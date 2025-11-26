ETV Bharat / state

ખેડૂતોનો વિકાસનો વિરોધ નથી, પરંતુ તેમના ખેતરોમાં જવાનો રસ્તો બંધ કરીને કરવામાં આવતા 'વિનાશકારી વિકાસ' સામે તેમણે બુલંદ અવાજ ઉઠાવ્યો છે.

દિલ્હી-મુંબઈ એક્સપ્રેસ હાઈવેથી માંગરોળના સિયાલજ ગામના ખેડૂતોની હાલત કફોડી, સર્વિસ રોડના અભાવે શેરડીનું કટિંગ અટક્યું (ETV Bharat Gujarat)
Published : November 26, 2025 at 4:07 PM IST

સુરત: સુરત જિલ્લાના માંગરોળ તાલુકાના સિયાલજ ગામના ખેડૂતો હાલમાં દિલ્હી-મુંબઈ એક્સપ્રેસ હાઈવેના નિર્માણને કારણે ભારે મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહ્યા છે. ખેડૂતોનો વિકાસનો વિરોધ નથી, પરંતુ તેમના ખેતરોમાં જવાનો રસ્તો બંધ કરીને કરવામાં આવતા 'વિનાશકારી વિકાસ' સામે તેમણે બુલંદ અવાજ ઉઠાવ્યો છે.

હાલમાં દક્ષિણ ગુજરાતમાં શેરડીના પાકની સિઝન પૂરજોશમાં ચાલી રહી છે. ખેડૂતો દિવસ-રાત મહેનત કરીને ખેતરમાંથી શેરડીનું કટિંગ કરી ટ્રકો મારફતે નજીકની સુગર મિલોમાં પહોંચાડી રહ્યા છે. જોકે, સિયાલજ ગામમાં એક્સપ્રેસ હાઈવેની કામગીરીના કારણે ખેડૂતોના ખાતર ખેતરો તરફ જવાનો મુખ્ય રસ્તો જ બંધ થઈ ગયો છે.

શેરડીનું કટિંગ અટક્યું:

રસ્તાના અભાવે ખેડૂતો માટે તેમના ખેતરોમાં પહોંચવું અને ત્યાંથી કટિંગ કરેલા શેરડીના પાકને ટ્રકોમાં ભરીને બહાર કાઢવો અશક્ય બન્યો છે. રસ્તાના વાંકે કેટલાક ખેતરોમાં તો શેરડીનું કટિંગ પણ અટકાવી દેવાની ફરજ પડી છે.

સ્થાનિક ખેડૂત અંદાઝ શેખે તેમની વેદના વ્યક્ત કરતાં જણાવ્યું હતું કે, "અમે ભારે ખર્ચ કરીને પાક તૈયાર કરીએ છીએ, પરંતુ જો સમયસર શેરડી મિલ સુધી નહીં પહોંચે તો તેનું વજન ઘટી જશે અને અમને મોટું નુકસાન થશે. NHAI એ અમને સર્વિસ રોડ આપવાની ખાતરી આપી હતી, પરંતુ આજે અમારો રસ્તો બંધ કરી દેવાયો છે.”

અન્ય એક ખેડૂત રાજેશ ગોડિયાએ તંત્રની બેદરકારી પર રોષ ઠાલવતા કહ્યું હતું કે, "અમને વિકાસનો કોઈ વિરોધ નથી, પરંતુ ખેડૂતોને પાયમાલ કરીને આ પ્રકારનો વિકાસ સ્વીકાર્ય નથી. અમારો ખેતરમાં જવાનો રસ્તો તાત્કાલિક નહીં ખુલે તો અમે કાયદાકીય પગલાં ભરવા મજબૂર થઈશું."

NHAIની ઘોર બેદરકારી:

ખેડૂતો દ્વારા વારંવાર NHAI (નેશનલ હાઈવે ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા) ને સર્વિસ રોડ બનાવવા માટે લેખિત અને મૌખિક રજૂઆતો કરવામાં આવી છે, તેમ છતાં અધિકારીઓએ તેમની વાત ધ્યાને લીધી નથી. ખેડૂતોની ગંભીર સમસ્યા પ્રત્યે તંત્રની આ નિષ્ક્રિયતા ભારે આશ્ચર્ય પેદા કરે છે.

જો તાત્કાલિક ધોરણે આ ગંભીર સમસ્યાનું નિરાકરણ લાવવામાં નહીં આવે અને સર્વિસ રોડ તૈયાર નહીં કરાય, તો ખેડૂતોને આ સિઝનમાં લાખો રૂપિયાનું મોટું આર્થિક નુકસાન થવાની પૂરેપૂરી સંભાવના છે. તંત્રએ તાત્કાલિક ખેડૂતોની આ વાતને ગંભીરતાથી લેવી જોઈએ અને રસ્તાની વ્યવસ્થા કરી આપવી જોઈએ, જેથી વિકાસની આડમાં થતો વિનાશ અટકાવી શકાય.

