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જામનગરમાં ચાંદીપુરા વાયરસનો વધતો કોપ: શંકાસ્પદ લક્ષણો ધરાવતા બાળકનું મોત

જામનગરના ધ્રોલ તાલુકાના ડાંગરા સીમ વિસ્તારના એક છ વર્ષીય બાળ દર્દીનું રાજકોટની સરકારી હોસ્પિટલમાં સારવાર દરમિયાન કરુણ મોત નિપજ્યું છે

જામનગરના ધ્રોલ તાલુકાના ડાંગરા સીમ વિસ્તારના એક છ વર્ષીય બાળ દર્દીનું રાજકોટની સરકારી હોસ્પિટલમાં સારવાર દરમિયાન કરુણ મોત નિપજ્યું છે
જામનગરના ધ્રોલ તાલુકાના ડાંગરા સીમ વિસ્તારના એક છ વર્ષીય બાળ દર્દીનું રાજકોટની સરકારી હોસ્પિટલમાં સારવાર દરમિયાન કરુણ મોત નિપજ્યું છે (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 7, 2026 at 8:14 PM IST

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જામનગર: જામનગર જિલ્લા સહિત સમગ્ર હાલાર પંથકમાં ચાંદીપુરા વાયરસના કારણે સ્થિતિ દિવસેને દિવસે વધુ ચિંતાજનક બની રહી છે. વાયરસના શંકાસ્પદ લક્ષણો ધરાવતા દર્દીઓની સંખ્યા વધવાની સાથે બાળ મૃત્યુદર વધી રહ્યો હોવાથી નાગરિકોમાં ફફડાટ વ્યાપી ગયો છે. જામનગરના ધ્રોલ તાલુકાના ડાંગરા સીમ વિસ્તારના એક છ વર્ષીય બાળ દર્દીનું રાજકોટની સરકારી હોસ્પિટલમાં સારવાર દરમિયાન કરુણ મોત નિપજ્યું છે. મૃતક બાળકમાં ચાંદીપુરા વાયરસના શંકાસ્પદ લક્ષણો જોવા મળ્યા હતા, જોકે તેના લેબોરેટરી સેમ્પલનો સત્તાવાર રિપોર્ટ આવવાનો બાકી છે.

આ નવા કિસ્સા સાથે જામનગર જિલ્લામાં ચાંદીપુરાના શંકાસ્પદ લક્ષણોના કારણે પ્રાણ ગુમાવનારા બાળકોની કુલ સંખ્યા વધીને 6 પર પહોંચી ગઈ છે. આ અગાઉ જામનગરની સસ્સૂન ફેમિલી સમકક્ષ જી.જી. હોસ્પિટલમાં જ સારવાર દરમિયાન પાંચ શંકાસ્પદ બાળ દર્દીઓએ દમ તોડ્યો હતો. જ્યારે ધ્રોલના આ છઠ્ઠા બાળકને ગંભીર હાલતમાં રાજકોટ ખસેડવામાં આવ્યું હતું, જ્યાં સારવાર સફળ ન થતાં તેનું મોત થયું છે. બીજી તરફ, તબીબી રિપોર્ટ્સ અંગે રાહતના સમાચાર પણ સાંપડ્યા છે. જામનગર અને પડોશી જિલ્લા દેવભૂમિ દ્વારકામાંથી લેવાયેલા ચાંદીપુરાના કુલ 7 શંકાસ્પદ કેસોના સેમ્પલ રિપોર્ટ નેગેટિવ આવ્યા છે. આમ છતાં, પાંચ ગંભીર બાળ દર્દીઓ સારવાર દરમિયાન જ મૃત્યુ પામ્યા હોવાથી આરોગ્ય તંત્ર દોડતું થઈ ગયું છે.

હાલમાં જામનગરની જી.જી. હોસ્પિટલના સ્પેશિયલ વોર્ડમાં ત્રણ બાળ દર્દીઓ સારવાર હેઠળ છે, જેમાં કાલાવડ તાલુકામાંથી શંકાસ્પદ લક્ષણો સાથે દાખલ કરવામાં આવેલા બે વર્ષના માસૂમ બાળકનો પણ સમાવેશ થાય છે. જીજી હોસ્પિટલમા બાળકોના વિભાગના હેડ ડૉ. સોનલ શાહે જણાવ્યું કે હાલ હોસ્પિટલના સ્પેશિયલ વોર્ડમાં ત્રણ બાળ દર્દીઓ સારવાર હેઠળ છે, જેમાં કાલાવડ તાલુકામાંથી શંકાસ્પદ લક્ષણો સાથે દાખલ કરવામાં આવેલા બે વર્ષના માસૂમ બાળકનો પણ સમાવેશ થાય છે. એક બાળક હાલ વેન્ટિલેટર પર સારવાર હેઠળ છે.

પરિસ્થિતિ પર કાબૂ મેળવવા માટે જિલ્લા આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા અસરગ્રસ્ત તમામ સીમ અને ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં સઘન સર્વેલન્સ, ડોર-ટુ-ડોર આરોગ્ય તપાસ અને માટીની માખી (સેન્ડ ફ્લાય) નિયંત્રણ માટે કેમિકલ છંટકાવ સહિતના જરૂરી તકેદારીના પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે. આરોગ્ય તંત્ર દ્વારા લોકોને વાયરસ અંગે ભયભીત કે ગભરાટમાં ન આવવા, પરંતુ પૂરી સાવચેતી રાખવા અપીલ કરવામાં આવી છે. બાળકોમાં તીવ્ર તાવ, ઝાડા, ઉલટી કે બેભાન થવા જેવા ગંભીર લક્ષણો જણાય તો વિલંબ કર્યા વગર તાત્કાલિક નજીકના સરકારી આરોગ્ય કેન્દ્ર કે હોસ્પિટલમાં તબીબી સારવાર લેવા સ્પષ્ટ સૂચના આપવામાં આવી છે.

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