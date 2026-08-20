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ગુજરાતી ફિલ્મોને પણ મહારાષ્ટ્રની જેમ સ્ક્રીન મળવી જોઇએ, માત્ર સબસિડીથી રિજનલ સિનેમાનો વિકાસ નહીં થાય-દીપક તિજોરી

બોલિવૂડ અભિનેતા દીપક તિજોરી ગુજરાતી ફિલ્મના પ્રમોશન માટે મહેસાણા પહોંચ્યા હતા.

દીપક તિજોરી મહેસાણા પહોંચ્યા હતા
દીપક તિજોરી મહેસાણા પહોંચ્યા હતા (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 20, 2026 at 2:27 PM IST

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મહેસાણા: બોલિવૂડ અભિનેતા દીપક તિજોરી ગુજરાતી ફિલ્મના પ્રમોશન માટે મહેસાણા પહોંચ્યા હતા. આ દરમિયાન તેમણે ગુજરાતી સિનેમાના ફ્લોપ થવા પાછળનું કારણ જણાવ્યું હતું. દીપક તિજોરીએ કહ્યું કે મહારાષ્ટ્રની જેમ ગુજરાતી ફિલ્મોને પણ યોગ્ય સ્ક્રીન મળવી જોઇએ. ગુજરાતી ફિલ્મોને થિયેટરોમાં યોગ્ય સ્ક્રીન સ્પેસ મળે તે માટે નીતિ જરૂરી છે.

મહારાષ્ટ્ર મોડેલ અપનાવવા સરકારને અપીલ

દીપક તિજોરીએ જણાવ્યું હતું કે, મહારાષ્ટ્રમાં જ્યારે કોઈ મરાઠી ફિલ્મ રિલીઝ થાય છે ત્યારે સ્થાનિક સિનેમાના રક્ષણ માટે સરકારી નિયમ હેઠળ દરેક મલ્ટિપ્લેક્સમાં ઓછામાં ઓછી એક સ્ક્રીન કે નિર્ધારિત શો આપવાનું ફરજિયાત કરવામાં આવ્યું છે. આવો જ સમાન નિયમ ગુજરાતમાં પણ લાગુ થવો જોઈએ.

દીપક તિજોરી મહેસાણા પહોંચ્યા હતા (ETV Bharat Gujarat)

તેમણે વાસ્તવિકતા વર્ણવતા કહ્યું કે, ગુજરાતી નિર્માતાઓ કરોડો રૂપિયાના ખર્ચે ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળી અને બોલિવૂડ સમકક્ષ એક્શન-ડ્રામા ફિલ્મો બનાવે છે. થિયેટરમાં દર્શકોનો સારો પ્રતિસાદ મળતો હોવા છતાં, જેવી નવી હિન્દી કે અન્ય ભાષાની ફિલ્મો રિલીઝ થાય કે તરત જ ગુજરાતી ફિલ્મોના ચાલતા શો ઉતારી લેવામાં આવે છે અથવા અયોગ્ય સમયના શો ફાળવાય છે.

માત્ર સબસિડી પૂરતી નથી, સ્ક્રીનની સુરક્ષા જરૂરી

અભિનેતાએ સ્પષ્ટ કર્યું કે રાજ્ય સરકાર દ્વારા માત્ર આર્થિક સબસિડી આપવાથી સ્થાનિક સિનેમાનું અસ્તિત્વ ટકી શકશે નહીં. ફિલ્મો થિયેટરોમાં દર્શકો સુધી પહોંચે અને યોગ્ય સ્ક્રીન ટાઈમ મળે તે સુનિશ્ચિત કરવું વધુ અગત્યનું છે. જ્યારે સ્થાનિક કલાકારો અને નિર્માતાઓ જીવના જોખમે સ્ટંટ અને ટેકનિકલ મહેનત સાથે મોટું રોકાણ કરતા હોય, ત્યારે પોતાના જ રાજ્યમાં તેમને સ્ક્રીન સ્પેસ મેળવવા સંઘર્ષ કરવો પડે તે ચિંતાજનક બાબત છે.

મહેસાણા સાથે ઊંડો પારિવારિક સંબંધ

મુલાકાત દરમિયાન પોતાના મૂળિયાં યાદ કરતાં દીપક તિજોરીએ જણાવ્યું કે મહેસાણા સાથે તેમનો ઊંડો પારિવારિક સંબંધ છે. તેમના પરદાદા અને પૂર્વજો મહેસાણાના વતની હતા અને અહીં તેમના પરિવારના નામ સાથે જોડાયેલો ટાવર પણ આવેલો છે. પોતાની પેઢીઓની ભૂમિ પર ફરી આવીને સ્થાનિક લોકો અને સિનેપ્રેમીઓનો ઉત્સાહ જોઈને તેમણે વિશેષ ગૌરવ અને આનંદની લાગણી વ્યક્ત કરી હતી.

25 વર્ષમાં ગુજરાતી સિનેમા બદલાયું

ગુજરાતી સિનેમાના પરિવર્તન અંગે દીપક તિજોરીએ જણાવ્યું હતું કે, આશરે બે-અઢી દાયકા પહેલાં જ્યારે તેમણે ગુજરાતી ફિલ્મમાં કામ કર્યું હતું ત્યારે સિનેમા જૂની પદ્ધતિ અને 35 MM ફોર્મેટમાં સીમિત હતું પરંતુ છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં ગુજરાતી ઉદ્યોગમાં ટેકનિકલી સક્ષમ ડિરેક્ટર્સ, ડીઓપી અને ઉત્તમ કલાકારો આવ્યા છે. હવે સાઉથ અને બોલિવૂડને ટક્કર આપે તેવી સ્ટોરીલાઈન અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરનું એક્શન બની રહ્યું છે. જો સ્થાનિક પ્રેક્ષકો અને સરકાર તરફથી પૂરતો સહકાર મળશે તો ગુજરાતી સિનેમા પણ રાષ્ટ્રીય સ્તરે મોટી ઊંચાઈઓ સર કરશે.

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