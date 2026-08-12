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વરસાદ ખેંચાતાં ચોમાસુ મગફળી, કપાસ, સોયાબીન સહિત અનેક પાકો પર ઉભો થયો ખતરો, ખેડૂતો પિયત આપવા મજબૂર

જૂનાગઢમાં સતત પાછળ ઠેલાઈ રહેલા ચોમાસાને કારણે મગફળી, કપાસ, સોયાબીન અને કઠોળ સહિત પાકો પર પિયતના પાણીનું મોટું સંકટ ઉભું થયું છે.

Etv Bharat Gujarat
Etv Bharat Gujarat (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 12, 2026 at 9:03 PM IST

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જૂનાગઢ: સતત પાછળ ઠેલાઈ રહેલા ચોમાસાને કારણે જગતનો તાત મુશ્કેલી ભર્યા સમયમાંથી પસાર થઈ રહ્યો છે. ચોમાસુ મગફળી, કપાસ, સોયાબીન, કઠોળ સહિત અન્ય પાકો પર પિયતના પાણીને લઈને મોટું સંકટ ઉભું થયું છે. જે ખેડૂતો પાસે પિયતની સ્વતંત્ર વ્યવસ્થા છે તેઓ પણ જળસ્તર ઘટવાથી ચિંતિત બન્યા છે. જે ખેડૂતો એકમાત્ર ચોમાસા દરમિયાન અવકાશી ખેતી પર નિર્ભર છે તેઓ ખૂબ મુશ્કેલીમાં ફસાયેલા જોવા મળે છે.

સૌરાષ્ટ્ર માટે આ વર્ષનું ચોમાસુ મુશ્કેલી ભર્યું અત્યાર સુધી બનતું જોવા મળી રહ્યું છે. અષાઢ મહિનો પૂરો થયો છે અને શ્રાવણ મહિનાની શરૂઆત પણ થઈ ચૂકી છે. હવે સૌ કોઈ કાતરે વરસાદની રાહ જોઈ રહ્યા છે, તેમ છતાં વરુણદેવ વરસાદ રૂપે વરસવા આનાકાની કરી રહ્યા છે. પાછલા એક દાયકાના સમયમાં અષાઢ મહિનામાં આ વર્ષે સૌથી ઓછો વરસાદ પડ્યો છે. અત્યારે ચોમાસુ મગફળી, કપાસ, સોયાબીન, કઠોળ અને અન્ય પાકોને પિયતનું પાણી આપવું પડે તેવી વિપરીત પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ છે. જે ખેડૂતો પાસે પિયતનું પાણી છે તે આપી રહ્યા છે, પરંતુ મોટાભાગના ખેડૂતો અવકાશી ખેતી પર નિર્ભર હોય છે. આવી સ્થિતિમાં ચોમાસુ પાકોને બચાવવા માટે ખેડૂતો ખૂબ જ ચિંતિત બન્યા છે.

વરસાદ ખેંચાતાં ચોમાસુ મગફળી, કપાસ, સોયાબીન સહિત અનેક પાકો પર ઉભો થયો ખતરો, ખેડૂતો પિયત આપવા મજબૂર (Etv Bharat Gujarat)

કુવા અને બોરમાં પણ પાણી ઘટ્યું છે. પાછલા એક દાયકાનું સૌથી વિકટ ચોમાસુ આ વર્ષે જોવા મળી રહ્યું છે. તેની અસર હવે બોર અને કુવાના જમીની તળ પર પણ જોવા મળી રહી છે. જે ખેડૂતો પાસે કૂવો અને બોર છે તેમાં પણ ભૂગર્ભજળ એકદમ ઘટી રહ્યું છે. જે ખેડૂતો પાસે કૂવો કે ભૂગર્ભજળની કોઈ વ્યવસ્થા નથી તેઓ પોતાની નજર સામે ચોમાસુ પાકોને નુકસાન થતું જોઈ રહ્યા છે.

મગફળીનો પાક
મગફળીનો પાક (Etv Bharat Gujarat)

જૂનાગઢના ખેડૂતો કાંતિભાઈ પટેલ, મગનભાઈ ગજેરા, ગોપાલભાઈ ટીલાળા, કૈલાશભાઈ અને શૈલેષભાઈએ પોતાની વ્યથા ચોમાસાનો વરસાદ ખેંચાવાને લઈને વ્યક્ત કરી છે. તેઓ માને છે કે હજુ પણ એકાદ અઠવાડિયામાં જો વરસાદ ન થાય તો આવી સ્થિતિમાં ચોમાસું પાકોને કોઈ કાળે બચાવી શકાય તેવી એક પણ પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ શકે તેમ નથી.

ખેડૂતો પિયત આપવા મજબૂર
ખેડૂતો પિયત આપવા મજબૂર (Etv Bharat Gujarat)

વરસાદ ખેંચાતાં ખેતી ખર્ચમાં વધારો થઈ રહ્યો છે. ચોમાસાનો વરસાદ ખેંચાતાં હવે ખેતી ખર્ચમાં પ્રતિ એક વિઘા સરેરાશ 1 લાખ રૂપિયાની આસપાસ વધારાનો ખર્ચ થઈ રહ્યો છે. સામાન્ય રીતે ચોમાસા દરમિયાન ખેડૂતોને પિયત આપવા માટે કોઈ પણ પ્રકારની વીજળીનો ઉપયોગ કરવો પડતો નથી, જેને કારણે વીજળી ખર્ચની બચત થતી હોય છે. પરંતુ વરસાદ ખેંચાતાં હવે બોર અને કુવામાંથી વીજળીનો ઉપયોગ કરીને પિયત આપવું પડી રહ્યું છે. સાથે સાથે વરસાદ ખેંચાતાં ખેતરમાં નિંદામણ, રોગ-જીવાતની દવા છાંટવી જેવા કામો પાછળ પણ વધારાનો ખર્ચ થઈ રહ્યો છે. આજના દિવસે મગફળી અને કપાસ જેવા પાકોમાં સૂયા અને જીંડવા ફૂટી જવા જોઈતા હતા, પરંતુ હજુ સુધી તેના કોઈ અણસાર પણ જોવા મળતા નથી. જેથી આ વર્ષ પાછલા દસ વર્ષનું સૌથી નબળું વર્ષ હશે તેવી ચિંતા પણ ખેડૂતોને થઈ રહી છે.

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TAGGED:

GROUNDNUT CROP THREAT
COTTON SOYBEAN IRRIGATION
FARMER WATER CRISIS
GUJARAT MONSOON DEFICIT
DELAYED MONSOON SAURASHTRA

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