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11 હજાર વિદ્યાસહાયક ભરતીમાં OBCના 27% હકની માગ ઉઠી: જિલ્લા રોસ્ટર જાહેર કરવા ઉમેદવારોની સરકાર સમક્ષ રજૂઆત

રજૂઆતમાં ઉમેદવારોએ સ્પષ્ટ જણાવ્યું છે કે, 11,000 વિદ્યાસહાયકની હાલની ભરતીમાં OBC માટે 27 ટકા અનામત મુજબની બેઠકો સ્પષ્ટ રીતે જાહેર કરવામાં આવે

રજૂઆતમાં ઉમેદવારોએ સ્પષ્ટ જણાવ્યું છે કે, 11,000 વિદ્યાસહાયકની હાલની ભરતીમાં OBC માટે 27 ટકા અનામત મુજબની બેઠકો સ્પષ્ટ રીતે જાહેર કરવામાં આવે
રજૂઆતમાં ઉમેદવારોએ સ્પષ્ટ જણાવ્યું છે કે, 11,000 વિદ્યાસહાયકની હાલની ભરતીમાં OBC માટે 27 ટકા અનામત મુજબની બેઠકો સ્પષ્ટ રીતે જાહેર કરવામાં આવે (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 18, 2026 at 12:32 PM IST

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ગાંધીનગર: રાજ્યમાં ધોરણ 1થી 5ની 11 હજાર વિદ્યાસહાયક ભરતીને લઈને OBC (SEBC) ઉમેદવારોમાં અનામતના મુદ્દે રોષ અને ચિંતા જોવા મળી રહી છે. OBC ઉમેદવારોને બંધારણીય જોગવાઈ મુજબ સંપૂર્ણ 27 ટકા અનામતનો લાભ મળે અને ભરતી પ્રક્રિયા સંપૂર્ણ પારદર્શક રીતે હાથ ધરવામાં આવે તેવી માગ સાથે સરકાર અને સંબંધિત તંત્ર સમક્ષ રજૂઆત કરવામાં આવી છે.

આ રજૂઆતમાં ઉમેદવારોએ સ્પષ્ટ જણાવ્યું છે કે, 11,000 વિદ્યાસહાયકની હાલની ભરતીમાં OBC માટે 27 ટકા અનામત મુજબની બેઠકો સ્પષ્ટ રીતે જાહેર કરવામાં આવે. અનામતના હિસાબમાં એક પણ બેઠક ઓછી ન પડે તે માટે યોગ્ય પ્રમાણમાં બેઠકો ફાળવવામાં આવે તેવી પણ માગ કરવામાં આવી છે.

રજૂઆતમાં ઉમેદવારોએ સ્પષ્ટ જણાવ્યું છે કે, 11,000 વિદ્યાસહાયકની હાલની ભરતીમાં OBC માટે 27 ટકા અનામત મુજબની બેઠકો સ્પષ્ટ રીતે જાહેર કરવામાં આવે (ETV Bharat Gujarat)

જિલ્લાવાર રોસ્ટર જાહેર નહીં થાય તો પારદર્શિતા સામે સવાલ

ઉમેદવારોની સૌથી મહત્વની માગ જિલ્લા આધારિત રોસ્ટર રજિસ્ટર જાહેર કરવાની છે. કયા જિલ્લામાં OBC, SC, ST અને અન્ય કેટેગરી માટે કેટલી જગ્યાઓ ફાળવવામાં આવી છે, તેની સ્પષ્ટ વિગતો જાહેર કરવામાં આવે તેવી માગ ઉઠી છે. સાથે જ કેટેગરીવાર જગ્યાઓ અને પસંદગી મેરિટની વિગતો જાહેર કરવામાં આવે તો ભરતી પ્રક્રિયામાં પારદર્શિતા જળવાઈ રહે તેવી રજૂઆત કરવામાં આવી છે.

અગાઉની ભરતીમાં વંચિત ઉમેદવારોને પણ ન્યાયની માગ

ઉમેદવારોએ અગાઉની ભરતી પ્રક્રિયા અંગે પણ ગંભીર મુદ્દો ઉઠાવ્યો છે. રોસ્ટર, ઓછી જગ્યાઓની ફાળવણી અથવા અન્ય પ્રક્રિયાગત ખામીઓના કારણે જો કોઈ લાયક OBC ઉમેદવાર ભરતીથી વંચિત રહ્યો હોય તો આવા કેસોની યોગ્ય સમીક્ષા કરી નિયમ મુજબ ન્યાય આપવામાં આવે તેવી માગ કરવામાં આવી છે. ઉમેદવારોનું કહેવું છે કે વર્ષોની મહેનત બાદ ભરતીની તક મેળવનારા લાયક ઉમેદવારોને માત્ર રોસ્ટર અથવા પ્રક્રિયાગત ગેરસમજના કારણે તકથી વંચિત ન રાખવા જોઈએ.

ભરતી પૂર્ણ થાય તે પહેલાં રોસ્ટરની ખામી દૂર કરવાની માગ

રજૂઆતમાં સરકાર સમક્ષ વધુ એક મહત્વની માગ કરવામાં આવી છે કે જો જિલ્લા રોસ્ટરમાં કોઈ ખામી કે વિસંગતતા હોય તો ભરતી પ્રક્રિયા પૂર્ણ થાય તે પહેલાં તેનો કાયદેસર અને પારદર્શક નિકાલ કરવામાં આવે. ઉમેદવારોને રોસ્ટર રજિસ્ટરની ચકાસણી કરવાની તક તથા કેટેગરીવાર જગ્યાઓ અને મેરિટ સંબંધિત માહિતી જાહેર કરવામાં આવે તેવી પણ માંગ છે.

ઉમેદવારોની 4 મુખ્ય માગ

  • 11,000 વિદ્યાસહાયક ભરતીમાં OBC (SEBC) માટે 27 ટકા અનામતની બેઠકો સ્પષ્ટ જાહેર કરવામાં આવે.
  • જિલ્લાવાર રોસ્ટર રજિસ્ટરની ચકાસણી કરી કેટેગરીવાર જગ્યાઓ અને મેરિટની પારદર્શક વિગતો જાહેર કરવામાં આવે.
  • અગાઉની ભરતીમાં વંચિત રહેલા લાયક OBC ઉમેદવારોને નિયમ મુજબ ન્યાય અને યોગ્ય તક આપવામાં આવે.
  • રોસ્ટરમાં કોઈ ખામી હોય તો ભરતી પૂર્ણ થાય તે પહેલાં તેનો કાયદેસર અને પારદર્શક નિકાલ કરવામાં આવે.

ઉમેદવારોએ આ સમગ્ર મુદ્દાને માત્ર ભરતીનો પ્રશ્ન નહીં પરંતુ સામાજિક ન્યાય, બંધારણીય અનામતના હક અને હજારો ઉમેદવારોના ભવિષ્ય સાથે જોડાયેલો મુદ્દો ગણાવ્યો છે. સરકાર દ્વારા જિલ્લા પ્રમાણે રોસ્ટર અને કેટેગરીવાર જગ્યાઓની સ્થિતિ સ્પષ્ટ કરવામાં આવે તો ઉમેદવારોમાં રહેલી અસમંજસતા દૂર થઈ શકે તેમ છે.

હવે સરકાર અને શિક્ષણ વિભાગ આ રજૂઆતને કેટલી ગંભીરતાથી લે છે અને 11 હજાર વિદ્યાસહાયક ભરતીમાં OBCના 27 ટકા અનામતના હક અંગે શું નિર્ણય કરે છે, તેના પર હજારો ઉમેદવારોની નજર મંડાઈ છે.

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TET CANDIDATE GUJARAT
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