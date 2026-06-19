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ભાવનગરમાં સાંજે ધોધમાર વરસ્યો વરસાદ: રસ્તાઓ પર નદીઓ જેવો માહોલ સર્જાયો

શહેર સહિત સમગ્ર જિલ્લામાં આવેલા વરસાદને લીધે લોકોમાં રાહત અને આનંદની લાગણી

શહેર સહિત સમગ્ર જિલ્લામાં આવેલા વરસાદને લીધે લોકોમાં રાહત અને આનંદની લાગણી
શહેર સહિત સમગ્ર જિલ્લામાં આવેલા વરસાદને લીધે લોકોમાં રાહત અને આનંદની લાગણી (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 19, 2026 at 10:10 PM IST

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ભાવનગર: ભાવનગર શહેરમાં મોડી સાંજે ગાજવીજ સાથે ધોધમાર વરસાદ વરસવાની શરૂઆત થઈ હતી. ઉનાળાની આકરી ગરમી બાદ રાહત આપતા આ વરસાદને પગલે જાહેર માર્ગ પર વાહન ચલાવવું મુશ્કેલ બન્યું હતું. રસ્તા પર જતું પાણી નદીઓ જેવા દ્રશ્યો ઉભા કરતું હતું.

આ સર્વત્ર વરસાદને કારણે ભાવનગરવાસીઓને આકરી ગરમી અને બફારાથી છૂટકારો મળ્યો છે. શહેરમાં સાંજના સમયે વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો હતો અને ત્યારબાદ ઝરમર વરસાદ શરૂ થયો હતો. થોડી જ વારમાં વરસાદની ગતિ વધી હતી અને સાથે-સાથે પવન પણ ફૂંકાયો હતો. બીજી તરફ શહેરના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં પાણી પણ ભરાયા હતા.

શહેર સહિત સમગ્ર જિલ્લામાં આવેલા વરસાદને લીધે લોકોમાં રાહત અને આનંદની લાગણી (ETV Bharat Gujarat)

આશરે એક ઇંચ જેવા વરસાદથી રાહત

ભાવનગર શહેરમાં આવેલા પવન સાથેના વરસાદને પગલે રસ્તા પરના રાહદારીઓને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. કેટલાક વિસ્તારોમાં વાહનોના ટાયર ડૂબી જાય તેટલા પાણી ભરાઈ ગયા હતા, જેના કારણે કેટલાક વાહનચાલકોના વાહન પણ બગડ્યા હોવાના કિસ્સા બન્યા હતા. ચાલુ વરસાદે રસ્તા ઉપર નદી વહેતી હોય તેવા દ્રશ્યો પણ જોવા મળ્યા છે.

ભાવનગર શહેરમાં ડિઝાસ્ટર વિભાગ દ્વારા વરસાદના આંકડાઓ હજુ જાહેર કરાયા નથી પરંતુ વલભીપુરમાં બપોરે બે થી ચાર દરમ્યાન 8 એમએમ જેટલો વરસાદ નોંધાયો હતો જ્યારે સિહોરરમાં સાંજે ચાર થી છ દરમિયાન 2 એમએમ જેટલો વરસાદ નોંધાવવા પામ્યો છે. ઉલ્લેખનીય છે કેે, ભાવનગર શહેરની સાથે-સાથે જિલ્લામાં પણ પડેલા આ સર્વત્ર વરસાદની લોકોમાં રાહત અને આનંદની લાગણી છે, ખાસ કરીને વાવણી કરીને બેઠેલા ખેડૂતોની ચિંતા ખાસ્સી હળવી થઈ છે. આ ધોધમાર વરસાદને પગલે ખેડૂતોમાં આનંદનો માહોલ છવાયો છે.

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