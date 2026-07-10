ડીસા ફટાકડા બ્લાસ્ટ કેસ: લાયસન્સ પ્રક્રિયામાં મોટી બેદરકારી, ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં સરકારની કબૂલાત
મુખ્ય સરકારી વકીલ જી.એચ. વિર્કે હાઇકોર્ટમાં રજૂઆત કરી કે સમગ્ર ઘટનાની SIT દ્વારા તપાસ પૂર્ણ કરી દેવામાં આવી છે.
Published : July 10, 2026 at 2:03 PM IST
અમદાવાદ: ડીસાની ફટાકડા ફેક્ટરીમાં થયેલા ભયાનક બ્લાસ્ટમાં 20થી વધુ લોકોના મોતના મામલે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં મહત્વપૂર્ણ સુનાવણી દરમિયાન રાજ્ય સરકારે સ્વીકાર કર્યો છે.
રાજ્ય સરકારે હાઇકોર્ટને જણાવ્યું કે સમગ્ર લાયસન્સિંગ અને નિરીક્ષણ પ્રક્રિયામાં ગંભીર વહીવટી ખામીઓ રહી હતી. જોકે માત્ર પ્રક્રિયાનું સંપૂર્ણ પાલન થયું હોત તો દુર્ઘટના ચોક્કસપણે અટકી જ હોત એવું કહી શકાય નહીં, તેમ SITના અહેવાલમાં નોંધાયું છે.
રાજ્ય સરકાર વતી મુખ્ય સરકારી વકીલ જી.એચ. વિર્કે હાઇકોર્ટમાં રજૂઆત કરી કે સમગ્ર ઘટનાની SIT દ્વારા તપાસ પૂર્ણ કરી દેવામાં આવી છે. SITના અહેવાલમાં લાયસન્સના રિન્યુઅલ, નિરીક્ષણ અને વહીવટી પ્રક્રિયામાં અનેક ગંભીર ક્ષતિઓ સામે આવી છે. કેટલાક મહત્વના અહેવાલો નિર્ણય લેતા અધિકારી સુધી પહોંચ્યા નહોતા, જ્યારે પોલીસ અને ફાયર સેફ્ટી વિભાગના વાંધાઓ હોવા છતાં લાયસન્સનું રિન્યુઅલ કરવામાં આવ્યું હોવાનું પણ તપાસમાં સામે આવ્યું છે.
SITના તારણોના આધારે રાજ્ય સરકારે ત્રણ અધિકારીઓ સામે ખાતાકીય કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. તેમાં બે સબ-ડિવિઝનલ મેજિસ્ટ્રેટ અને એક મામલતદારનો સમાવેશ થાય છે. રાજ્ય સરકારે જણાવ્યું કે જવાબદારી નક્કી કરવા માટે જરૂરી વિભાગીય કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.
આ ઉપરાંત SITએ રાજ્યભરના 34 ફટાકડા એકમોની તપાસ પણ કરી હતી. આ તપાસ દરમિયાન લાયસન્સ રિન્યુઅલ, નિરીક્ષણ, દસ્તાવેજોની ચકાસણી અને રેકોર્ડ જાળવણીમાં અનેક વહીવટી ખામીઓ સામે આવી છે. જેના આધારે ભવિષ્યમાં આવી દુર્ઘટનાઓ અટકાવવા માટે પ્રક્રિયામાં સુધારા કરવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે.
હાઇકોર્ટમાં થયેલી આ રજૂઆત બાદ હવે કેસની આગામી સુનાવણીમાં રાજ્ય સરકાર દ્વારા લેવામાં આવેલા પગલાં અને SITની ભલામણોના અમલીકરણ અંગે વધુ ચર્ચા થવાની શક્યતા છે.
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