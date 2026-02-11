ભાવનગર–સોમનાથ નેશનલ હાઇવે સિંહો માટે નેશનલ હાઇવ પર અંડર બ્રિજ બનાવવાની માંગ
ભાવનગર–સોમનાથ નેશનલ હાઇવે પર વન્યજીવો ખાસ કરીને એશિયાટિક સિંહો માટે ગંભીર જોખમ ઊભું થઈ રહ્યું છે.
Published : February 11, 2026 at 5:35 PM IST
અમરેલી: ભાવનગર–સોમનાથ નેશનલ હાઇવે સિંહો માટે ગોજારો બનતો જઈ રહ્યો છે. અહીં સિંહોના આવન-જાવન માટે નેશનલ હાઇવેમાં અંડર પાસ અથવા અંડર બ્રિજ બનાવવાની માંગ કરવામાં આવી છે.
ભાવનગર–સોમનાથ નેશનલ હાઇવે પર વન્યજીવો ખાસ કરીને એશિયાટિક સિંહો માટે ગંભીર જોખમ ઊભું થઈ રહ્યું છે. છેલ્લા એક મહિનાના ટૂંકા ગાળામાં રાજુલા નજીક આ નેશનલ હાઇવે પર વાહન અકસ્માતમાં ત્રણ સિંહોના મોત થવાથી પર્યાવરણ પ્રેમીઓ અને સ્થાનિકોમાં ભારે ચિંતા ફેલાઈ છે. સતત બની રહેલા આવા અકસ્માતો હાઇવે સિંહોના કુદરતી આવન-જાવનના માર્ગમાંથી પસાર થતો હોવાની વાસ્તવિકતા ઉજાગર કરે છે.
આ નેશનલ હાઇવે પરથી રાજુલાના ચારનાળા સહિત બાલાની વાવ, ટીંબી, સામતેર અને ગાંગડા જેવા વિસ્તારોમાંથી સિંહો રોજિંદા ધોરણે રોડ ક્રોસ કરે છે. આ સમગ્ર વિસ્તાર સિંહોનો કુદરતી કોરિડોર છે. એક તરફ ગીર, ખાંભા અને તુલસીશ્યામનો જંગલ વિસ્તાર આવેલો છે, જ્યારે બીજી તરફ દરિયાકાંઠાનો વિસ્તાર છે. સિંહો ગીર તરફથી દરિયા તરફ તથા કોસ્ટલ બેલ્ટમાંથી ગીર તરફ આવન-જાવન કરતા રહે છે. આવા સંજોગોમાં હાઇવે સીધો જ સિંહોના માર્ગ વચ્ચેથી પસાર થતો હોવાથી વારંવાર અકસ્માતો સર્જાઈ રહ્યા છે અને અનેક વખત સિંહણો તથા યુવા સિંહોને જીવ ગુમાવવો પડી રહ્યો છે.
સ્થાનિક લોકો અને પ્રકૃતિપ્રેમીઓનું માનવું છે કે, જો સમયસર યોગ્ય પગલાં નહીં લેવાય તો સિંહોના મૃત્યુની સંખ્યા વધી શકે છે. આથી ભાવનગર–સોમનાથ નેશનલ હાઇવે પર સિંહોના અકસ્માત અટકાવવા માટે અંડર બ્રિજ અથવા અંડરપાસ બનાવવાની માંગ ઉઠી છે. રાજુલાથી ઉના સુધીના માર્ગ પર ખાસ કરીને સિંહોના કોરિડોર વિસ્તારોમાં આવા અંડરપાસ બનાવવામાં આવે તેવી માંગ સ્થાનિકો દ્વારા જોરદાર રીતે કરવામાં આવી રહી છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, વાઘોના સંરક્ષણ માટે મહારાષ્ટ્ર, મધ્યપ્રદેશ અને છત્તીસગઢ જેવા રાજ્યોમાં નેશનલ હાઇવે પર 50થી વધુ અંડરપાસ બનાવવામાં આવ્યા છે, જેના કારણે વન્યજીવોના રોડ અકસ્માતોમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો છે. એ જ રીતે અહીં પણ સિંહોને રોડ અકસ્માતોથી બચાવવા માટે અંડરપાસ બનાવવામાં આવે તેવી સ્થાનિકોની માંગ છે.
આ મુદ્દે રાજુલાના પૂર્વ ધારાસભ્ય અમરીશ ડેર દ્વારા પણ કેન્દ્રીય વન મંત્રીને રજૂઆત કરવામાં આવી છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, કોસ્ટલ બેલ્ટમાંથી પસાર થતા આ હાઇવે પર ખાસ કરીને રાજુલા વિસ્તારમાંથી ઉના સુધી અલગ-અલગ જગ્યાએ અંડર બ્રિજ અથવા અંડરપાસ બનાવવાની માંગ કેન્દ્ર સરકાર સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવી છે, જેથી સિંહોના અકસ્માતોને રોકી શકાય.
આ ઉપરાંત સ્થાનિક પ્રકૃતિપ્રેમીઓ અને પર્યાવરણવિદો ડો.પી.પી. મુછડીયા અને વિપુલ લહેરીએ પણ આ મુદ્દે રજૂઆત કરી છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, રાજુલા ચારનાળા, બાલાની વાવ, ટીંબી, સામતેર અને ગાંગડા વિસ્તાર સિંહો માટે અત્યંત સંવેદનશીલ કોરિડોર છે અને અહીંથી સિંહો વારંવાર હાઇવે પાર કરે છે. અન્ય રાજ્યોમાં જેમ વાઘો માટે અંડરપાસ બનાવવામાં આવ્યા છે, તેવી જ વ્યવસ્થા અહીં સિંહો માટે કરવામાં આવે તો અનેક કિંમતી વન્યજીવોના જીવ બચી શકે.
આ મામલે વન વિભાગ તરફથી ડીસીએફ જોગેશ દેસાઈએ જણાવ્યું હતું કે, સિંહોના અકસ્માતો અટકાવવા માટે નેશનલ હાઇવે ઓથોરિટી સાથે સતત વાતચીત ચાલી રહી છે. જ્યાં સિંહોની અવરજવર વધુ છે તે વિસ્તારોમાં સઘન પેટ્રોલિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે અને વન વિભાગની ટીમ હાલ સક્રિય રીતે કામગીરી કરી રહી છે. તેમ છતાં, લાંબા ગાળાના ઉકેલ માટે અંડરપાસ જેવી કાયમી વ્યવસ્થાની જરૂરિયાત હોવાનો મત પણ સામે આવી રહ્યો છે.
સિંહો ગુજરાતની ઓળખ અને ગૌરવ છે. તેમની સુરક્ષા માટે જરૂરી ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર વિકસાવવામાં આવે તેવી માંગ હવે વધુ પ્રબળ બની છે.
આ પણ વાંચો: