શિયાળાની અસલ ગુલાબી ઠંડી ડિસેમ્બર મહિનામાં, હાલનું વાતાવરણ શિયાળુ પાકો માટે સર્વોત્તમ
જુનાગઢ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીના હવામાન વિભાગ દ્વારા ઠંડીને લઈને પુર્વાનુમાન વ્યક્ત કરવામાં આવ્યું છે.
જુનાગઢ : ધીમે ધીમે શિયાળાની ઠંડીનો માહોલ જોવા મળે છે, પરંતુ જેને અસલ ગુલાબી ઠંડી કહી શકાય, તે પ્રકારની ઠંડી ડિસેમ્બર મહિનાની શરૂઆતના દિવસોમાં પડતી જોવા મળી શકે છે. જુનાગઢ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીના હવામાન વિભાગ દ્વારા ઠંડીને લઈને પુર્વાનુમાન વ્યક્ત કરવામાં આવ્યું છે.
જે અંતર્ગત દિવસનું લઘુત્તમ તાપમાન 15 ડિગ્રીની આસપાસ જોવા મળે છે, તો મહત્તમ તાપમાન 32 ડિગ્રી સુધી નોંધાય રહ્યું છે. જેમાં ડિસેમ્બર મહિનાની શરૂઆત થતાં જ ફેરફાર જોવા મળી શકે છે. જેને કારણે એ લોકોએ દિવસે પણ સ્વેટર પહેરવું પડે તે પ્રકારની ઠંડીનો અનુભવ થઈ શકે છે.
હાલ ધીમે ધીમે શિયાળાનો માહોલ આગળ વધતો જોવા મળી રહ્યો છે, દિવસ દરમિયાન લઘુત્તમ અને મહત્તમ તાપમાનમાં પણ ખૂબ મોટું અંતર જોવા મળે છે. જેને કારણે વહેલી સવારે અને સાંજના સમયે ઠંડીનો અહેસાસ થઈ રહ્યો છે, પરંતુ દિવસ દરમિયાન મહત્તમ તાપમાન 32 ડિગ્રીની આસપાસ જોવા મળે છે. જેથી રાત્રે અને વહેલી સવારે અનુભવવામાં આવેલી ઠંડી દિવસ દરમિયાન અનુભવાતી નથી, પરંતુ આ પ્રકારનો માહોલ નવેમ્બર મહિના સુધી જળવાતો જોવા મળી શકે છે.
ડિસેમ્બર મહિનાની શરૂઆત થતા જ મહત્તમ અને લઘુતમ તાપમાનમાં પણ નોધપાત્ર ઘટાડો થઈ શકે છે. જેને કારણે પ્રત્યેક વ્યક્તિએ દિવસે પણ સ્વેટર પહેરવું ફરજિયાત બની શકે છે. આ પ્રકારની ઠંડીનો નવો રાઉન્ડ શરૂ થવાની શક્યતા જુનાગઢ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટી દ્વારા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
હાલનું વાતાવરણ શિયાળુ પાકો માટે સર્વોત્તમ
આજના દિવસો દરમિયાન દિવસ અને રાત્રીનું લઘુત્તમ અને મહત્તમ તાપમાન 15 ડિગ્રી થી લઈને 32 ડિગ્રી સુધી જોવા મળે છે. જેને શિયાળુ પાકો માટે સર્વોત્તમ વાતાવરણ માનવામાં આવી રહ્યું છે. એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટી દ્વારા આ સમય દરમિયાન ખેડૂતોએ ચણા જીરું ધાણા લસણ જેવા શિયાળુ પાકોનું વાવેતર વિના વિલંબે શરૂ કરી દેવું જોઈએ, તેવી સલાહ પણ ખેડૂતોને આપવામાં આવી રહી છે, ત્યારબાદ અચાનક ઠંડીમાં વધારો થતા શિયાળુ પાકોના વાવેતર અને તેના ઉગાવા પર થોડો ઘણે અંશે નકારાત્મક અસરો પણ પડી શકે છે.
જેથી ખેડૂતોએ આ સમય દરમિયાન તમામ શિયાળુ પાકોના વાવેતર માટે તૈયારી કરી અને વાવેતર પૂર્ણ કરવું જોઈએ. વાતાવરણની આ પ્રકારની સ્થિતિ હજુ 30મી નવેમ્બર સુધી જળવાતી જોવા મળશે. જેને કારણે દિવસના લઘુતમ અને મહત્તમ તાપમાનમાં બે ત્રણ ડિગ્રીનો ફેરફાર થતો જોવા મળી શકે છે.
