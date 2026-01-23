સુરેન્દ્રનગર: કલેક્ટર જેલમાં, થંભી ગયો જિલ્લાનો વહીવટ, નિયમિત કલેક્ટરની નિમણૂંક કરવાની માંગ
જાન્યુઆરી મહિનામાં જમીન કૌભાંડમાં નામ સામે આવ્યા બાદ તત્કાલીન કલેક્ટર રાજેન્દ્ર પટેલને સસ્પેન્ડ કરી જેલ મોકલાયા હતા
Published : January 23, 2026 at 11:22 AM IST
સુરેન્દ્રનગર: છેલ્લા કેટલાક સમયથી સુરેન્દ્રનગર જિલ્લો ખૂબ ચર્ચામાં છે. ડિસેમ્બર મહિનાના અંતમાં એનફોર્સમેન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના તત્કાલીન કલેકટર રાજેન્દ્ર પટેલના નિવાસ્થાને દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. આ ઉપરાંત સુરેન્દ્રનગરના તત્કાલીન કલેકટરના પીએ જયરાજસિંહ ઝાલા, નાયબ મામલતદાર ચંદ્રસિંહ મોરી અને ક્લાર્ક મયુરસિંહ ગોહિલના ઘરે પણ દરોડા પાડી કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી જેમાં જમીન NA કૌભાંડ સામે આવ્યું હતું. આ કાર્યવાહીમાં અલગ અલગ પ્રકારના પુરાવાઓ પણ ઈડી વિભાગને મળ્યા બાદ 4 જાન્યુઆરીના રોજ રાજેન્દ્ર પટેલને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા હતા અને તેની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. આ કેસમાં 1500 કરોડથી વધુની રકમનું કૌભાંડ થયું હોવાની શંકા છે અને હાલ આ મુદ્દે પણ તપાસ ચાલુ છે. તપાસમાં ઈડીને પુરાવા મળ્યા છે કે, કૌભાંડના મૂળમાં ઘણી બધી જમીન ગેરકાદેસર રીતે NA કરાવવાનો મામલો છે.
સુરેન્દ્રનગરના તત્કાલીન કલેકટર રાજેન્દ્ર પટેલ જેલમાં ગયા બાદ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી કે.એસ યાજ્ઞિકને સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા કલેકટર તરીકેનો ચાર્જ સોંપવામાં આવ્યો છે. પરંતુ રેગ્યુલર કલેકટરની નિમણૂક હજુ સુધી કરવામાં આવી નથી. જેને લઇને કચેરીની કામગીરી અટકી પડી હોય તે પ્રકારની પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે. એક તરફ મહાનગરપાલિકાના વહીવટદાર તરીકે પણ જે તે સમયે તત્કાલીન કલેકટર રાજેન્દ્ર પટેલને જવાબદારી સોંપવામાં આવી હતી. હવે રાજેન્દ્ર પટેલ જેલમાં ગયા બાદ વહીવટદારની નિમણૂક પણ હજુ સુધી કરવામાં આવી નથી, એટલે મહાનગરપાલિકાના અને કામો અટકી પડ્યા છે. આ ઉપરાંત નવું બજેટ રજૂ કરવામાં પણ વિધ્નો આવી રહ્યા છે.
સ્થાનીક આગેવાન વિક્રમભાઈ રબારીએ ETVને જણાવ્યું કે, 'રેગ્યુલર કલેક્ટર ન હોવાના કારણે મોટા જમીન સંપાદનના કેસ અંતિમ મંજૂરી અથવા મોટા પ્રોજેક્ટ માટેના નિર્ણયો થઈ શકતા નથી. જમીન રેવન્યુની ફાઈલો પણ અટકી પડી છે. બીજી તરફ જમીન NA જેવા કામો પણ નથી થઈ શકી રહ્યા. ખનીજની લાંબા ગાળાની મંજૂરીઓ અથવા માઈનિંગ પ્રોજેક્ટના નિર્ણયો પણ અટકી પડ્યા છે. કલેક્ટરની કામગીરી DDOના હવાલે હોઈ હાલ મોટાભાગના વહીવટી કાર્યો ખોરંભે ચડ્યા છે. આ ઉપરાંત હથિયારના લાયસન્સ નવા આપવા તેમજ રીન્યુ કરવાની કામગીરી પણ કલેક્ટર ઓફિસમાં ખોરંભે પડી છે. કેટલાક કાયદાકીય પ્રશ્નોના નિવારણ પણ આવી રહ્યા નથી, જમીનના પ્રકાર પણ સોલ્વ થઈ રહ્યા નથી.
તત્કાલીન કલેકટર રાજેન્દ્ર પટેલની અટકાયત અને જેલ હવાલે કર્યા બાદ સુરેન્દ્રનગરમાં સંકલનની બેઠકો પણ યોજાઇ હતી તેને લઈને જિલ્લાના પ્રાણ પ્રશ્નના નિવારણ પણ નથી આવી રહ્યા ત્યારે હવે નિયમિત કલેકટરની નિમણૂંક કરવા માંગ કરવામાં આવી છે.
