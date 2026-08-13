ધાર્મિક સ્થળોના નામે ફેક વેબસાઇટ બનાવી ઠગાઈ કરતી ગેંગનો સાગરિત રાજસ્થાનથી ઝડપાયો: 90 સાયબર ક્રાઈમ કેસ સાથે કનેક્શન ખુલ્યું
સાયબર સેન્ટર ઓફ એક્સલન્સની ટીમે રાજસ્થાનથી આ ગેંગના એક સાગરિતને ઝડપી પાડી સમગ્ર સાયબર નેટવર્કનો ચોંકાવનારો પર્દાફાશ કર્યો છે.
Published : August 13, 2026 at 6:23 PM IST
ગાંધીનગર: પ્રસિદ્ધ ધાર્મિક અને પ્રવાસન સ્થળોએ હોટલ તથા અતિથિગૃહના ઓનલાઈન બુકિંગના નામે દેશભરમાં શ્રદ્ધાળુઓ સાથે છેતરપિંડી કરતી આંતરરાજ્ય ગેંગ સામે ગાંધીનગર સાયબર ક્રાઈમ પોલીસે લાલ આંખ કરી છે. સાયબર સેન્ટર ઓફ એક્સલન્સની ટીમે રાજસ્થાનથી આ ગેંગના એક સાગરિતને ઝડપી પાડી સમગ્ર સાયબર નેટવર્કનો ચોંકાવનારો પર્દાફાશ કર્યો છે.
સોમનાથના જાણીતા અતિથિગૃહોના નામે બનાવટી વેબસાઇટ
પોલીસ તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે આરોપીઓએ સોમનાથના પ્રખ્યાત સાગર દર્શન અતિથિ ગૃહ, મહેશ્વરી અતિથિ ગૃહ, લીલાવતી અતિથિ ભવન સહિત વિવિધ ધાર્મિક અને પ્રવાસન સ્થળોના નામે હૂબેહૂ બનાવટી (ફેક) વેબસાઇટો તૈયાર કરી હતી. આ નકલી વેબસાઇટોને 'Google Search Engine' પર પ્રમોટ (SEO) કરીને પ્રવાસીઓ અને શ્રદ્ધાળુઓને બુકિંગ માટે આકર્ષવામાં આવતા હતા.
QR કોડ મોકલી આચરતા હતા છેતરપિંડી
જ્યારે પણ કોઈ ગ્રાહક કે યાત્રાળુ રૂમ બુક કરવા માટે આ બનાવટી વેબસાઇટ પર દર્શાવેલા નંબર પર સંપર્ક કરતો, ત્યારે આરોપીઓ એડવાન્સ બુકિંગના બહાને QR કોડ મોકલીને પોતાના ખાતામાં પૈસા ટ્રાન્સફર કરાવી લેતા હતા. નાણાં મેળવ્યા બાદ ગ્રાહકો સાથે બુકિંગ આપ્યા વગર જ છેતરપિંડી આચરવામાં આવતી હતી.
18 બેંક એકાઉન્ટ જપ્ત: 12 રાજ્યોમાં ફેલાયેલું હતું નેટવર્ક
ગાંધીનગર સાયબર ક્રાઈમ ટીમે દરોડો પાડીને આરોપી સચિન સુરેન્દ્રસિંહ ગુર્જરને ઝડપી લીધો છે. આરોપી પાસેથી 18 જેટલા બેંક એકાઉન્ટની વિગતો મળી આવી છે, જેનો ઉપયોગ દેશભરમાં અલગ-અલગ જગ્યાએ સાયબર ક્રાઈમ દ્વારા મેળવેલા નાણાં મેળવવા માટે થતો હતો.
90 સાયબર ક્રાઈમ કેસ સાથે કનેક્શન
આરોપીના બેંક એકાઉન્ટ્સ અને ટ્રાન્ઝેક્શનના આધારે દેશભરના 90 સાયબર કેસ સાથે તેનું નેટવર્ક જોડાયેલું હોવાનું સામે આવ્યું છે. જેમાં ગુજરાત ઉપરાંત મહારાષ્ટ્ર, ઉત્તર પ્રદેશ, પંજાબ, કર્ણાટક, હરિયાણા, દિલ્હી, છત્તીસગઢ, બિહાર, મધ્યપ્રદેશ, ઓડિશા અને તેલંગાણા જેવાં 12 રાજ્યો સુધી આ ઠગાઈનું નેટવર્ક ફેલાયેલું હતું.
કુલ રૂ. 6.91 લાખની ઠગાઈનો ખુલાસો
તપાસ દરમિયાન અત્યાર સુધીમાં અલગ-અલગ 90 કેસોમાં મળીને કુલ રૂ. 6,91,101 ની સાયબર છેતરપિંડી થઈ હોવાનું બહાર આવ્યું છે. ગાંધીનગર સાયબર સેન્ટર ઓફ એક્સલન્સની ટીમ દ્વારા આ રેકેટમાં સામેલ અન્ય આરોપીઓ, નકલી વેબસાઇટો અને અન્ય શંકાસ્પદ બેંક ખાતાઓ અંગે વધુ ઊંડાણપૂર્વક તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.