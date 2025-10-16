ETV Bharat / state

માત્ર ભમરા નહીં માણસો પણ આકર્ષાય છે આ આર્ટિફિશિયલ ફુલોથી, જાણો ભાવ

દિવાળીમાં ગૃહસુશોભન મહત્વનું હોઈ છે, મહિલાઓ બજારમાં આવેલા આર્ટિફિશિયલ ફુલોથી વધારે આકર્ષિત થાય છે આ ફૂલો ઘરોની શોભામાં પણ ખુબ વધારો કરે છે.

ગૃહની શોભા વધારતા ફુલો ખરીદવા ધસારો (Etv Bharat)
Published : October 16, 2025 at 8:01 PM IST

Updated : October 16, 2025 at 8:12 PM IST

ભાવનગર: ફુલોને જોઈને કોઈ પણ માણસ પ્રફુલ્લિત થતો હોય છે. ત્યારે ભાવનગરની બજારમાં આવેલા ફૂલો માણસોને ભમરાની માફક આકર્ષિત કરે છે. જેમાં એક બે નહિ પણ ફુલોના પ્રકારોનો ઢગલો છે. આ ફૂલોની બજાર આમ ગરમ છે પણ વ્યાપારીઓનો ઘરાકી ઓછી દેખાઈ છે. જો કે મહિલાઓ ખૂબ આકર્ષિત છે. ચાલો ભાવ વગેરે જાણીએ

આર્ટિફિશિયલ ફુલોની ડિમાન્ડ

દિવાળીમાં ગૃહસુશોભન મહત્વનું હોઈ છે. મહિલાઓ બજારમાં આવેલા આર્ટિફિશિયલ ફુલોથી વધારે આકર્ષિત થાય છે. જો કે આ ફુલોને જોઈને જાહેર રસ્તા પર જનારા વ્યક્તિ ભમરાની માફક આકર્ષાઈને એક વખત તો તેના ભાવ પૂછે છે. આબેહૂબ સાચા લાગતા આર્ટિફિશિયલ ફૂલ વેચનારા યુપીના વિક્રેતા વધુ હોય છે. આ ફૂલો ક્યાંથી આવે છે અને ભાવ સહિત મહિલાઓ શું વિચારી રહી છે તે અહીં જાણવાનો પ્રયાસ કર્યો છે.

ભાવનગરની બજારોમાં આવ્યા ઘરની શોભા વધારતા આર્ટિફિશિયલ ફુલો (Etv Bharat Gujarat)

આર્ટિફિશિયલ ફૂલોનું અકર્ષણનું કેન્દ્ર

ભાવનગર શહેરના ઘોઘાગેટ ચોકમાં આપ જાવ એટલે તમને બે તરફ ફૂલોના ગુલદસ્તાઓ જોવા મળે છે. જેમ ભમરાને ફુલ આકર્ષિત કરે છે તે માણસોને આ આર્ટિફિશિયલ ફૂલો આકર્ષિત કરે છે. હા આ આર્ટિફિશિયલ ફૂલોની બજાર હાલ દિવાળીના સમયમાં ખૂબ ગરમ થઈ ગઈ છે. મહિલાઓ ખાસ ફૂલોથી આકર્ષાય છે તેની પાછળનું પણ કારણ છે. ત્યારે આ પ્રકારના ફૂલ ખરીદવા આવેલા શીતલબેને જણાવ્યું હતું કે, ફૂલને એ બધું ખૂબ સારું છે. ભાવ પણ ખુબ સારા છે. બધા અલગ અલગ પ્રકારના ફુલો છે. ગુલાબના છે પાંદડીવાળા છે ઘણા બધા સારા ફુલ છે. ઘરના સુશોભન માટે ખરીદી કરીએ છીએ.

આર્ટિફિશિયલ ફૂલોની બજાર હાલ દિવાળીના સમયમાં ખૂબ ગરમ રહે છે
આર્ટિફિશિયલ ફૂલોની બજાર હાલ દિવાળીના સમયમાં ખૂબ ગરમ રહે છે (Etv Bharat Gujarat)

અસલીને ટક્કર મારતા આર્ટિફિશિયલ ફૂલો

ભાવનગરના ઘોઘા ગેટ ચોકમાં છેલ્લા 20 વર્ષથી રમાકાંત રાવ મૂળ ઉત્તર પ્રદેશના રહેવાસી છે, અને ફૂલ વેચીને પોતાના પરિવારનું ગુજરાન ચલાવે છે. ત્યારે રમકાંત રાવે જણાવ્યું હતું કે, આ આર્ટિફિશિયલ ફૂલોની બજાર છે પણ અમારો ધંધો હાલ ડીમ ચાલે છે. પહેલા જેવો ચાલતો નથી. જો કે જીએસટી નીકળવાથી અમારે થોડો ઘણો ફાયદો થયો છે, ભાવ ઘટ્યા છે અને ફુલ અમે હોલસેલ દિલ્હીથી લાવીએ છીએ અને અહીંયા જાતે બનાવીએ છીએ.

ગૃહની શોભા વધારતા આર્ટિફિશિયલ ફુલો ખરીદવા ધસારો
ગૃહની શોભા વધારતા આર્ટિફિશિયલ ફુલો ખરીદવા ધસારો (Etv Bharat Gujarat)

ભાવ અને ક્યાં પ્રકારના ફૂલો

ભાવનગરના ઘોઘાગેટ ચોકમાં વર્ષોથી ફુલ વેચતા રમાકાંત રાવે જણાવ્યું હતું કે, ફૂલની અલગ-અલગ વેરાઈટીઓ આવતી હોય છે. એમાં ગલગોટા હોય છે, કમળ હોય છે, ગુલાબ હોય છે, અને ઇંગ્લિશ ફૂલો આવતા હોય છે. આમ જોવા જઈએ તો ભાવ સિંગલ ફૂલના 30 થી 40 રૂપિયા અમે લઈએ છીએ. પરંતુ જો સંપૂર્ણ ગુલદસ્તો લેવામાં આવે તો આ ગુલદસ્તાનો ભાવ 300 થી 400 રૂપિયા છે. જો કે દરેક પ્રકારના ફૂલ અમારી પાસે હોય છે, અને હાલમાં ખરીદી જોઈએ તેટલી જોવા મળતી નથી.

