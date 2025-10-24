ડિજિટલ એરેસ્ટનું નેટવર્ક ગુજરાત પહોંચ્યું, લાખોની છેતરપિંડી કરનાર બે આરોપીની સુરેન્દ્રનગરથી ધરપકડ
એક સરકારી કર્મચારીને ડિજિટલ એરેસ્ટ કરી રૂપિયા સાત લાખની છેતરપિંડી કરનાર બે આરોપી સુરેન્દ્રનગરથી ઝડપાયા છે.
Published : October 24, 2025 at 11:55 AM IST
નવી દિલ્હી : સાયબર છેતરપિંડી કરનાર ગુનેગારો સામે દિલ્હી પોલીસને મોટી સફળતા મળી છે. દિલ્હી પોલીસના સાયબર ક્રાઈમ યુનિટ (પશ્ચિમ જિલ્લા) દ્વારા ગુજરાતના બે વ્યક્તિઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આરોપીઓ એક હાઇ-પ્રોફાઇલ "ડિજિટલ એરેસ્ટ" કૌભાંડમાં સંડોવાયેલા છે, જેમાં એક સરકારી કર્મચારી સાથે રૂ. 7 લાખની છેતરપિંડી કરવામાં આવી હતી.
સરકારી કર્મચારીને કર્યો ડિજિટલ એરેસ્ટ : પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, "ફરિયાદી દેબજાની દાસ ચૌધરી એક સરકારી હોસ્પિટલમાં નર્સિંગ ઓફિસર છે. તેમણે અહેવાલ આપ્યો કે 19 જુલાઈ, 2025 ના રોજ તેમને એક ફોન આવ્યો હતો. જેમાં તેમને જણાવવામાં આવ્યું હતું કે તેમનું નામ નરેશ ગોયલ મની લોન્ડરિંગ કેસમાં સામે આવ્યું છે. તપાસ કાર્યવાહીના બહાને તેમને વોટ્સએપ પર નકલી વીડિયો સર્વેલન્સ હેઠળ મૂકવામાં આવ્યા હતા. છેતરપિંડીથી તેમના બેંક ખાતામાંથી સાત લાખ રૂપિયા બીજા ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવા માટે કહેવામાં આવ્યું હતું."
રૂ. 7 લાખની છેતરપિંડી આચરી : આ ફરિયાદ બાદ ભારતીય ન્યાય સંહિતાની (BNS) કલમ 308(2), 318(4), 319(2) અને 351(3) હેઠળ પશ્ચિમ જિલ્લાના સાયબર પોલીસ સ્ટેશનમાં FIR નંબર 40/2025 નોંધવામાં આવી હતી. તપાસ દરમિયાન મની ટ્રેલ વિશ્લેષણમાં જાણવા મળ્યું કે છેતરપિંડીની રકમની 30 ટકા ઝારખંડમાં મુથુટ ગોલ્ડ લોન ખાતામાં અને 70 ટકા ગુજરાતના સુરેન્દ્રનગરમાં સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી.
પોલીસે જણાવ્યું કે, "બેંક શાખાના CCTV ફૂટેજથી પુષ્ટિ મળી છે કે એક આરોપીએ છેતરપિંડીની રકમ ચેક દ્વારા ઉપાડી હતી. ત્યારબાદ ઝારખંડ અને ગુજરાતમાં દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. વધુ વિશ્લેષણ અને તકનીકી તપાસમાં ખાતા ગોઠવવા, ભંડોળ ઉપાડવા અને કમિશન માટે આંગડિયા દ્વારા ટ્રાન્સફર કરવામાં સામેલ આરોપીની ઓળખ અને ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. ધરપકડ કરાયેલા આરોપીને દરેક ટ્રાન્ઝેક્શન પર 2-4% કમિશન મળતું હતું.
ગુજરાતથી બે આરોપીની ધરપકડ : ઝારખંડ અને ગુજરાત બંને વચ્ચે આંતરરાજ્ય તપાસ બાદ આરોપીની ઓળખ સોયેબભાઈ મુલતાની અને અસલમભાઈ મુલતાની તરીકે થઈ છે, તેમની ગુજરાતના સુરેન્દ્રનગરથી ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. આરોપી સોયેબભાઈ મુલતાની એક ટ્રેક્ટર કંપનીમાં સેલ્સમેન તરીકે કામ કરતો હતો. જ્યારે અસલમભાઈ મુલતાની ડેરી ફાર્મ ચલાવે છે. વધુમાં અગાઉ ધરપકડ કરાયેલ જીતેન્દ્ર કુમાર ઝારખંડનો રહેવાસી છે.
