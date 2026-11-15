2027ની ચૂંટણી પહેલા ફરી ધૂણ્યું અનામતનું ભૂતઃ OBC અનામતના આંતરિક વર્ગીકરણની ઉઠી માગ
અરવલ્લીના મેઘરજ તાલુકાના ભેમાપુર ખાતે મળેલા યુવા ઠાકોર સમાજના સંમેલનમાં OBC અનામતના આંતરિક વર્ગીકરણની માગ ઉઠી હતી.
Published : November 15, 2026 at 4:34 PM IST
અરવલ્લીઃ વર્ષ 2027ની ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી પહેલા ફરી એકવાર અનામતનું ભૂત ધૂણ્યું છે. આ વખતે OBC અનામતના આંતરિક વર્ગીકરણની માગ ઉઠી છે. અરવલ્લી જિલ્લાના મેઘરજ તાલુકાના ભેમાપુર ખાતે મળેલા ઠાકોર સમાજના યુવા સંમેલનમાં OBC અનામતનું આંતરિક વર્ગીકરણ કરવાની તીવ્ર માંગ કરવામાં આવી છે.
મેઘરજ તાલુકાના ભેમાપુર ખાતે ઠાકોર સમાજનું ભવ્ય યુવા સંમેલન યોજાયું હતું. જેમાં OBC અનામતના આંતરિક વર્ગીકરણની માંગ સાથે મોટી સંખ્યામાં સમાજના યુવાનો એક મંચ પર એકત્રિત થયા હતા. OBC અનામત વર્ગીકરણના કન્વીનર તારકજી ઠાકોરની ઉપસ્થિતિમાં યોજાયેલા આ સંમેલનમાં ગુજરાતમાં OBC અનામતનું આંતરિક વર્ગીકરણ તાત્કાલિક લાગુ કરવાની માંગ ઉઠાવવામાં આવી હતી.
સંમેલનમાં સમાજની એકતા, યુવા જાગૃતિ, શિક્ષણનું મહત્વ, શૈક્ષણિક વિકાસ, યુવાનો માટે રોજગારીની સમાન તકો તેમજ સમાજના હક અને અધિકારો અંગે વિસ્તૃત ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. સાથે જ વ્યસનમુક્ત સમાજના નિર્માણ અને આવનારી પેઢીના ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે શિક્ષણને પ્રાથમિકતા આપવા યુવાનોને આહ્વાન કરવામાં આવ્યું હતું.
"નહીં તો ઠાકોર સમાજનો વોટ ભૂલી જજો"
આ સંમેલનમાં OBC અનામત વર્ગીકરણના કન્વીનર તારકજી ઠાકોરે આકરા શબ્દોમાં કહ્યું હતું કે, OBC અનામતમાં સૌથી વધુ સમાજ અમારો, સૌથી વધુ વસ્તી અમારી અને સૌથી વધુ મત અમારા હોવા છતાં, જ્યારે સરકારી નોકરીની વાત આવે ત્યારે અમારા સમાજના યુવાનોને નોકરી નથી મળતી. અમારા સમાજના ભણેલા-ગણેલા દીકરા-દીકરીઓ મજૂરી કરવા માટે મજબૂર બની ગયા છે.
વધુમાં તેમણે કહ્યું કે, OBC અનામતમાં ખોટી રીતે સુખી-સમૃદ્ધ અને સંપન્ન જ્ઞાતિઓનો સમાવેશ કરી દેવામાં આવ્યો છે અને તેમણે અમારી મોટાભાગની નોકરીઓ પર કબજો કરી લીધો છે.
તારકજી ઠાકોરે વધુમાં એમ પણ જણાવ્યું હતું કે, થોડા સમય પહેલા દિલ્હીમાં ઝેન-જી આંદોલન થયું અને દેશના શિક્ષણમંત્રીએ પણ રાજીનામું આપવું પડ્યું હતું. હવે ઠાકોર સમાજનો ઝેન-જી યુવા પણ જાગી ગયો છે. ગુજરાતમાં પણ દેશના 11 રાજ્યોની જેમ તાત્કાલિક OBC અનામતનું આંતરિક વર્ગીકરણ કરવામાં આવે.
તારકજી ઠાકોર એવો પણ હુંકાર ભર્યો કે, આગામી 2027ની વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં ઠાકોર સમાજના મત વિના કોઈપણ સરકાર સત્તામાં નહીં આવી શકે. તેમણે એમ પણ જણાવ્યું હતું કે, જો અમારા મત લેવા હોય તો OBC અનામતનું વર્ગીકરણ કરવું જ પડશે, નહીં તો અમારા પાસેથી મતની અપેક્ષા રાખશો નહીં.
OBC અનામત વર્ગીકરણના કન્વીનર તારકજી ઠાકોરે સરકાર સમક્ષ OBC અનામતના આંતરિક વર્ગીકરણનો અમલ કરવાની માંગ રજૂ કરી હતી. સાથે જ માંગણીઓનો યોગ્ય ઉકેલ નહીં આવે, તો આગામી સમયમાં ઉગ્ર આંદોલન કરવાની ચેતવણી પણ આપવામાં આવી હતી.
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