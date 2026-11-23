દિલજીતના શોમાં દિલ્હીની મોબાઈલ ચોર ગેંગનો તરખાટ, ગોલ્ડ ફેનપિટની ટિકિટ લઈ સ્ટેડિયમમાં ઘૂસ્યા, મોંઘા ફોન સેરવી લીધા
ચાર સભ્યોની ગેંગે ₹4 હજારની ગોલ્ડ ફેનપિટ ટિકિટ ખરીદી હતી; એક સાગરીત મોબાઈલ કાઢતો અને બાકીના તેની આસપાસ ઊભા રહી ફોન ખિસ્સામાં મૂકતા.
Published : November 23, 2026 at 6:35 PM IST
અમદાવાદ: મોટા કોન્સર્ટમાં લોકો સંગીતના તાલે ઝૂમતા હોય છે, પરંતુ એ જ ભીડમાં કેટલાક લોકો બીજાના મોબાઈલ પર નજર રાખીને તક શોધતા હોય છે. અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં 21 નવેમ્બરે યોજાયેલા દિલજીત દોસાંઝના કોન્સર્ટ દરમિયાન આવી જ એક ગેંગ સક્રિય હતી. દિલ્હીથી ચાર લોકો ખાસ મોબાઈલ ચોરીના ઇરાદે અમદાવાદ આવ્યા હતા. ગેંગના સભ્યો ગોલ્ડ ફેનપિટની ટિકિટ ખરીદીને, માથે સાફા બાંધીને કોન્સર્ટમાં પ્રવેશ્યા હતા. ભીડ અને રાત્રિના અંધારાનો લાભ લઈને તેઓ મોંઘા મોબાઈલને નિશાન બનાવતા હતા. ઝોન-2 LCB અને મોટેરા પોલીસની તપાસમાં ગેંગના બે સભ્યો ઝડપાયા છે. તેમની પાસેથી ચોરીના 11 મોબાઈલ ફોન મળી આવ્યા છે, જ્યારે અન્ય બેની શોધખોળ ચાલી રહી છે.
મોબાઈલ ચોરવાની પદ્ધતિ: એક ફોન કાઢે, બીજા સાગરીતો ઢાલ બને
મોટેરા પોલીસના PI આર.વી. વીંછીએ આપેલી વિગતો મુજબ, આ ગેંગની ચોરી કરવાની રીત પણ આયોજનબદ્ધ હતી. ચારેય આરોપીઓમાંથી એક વ્યક્તિ ભીડમાં લોકોના મોબાઈલ પર નજર રાખતો અને તક મળતાં મોબાઈલ કાઢી લેતો હતો. તેની આસપાસ અન્ય સાગરીતો ઊભા રહેતા, જેથી ચોરી કરતી વખતે તેને ભીડનો લાભ મળી રહે. મોબાઈલ હાથમાં આવ્યા બાદ તે સાગરીતોને આપી દેવામાં આવતો અને તેઓ પોતાના ખિસ્સામાં મૂકી દેતા હતા.
પોલીસની પ્રાથમિક પૂછપરછમાં સામે આવ્યું છે કે, ગેંગ ખાસ કરીને મોંઘા મોબાઈલને ટાર્ગેટ કરતી હતી. તેમાં આઈફોન અને સેમસંગના ફોલ્ડ સિરીઝના ફોન પર તેમની નજર રહેતી હતી. એટલે કોન્સર્ટમાં જનારાઓ માટે માત્ર મોબાઈલ ખિસ્સામાં રાખવો પૂરતો નથી, પરંતુ ભીડમાં પોતાના ફોન પર સતત ધ્યાન રાખવું પણ જરૂરી છે.
દિલ્હીથી કાર ભાડે કરી આવ્યા, ₹20 હજારની ટિકિટ ખરીદી
PI આર.વી. વીંછીના જણાવ્યા અનુસાર, ચારેય આરોપીઓ દિલ્હીથી કાર ભાડે કરીને અમદાવાદ આવ્યા હતા. તેઓ 21 નવેમ્બરના કોન્સર્ટના દિવસે બપોરે આશરે 11 વાગ્યાની આસપાસ અમદાવાદ પહોંચ્યા હતા. કોન્સર્ટમાં પ્રવેશ મેળવવા માટે ચારેયે ગોલ્ડ ફેનપિટની ટિકિટ ખરીદી હતી. એક ટિકિટના આશરે ₹4 હજાર પ્રમાણે કુલ ₹20 હજાર જેટલો ખર્ચ ટિકિટ પાછળ કરવામાં આવ્યો હતો.
આરોપીઓ માથે સાફા બાંધીને સ્ટેડિયમમાં પ્રવેશ્યા હતા. પોલીસનું કહેવું છે કે, સ્ટેડિયમમાં પ્રવેશ વખતે ચેકિંગ અને ફ્રિસ્કિંગની વ્યવસ્થા હતી, તેમ છતાં આરોપીઓએ ટિકિટ લઈને પ્રવેશ મેળવ્યો હતો. તેઓ માત્ર મ્યુઝિકલ કોન્સર્ટ જ નહીં, પરંતુ મોટી ઇવેન્ટ અને ક્રિકેટ મેચ જેવી જગ્યાએ પણ ટિકિટ લઈને ભીડમાં પ્રવેશતા હોવાની પ્રાથમિક કબૂલાત આપી રહ્યા છે.
70 જેટલી ફરિયાદો, 64 મોબાઈલનું સર્વેલન્સ
કોન્સર્ટ દરમિયાન મોટેરા પોલીસ સ્ટેશનમાં મોબાઈલ ચોરી અંગે આશરે 70 જેટલી અરજીઓ મળી હતી. આ બનાવોને ગંભીરતાથી લઈને પોલીસે સર્વેલન્સ અને ટેકનિકલ તપાસ શરૂ કરી હતી. ફરિયાદ કરનારા અનેક લોકો પાસે મોબાઈલના IMEI નંબર ઉપલબ્ધ ન હોવાથી પોલીસ દ્વારા તેમનો સંપર્ક કરીને IMEI નંબર મેળવવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ અત્યાર સુધીમાં 64 મોબાઈલને મોબાઈલ ટ્રેકિંગ પોર્ટલ પર સર્વેલન્સમાં મૂકવામાં આવ્યા હતા.
આ ટેકનિકલ તપાસના આધારે પોલીસ દિલ્હીથી આવેલા આરોપીઓ સુધી પહોંચી હતી. ઝોન-2 LCBએ બે આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે. PI વીંછીના ઇન્ટરવ્યૂમાં તેમના નામ મોહમ્મદ ઉર્ફે સુમાઈલ ગુલઝાર અને અશરફ હુસેન ઉર્ફે ઇન્દ્રિસી જણાવવામાં આવ્યા છે. જ્યારે અન્ય બે સાગરીતોની શોધખોળ ચાલુ છે.
‘વાલીદ’ નામના શખ્સની ભૂમિકા સામે આવી
પોલીસ પૂછપરછમાં ‘વાલીદ’ નામના એક શખ્સની ભૂમિકા સામે આવી છે. આરોપીઓના જણાવ્યા પ્રમાણે વાલીદ જ મોબાઈલ ચોરી કરતો હતો અને તેની આસપાસ અન્ય લોકો ઊભા રહેતા હતા. ચોરી કરેલો ફોન તે સાગરીતોને આપી દેતો હતો. જોકે વાલીદનું પૂરું નામ અને સરનામું આરોપીઓને ખબર ન હોવાનું તેઓ જણાવી રહ્યા છે. પોલીસ હવે વાલીદ સહિત બાકીના સાગરીતોની ઓળખ અને તેમની ભૂમિકા અંગે તપાસ કરી રહી છે.
પકડાયેલા આરોપીઓએ અગાઉ અન્ય મોટી ઇવેન્ટમાં પણ આવી રીતે ચોરી કરી છે કે કેમ, ચોરીના મોબાઈલ કોને વેચવાના હતા અને કુલ કેટલા મોબાઈલ ચોર્યા છે તે દિશામાં તપાસ ચાલી રહી છે. હાલ મોબાઈલ વેચાણ માટે કોઈ ચોક્કસ વ્યક્તિ કે સ્થળની માહિતી સામે આવી નથી. આરોપીઓને કોર્ટમાં રજૂ કરીને રિમાન્ડ મેળવવાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.
નેન્સી સોનીનો અનુભવ: મેટ્રોની સીડી પાસે પોકેટમાંથી iPhone 14 ગાયબ
કોન્સર્ટમાં મોબાઈલ ચોરીનો ભોગ બનેલાં નેન્સી સોનીએ ETV સાથે વાતચીતમાં પોતાનો અનુભવ જણાવ્યો હતો. તેમણે કહ્યું કે, ટ્રાફિકથી બચવા માટે તેઓ કાર પાર્ક કરીને મેટ્રો મારફતે સ્ટેડિયમ પહોંચ્યાં હતાં. કોન્સર્ટ પૂરો થયા બાદ પરત ફરતી વખતે મેટ્રો સ્ટેશનની સીડી પાસે તેમના પતિની બાજુમાં ચાલતી વખતે પોકેટમાંથી iPhone 14 ગાયબ થઈ ગયો હતો.
નેન્સીના જણાવ્યા પ્રમાણે, તેમણે થોડા સમય પહેલાં જ ફોન ચેક કર્યો હતો. ત્યારબાદ આશરે પાંચ મિનિટમાં ફરી હાથ લગાવ્યો ત્યારે ફોન નહોતો. તેમના પતિનો હાથ પકડીને તેઓ સાથે જ ચાલી રહ્યાં હતાં. તેથી ભીડમાં કોઈએ બંનેની વચ્ચે હાથ નાખીને ફોન કાઢી લીધો હોવાની તેમને આશંકા છે.
નેન્સીએ કહ્યું કે, કોન્સર્ટ બાદ મેટ્રો સ્ટેશન તરફ જતી વખતે ભારે ભીડ હતી. મહિલા અને પુરુષો માટે અલગ લાઇન ન હોવાથી ધક્કામુક્કી થતી હતી. તેમણે કહ્યું કે, “આટલા પૈસા આપીને કોન્સર્ટમાં ગયા, પરંતુ પાછા ફરતી વખતે ફોન જતો રહ્યો. ફોન તો ફરી મળી પણ શકે કે ન પણ મળે, પરંતુ આવી ભીડમાં કોઈ વ્યક્તિ પડી જાય તો તેને શારીરિક નુકસાન પણ થઈ શકે.” તેમણે મોટી ઇવેન્ટમાં મહિલાઓ અને પુરુષો માટે અલગ વ્યવસ્થા રાખવાની પણ માગ કરી હતી.
સ્ટેડિયમમાં જનારાઓએ શું સાવચેતી રાખવી?
PI આર.વી. વીંછીએ જણાવ્યું હતું કે, પોલીસ દ્વારા સ્ટેડિયમમાં પ્રવેશદ્વાર અને અન્ય સ્થળોએ માઇક મારફતે સતત ખિસ્સાકાતરુઓ અને મોબાઈલ ચોરીથી સાવધાન રહેવાની જાહેરાત કરવામાં આવતી હતી. પોલીસ સ્ટોલ અને અલગ-અલગ સ્થળોએ પણ તહેનાત હતી. તેમ છતાં ભીડ અને રાત્રિના સમયનો લાભ લઈને ચોરો સક્રિય થતા હોય છે.
પોલીસે લોકોને અપીલ કરી છે કે મોટી ઇવેન્ટમાં મોબાઈલ અને પર્સ એવી રીતે ન રાખે કે સરળતાથી કોઈ કાઢી શકે. મોબાઈલ શક્ય હોય ત્યાં સુધી હાથમાં સુરક્ષિત રાખવો અથવા ઝિપવાળા ખિસ્સા કે પર્સમાં રાખીને તેના પર ધ્યાન રાખવું. ખાસ કરીને પ્રવેશ અને બહાર નીકળતી વખતે, મેટ્રો સ્ટેશનની સીડી, ગેટ અને ભારે ભીડવાળા રસ્તાઓ પર વધુ સાવચેત રહેવું.
મોટેરા પોલીસનું કહેવું છે કે, કોન્સર્ટ દરમિયાન મોબાઈલ ગુમ થયા હોય કે ચોરાયા હોય અને હજુ સુધી ફરિયાદ ન કરી હોય તેવા લોકો પોલીસ સ્ટેશનનો સંપર્ક કરી ફરિયાદ નોંધાવે, જેથી વધુ મોબાઈલ શોધવામાં મદદ મળી શકે.
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