અમેરિકાની ખરીદી ઘટતાં ગુજરાતના બજારોમાં મંદીનો માહોલ, ઓક્ટોબરમાં નેચરલ ડાયમંડ એક્સપોર્ટ નોંધાયું રુ.9071 કરોડ
અમેરિકા દ્વારા જેમ એન્ડ જ્વેલરી પ્રોડક્ટ્સ પર લાદવામાં આવેલા ઊંચા ટેરિફને કારણે છેલ્લાં આઠ વર્ષમાં ઓક્ટોબર મહિનાનું સૌથી ઓછું નેચરલ ડાયમંડનું એક્સપોર્ટ નોંધાયું છે.
Published : November 16, 2025 at 1:20 PM IST
સુરત : ભારતનો જેમ એન્ડ જ્વેલરી ઉદ્યોગ, જે મોટા ભાગે સુરત અને ગુજરાત પર આધારિત છે, તે ગંભીર સંકટનો સામનો કરી રહ્યો છે. અમેરિકા દ્વારા જેમ એન્ડ જ્વેલરી પ્રોડક્ટ્સ પર લાદવામાં આવેલા ઊંચા ટેરિફને કારણે છેલ્લાં આઠ વર્ષમાં ઓક્ટોબર મહિનાનું સૌથી ઓછું નેચરલ ડાયમંડનું એક્સપોર્ટ નોંધાયું છે.
આ વર્ષે ઓક્ટોબરમાં નેચરલ ડાયમંડનું એક્સપોર્ટ માત્ર રુ.9071 કરોડ નોંધાયું છે, જે પાછલા વર્ષોની સરખામણીમાં ખૂબ જ ઓછું છે. તુલનાત્મક આંકડા જોવા જઈએ તો 2021 ઓક્ટોબરમાં: રુ.19175.16 કરોડ (સૌથી વધુ), 2018 ઓક્ટોબરમાં: રુ.16993.89 કરોડ અને 2024 ઓક્ટોબરમાં: રુ.9071.00 કરોડ
અમેરિકનોને જ્વેલરી મોંઘી પડતાં ખરીદી ટાળી!
ઇન્ડિયન ડાયમંડ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ (IDI)ના ચેરમેન દિનેશ નાવડિયાએ આ પરિસ્થિતિ અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. તેમના મતે, "ભારતની જેમ એન્ડ જ્વેલરી પર મોટો ટેરિફ લાગતાં અમેરિકનોને પણ જ્વેલરી મોંઘી પડી રહી છે, જેથી તેઓ ખરીદી ટાળી રહ્યા છે. તેમની ખરીદી ઓછી થઈ હોવાથી તેની સીધી અસર ભારત અને ખાસ કરીને સુરતના ડાયમંડ માર્કેટ પર પડી રહી છે." તાજેતરમાં દિવાળીના મહિનામાં એક્સપોર્ટ થયું હોવા છતાં, હાલમાં નવા ઓર્ડરમાં ભારે ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે.
લેબગ્રોન અને ગોલ્ડ જ્વેલરીના એક્સપોર્ટમાં પણ તીવ્ર ઘટાડો
નેચરલ ડાયમંડની સાથે-સાથે અન્ય કેટેગરીમાં પણ મંદીનો માહોલ છે.
લેબગ્રોન ડાયમંડ: ગત વર્ષના ઓક્ટોબરમાં રુ.1218 કરોડનું એક્સપોર્ટ હતું, જે આ વર્ષે ઘટીને માત્ર રુ.834 કરોડ થયું છે, એટલે કે 31.5 ટકાનો ઘટાડો નોંધાયો છે.
ગોલ્ડ અને સિલ્વર જ્વેલરી: પ્લેઈન ગોલ્ડ જ્વેલરી, સ્ટડેડ ગોલ્ડ જ્વેલરી અને સિલ્વર જ્વેલરીના એક્સપોર્ટમાં પણ નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો છે. પ્લેઈન ગોલ્ડ જ્વેલરીના એક્સપોર્ટમાં તો 31.50 ટકાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે.
એકમાત્ર અપવાદ: જેમ એન્ડ જ્વેલરીની મોટા ભાગની કેટેગરીમાં ઘટાડો થયો છે, પરંતુ પ્લેટિનમ એકમાત્ર એવી કેટેગરી છે જેમાં એક્સપોર્ટ ઘટ્યું નથી.
અમેરિકા દ્વારા ટેરિફ હટાવવામાં ન આવે તો આ નકારાત્મક વલણ ચાલુ રહેવાની સંભાવના છે. સુરત સહિતના જેમ એન્ડ જ્વેલરી હબ્સમાં હજારો કારીગરોના રોજગાર પર પણ આની સીધી અસર પડી રહી છે. ઉદ્યોગ જગત હવે સરકાર તરફથી આ ટેરિફના મુદ્દે દરમિયાનગીરી અને નિકાસ વધારવા માટે નવા બજારો શોધવાની આશા રાખી રહ્યું છે.
