભાવસારે જણાવ્યું હતું કે, વિદ્યાર્થી પાસે EWS માટે જરૂરી લાયકાત અને પ્રમાણપત્ર ઉપલબ્ધ હતું, પરંતુ ઓનલાઈન પ્રક્રિયામાં આવેલી તકનિકી મર્યાદાના કારણે તે EWS કેટેગરી પસંદ કરી શક્યો નહોતો. વિદ્યાર્થીની શૈક્ષણિક કારકિર્દી અને પરિવારની આર્થિક સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને તેને વિશેષ રાહત આપવામાં આવે તેવી રજૂઆત કોર્ટ સમક્ષ કરવામાં આવી હતી.

જોકે, હાઈકોર્ટે આ દલીલો સ્વીકારી નહોતી. કોર્ટે નોંધ્યું હતું કે અરજદારે શરૂઆતથી જ JEE મેઈન્સ માટે જનરલ કેટેગરી પસંદ કરી હતી અને ત્યારબાદ એવી કોઈ અસાધારણ પરિસ્થિતિ સર્જાઈ હોવાનું દર્શાવાયું નથી કે જેના કારણે તે GEN-EWS કેટેગરીમાં પરિવર્તિત થયો હોય.

કોર્ટે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે અરજદાર દ્વારા રજૂ કરાયેલી ટેકનિકલ ખામી વાસ્તવમાં કેટેગરી બદલવાનો પ્રયાસ છે.

કોર્ટે પોતાના ચુકાદામાં જણાવ્યું હતું કે પ્રવેશ પ્રક્રિયામાં પારદર્શિતા અને સમાનતા જાળવવા માટે એકવાર પસંદ કરેલી કેટેગરીમાં બાદમાં ફેરફાર કરવાની મંજૂરી આપી શકાય નહીં. આથી અરજીમાં કોઈ કાનૂની ગુણવત્તા ન હોવાથી તેને ફગાવી દેવામાં આવી છે.

સંપાદકની પસંદ

