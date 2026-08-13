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આનંદ નિકેતન સ્કૂલ વિવાદમાં મોટો નિર્ણય: સ્કૂલને ₹10 હજારનો દંડ, એજ્યુકેશન કન્સલ્ટન્ટ બરતરફ; કેન્ટીન પર પણ તાળું

અમદાવાદની શિલજ આનંદ નિકેતન સ્કૂલમાં વિવાદ: કર્મચારીઓને બરતરફ-સસ્પેન્ડ, કેન્ટીન પર પ્રતિબંધ અને શિક્ષણ વિભાગને રિપોર્ટ સોંપાયો

આનંદ નિકેતન સ્કૂલ
આનંદ નિકેતન સ્કૂલ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 13, 2026 at 1:11 PM IST

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અમદાવાદ: અમદાવાદના શિલજ વિસ્તારમાં આવેલી આનંદ નિકેતન સ્કૂલમાં છેલ્લા બે દિવસથી ચાલી રહેલા વિવાદ વચ્ચે શાળાએ સમગ્ર મામલે શિક્ષણ વિભાગને રિપોર્ટ સોંપ્યો છે. વિવાદ બાદ શાળા મેનેજમેન્ટે અનેક મહત્વના નિર્ણયો લીધા છે. જેમાં પૂર્વ ડિરેક્ટરની દીકરી અને શાળામાં કરિક્યુલમ ડિઝાઇનર તથા એજ્યુકેશન કન્સલ્ટન્ટ તરીકે કાર્યરત મુંજા સમ્સને બરતરફ કરવામાં આવ્યા છે.

આ ઉપરાંત શાળાના બે સુપરવાઇઝરને તાત્કાલિક અસરથી સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે. શાળાના કેન્ટીન ઇન્ચાર્જ સામે પણ સસ્પેન્શનની કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. સાથે જ શાળામાં નવા પ્રિન્સિપાલની નિમણૂકની પ્રક્રિયા પણ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે.

આનંદ નિકેતન સ્કૂલ વિવાદમાં મોટો નિર્ણય: સ્કૂલને ₹10 હજારનો દંડ, એજ્યુકેશન કન્સલ્ટન્ટ બરતરફ; કેન્ટીન પર પણ તાળું (ETV Bharat Gujarat)

સમગ્ર વિવાદમાં સામે આવેલા પુસ્તકને લઈને પણ શાળાએ શિક્ષણ વિભાગ સમક્ષ સ્પષ્ટતા કરી છે. શાળાનું કહેવું છે કે પુસ્તકમાં એવી કોઈ સામગ્રી રજૂ કરવાનો ઇરાદો નહોતો, જેના કારણે કોઈની ધાર્મિક લાગણી દુભાય. આ મુદ્દે શાળાએ પોતાની સ્થિતિ સ્પષ્ટ કરતાં ભવિષ્યમાં આવી બાબતોનું ધ્યાન રાખવાની ખાતરી આપી છે.

આ સાથે શાળાએ વિદ્યાર્થીઓ માટે રોજ પ્રાર્થના કરાવવા અંગે પણ જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી (DEO) સમક્ષ બાંહેધરી આપી છે. હવે શાળામાં નિયમિત પ્રાર્થના યોજાશે અને આ અંગેની વ્યવસ્થા સુનિશ્ચિત કરવામાં આવશે.

કેન્ટીનને લઈને પણ શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા મહત્વની કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. ફૂડ એન્ડ સેફ્ટી વિભાગનું જરૂરી ક્લિયરન્સ મળ્યા બાદ જ શાળાનું કેન્ટીન ફરી શરૂ કરી શકાશે. નિયમોનું પાલન ન કરવા બદલ આનંદ નિકેતન સ્કૂલને રૂપિયા 10 હજારનો દંડ પણ ફટકારવામાં આવ્યો છે.

દરમિયાન, શિલજની આનંદ નિકેતન સ્કૂલમાં આજે પણ પ્રત્યક્ષ શૈક્ષણિક કાર્ય બંધ રાખવામાં આવ્યું હતું. ધોરણ 1થી 8ના વિદ્યાર્થીઓ માટે ઓનલાઇન શિક્ષણની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી. બે દિવસ અગાઉ બનેલી ઘટનાને પગલે ગઈકાલે પણ શૈક્ષણિક કાર્ય બંધ રાખવામાં આવ્યું હતું. તે સમયે શાળાના શિક્ષકો ઘટનાને કારણે માનસિક આઘાતમાં હોવાનું કારણ દર્શાવવામાં આવ્યું હતું.

હવે આવતીકાલથી શાળામાં ફરી પ્રત્યક્ષ શિક્ષણ શરૂ થવાની શક્યતા છે. જોકે, વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓમાં વિશ્વાસનું વાતાવરણ જળવાઈ રહે અને શાળાની શૈક્ષણિક તથા વહીવટી વ્યવસ્થા નિયમો અનુસાર ચાલે તે માટે શિક્ષણ વિભાગ સમગ્ર મામલે નજર રાખી રહ્યું છે.

અમદાવાદ જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી રોહિત ચૌધરીના જણાવ્યા અનુસાર, વિવાદ બાદ શાળા પાસેથી રિપોર્ટ મંગાવવામાં આવ્યો હતો અને શાળા મેનેજમેન્ટે લીધેલા પગલાં અંગે માહિતી રજૂ કરી છે. નિયમભંગ સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે તેમજ શાળાને જરૂરી સૂચનાઓનું પાલન કરવા જણાવાયું છે. ખાસ કરીને કેન્ટીન શરૂ કરતા પહેલાં ફૂડ એન્ડ સેફ્ટી વિભાગનું ક્લિયરન્સ મેળવવું અને વિદ્યાર્થીઓ માટે નિયમિત પ્રાર્થનાની વ્યવસ્થા કરવી તે અંગે શાળાને સ્પષ્ટ સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે.

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