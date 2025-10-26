ETV Bharat / state

ચૈતર વસાવાની દાહોદના ડુંગરી ખાતે 'ગુજરાત જોડો' જનસભા, ભાજપ-કોંગ્રેસના હજારો કાર્યકરો આપમાં જોડાયા

ડેડિયાપાડાના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાએ દાહોદ જિલ્લાના ડુંગરી ખાતે એક વિશાળ જનસભા યોજી હતી, આ દરમિયાન ભાજપ કોંગ્રેસના હજારો કાર્યકરો આપમા જોડાયા હતાં.

ચૈતર વસાવાની દાહોદના ડુંગરી ખાતે 'ગુજરાત જોડો' જનસભા
ચૈતર વસાવાની દાહોદના ડુંગરી ખાતે 'ગુજરાત જોડો' જનસભા (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 26, 2025 at 7:49 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

દાહોદ: દાહોદ જિલ્લાના ડુંગરી ખાતે ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાના અધ્યક્ષ સ્થાને ગુજરાત જોડો જનસભા યોજાઈ હતી, જેમાં દાહોદ જિલ્લામાંથી હજારોની સંખ્યામા જનમેદની ઉમટી પડી હતી. ચૈતર વસાવાના હસ્તે ભાજપ અને કોંગ્રેસના હજારો કાર્યકરો આપમા જોડાયા હતાં.

આગામી સમયમાં જિલ્લા પંચાયત, તાલુકા પંચાયત અને નગરપાલિકાની ચૂંટણીઓ આવી રહી છે. ત્યારે દાહોદ જિલ્લામાં આમ આદમી પાર્ટીએ ચૂંટણી માટે તૈયારીઓ શરૂ કરી દીધી છે. જેના ભાગરૂપે આજે નવરચિત ગોવિંદગુરુ લીમડી તાલુકાના ડુંગરી ખાતે ડેડિયાપાડાના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાના અધ્યક્ષ સ્થાને ગુજરાત જોડો જનસભા યોજાઈ હતી.

ડેડિયાપાડાના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાએ દાહોદ જિલ્લાના ડુંગરી ખાતે એક વિશાળ જનસભા યોજી (Etv Bharat Gujarat)

જેમાં આસપાસના ગામોના સરપંચો, ઝાલોદ એપીએમસીના પૂર્વ વાઈ ચેરમેન, બીટીપીના પૂર્વ જિલ્લા પ્રમુખ સહિતના ભાજપ અને કોંગ્રેસના હોદ્દેદારો પોતાના સમર્થકો આપમાં જોડાયા હતાં. ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાએ આમ આદમી પાર્ટીનો ખેસ પહેરાવીને તમામ કાર્યકરોને પક્ષમાં આવકાર આપ્યો હતો.

ભાજપ-કોંગ્રેસના હજારો કાર્યકરો આપમાં જોડાયા
ભાજપ-કોંગ્રેસના હજારો કાર્યકરો આપમાં જોડાયા (Etv Bharat Gujarat)

આમ આદમી પાર્ટીમાં મોટી સંખ્યામાં ભાજપ-કોંગ્રેસના કાર્યકરો જોડાતા દાહોદ જિલ્લાના રાજકારણમાં પણ હડકંપ મચી ગયો છે.બીજી તરફ જનસભામાં ચૈતર વસાવાએ ભાજપ ઉપર આકરા પ્રહાર કરતા કહ્યું હતું કે, અમને દબાવવા માટે ખોટી ફરિયાદો થઈ, જેલમાં બંધ કરાવ્યો, પરંતુ ભાજપ સામે અંતિમ શ્વાસ સુધી લડીશું. ભાજપના સાંસદો,ધારાસભ્યોએ કરોડો રૂપિયાના કૌભાંડ કર્યા છે, ત્યારે આવનારા સમયમાં ભાજપ સામે લડીને ખેડૂતોના હક માટે લડવાનો હુંકાર કર્યો હતો.

દાહોદના ડુંગરી ખાતે ચૈતર વસાવાની જનસભા
દાહોદના ડુંગરી ખાતે ચૈતર વસાવાની જનસભા (Etv Bharat Gujarat)

મહત્વપૂર્ણ છે કે, તાજેતરમાં જ ઝાલોદ તાલુકામાંથી ગોવિંદગુરુ લીમડી તાલુકાનું વિભાજન થયું છે. ત્યારે નજીકના સમયમાં ગુરુગોવિંદ લીમડી તાલુકા પંચાયત માટે પણ ચૂંટણી યોજાશે. આ તાલુકા પંચાયતની ચૂંટણી લડવા માટે સ્થાનિક નેતાઓ એડીચોટીનું જોર લગાવી રહ્યા છે, ત્યારે તાલુકા પંચાયતની ટિકિટ મેળળવાની લાલચે અનેક આગેવાનો રાજકીય પક્ષમાં પોતાનું સ્થાન જમાવવા માટે પ્રયાસ કરી રહ્યા છ. ભાજપ ના ગઢ ગણાતા ગુરુગોવિંદ લીમડી તાલુકામાં ભાજપ અને કોંગ્રેસના આગેવાનો આપમા જોડાઈ રહ્યા છે, ત્યારે હાલ તો ગોવિંદગુરુ લીમડી તાલુકાના રાજકારણમાં પણ ગરમાવો આવી ગયો છે.

  1. ભરૂચ જિલ્લામાં કમોસમી વરસાદે વધારી ખેડૂતોની ચિંતા, વાલિયામાં સૌથી વધુ અડધો ઈંચ વરસાદ
  2. શંકર ચૌધરી ત્રીજી વાર બન્યા બનાસ ડેરીના ચેરમેન, ભાવાભાઈ રબારી ફરી એકવાર વા.ચેરમેન

TAGGED:

DEDIAPADA MLA CHAITAR VASAVA
AAP LEADER CHAITAR VASAVA
MLA CHAITAR VASAVA
GUJARAT AAP
CHAITAR VASAVA PUBLIC MEETING

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.