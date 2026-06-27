અમરેલીમાં એક જ દિવસમાં અલગ-અલગ સ્થળોએ ત્રણ સિંહબાળના મોત, વન વિભાગમાં દોડધામ
એક જ દિવસમાં ત્રણ સિંહબાળના મોતની ઘટના સામે આવતાં સમગ્ર વિસ્તારમાં અનેક સવાલો ઉઠી રહ્યા છે.
Published : June 27, 2026 at 12:12 PM IST
અમરેલી: અમરેલી જિલ્લામાં એક જ દિવસમાં ત્રણ અલગ-અલગ સ્થળોએ સિંહબાળના મોતની ઘટનાઓ સામે આવતાં વન વિભાગમાં દોડધામ મચી ગઈ છે. સતત વધી રહેલા સિંહોના મોતના બનાવોને પગલે સિંહપ્રેમીઓ અને વન્યજીવ કાર્યકરોમાં ચિંતા વ્યાપી છે. ખાસ કરીને એક જ દિવસમાં ત્રણ સિંહબાળના મોતની ઘટના સામે આવતાં સમગ્ર વિસ્તારમાં અનેક સવાલો ઉઠી રહ્યા છે.
પ્રાપ્ત વિગતો મુજબ દલખાણીયા ગામના રેવન્યુ વિસ્તારમાં એક સિંહબાળનો શંકાસ્પદ હાલતમાં મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો. આ ઘટનામાં સિંહબાળની હત્યા થઈ હોવાની પણ આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. ઘટનાની જાણ થતાં વન વિભાગની ટીમ સ્થળ પર દોડી ગઈ હતી અને તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે.
બીજી તરફ બગસરા તાલુકાના હામાપુર ગામેથી માત્ર બે-ત્રણ દિવસના સિંહબાળના મોતની ઘટના સામે આવી છે. અત્યંત નાની ઉંમરના સિંહબાળના મોતને લઈ વન વિભાગ દ્વારા કારણો જાણવા તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.
તે સિવાય પાણીયા રેન્જ વિસ્તારમાં ઇન્ફાઇટ (સિંહો વચ્ચેની આંતરિક લડાઈ) દરમિયાન એક સિંહબાળનું મોત થયું હોવાનું પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે. જોકે સમગ્ર ઘટનાની હકીકત પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ બાદ જ સ્પષ્ટ થશે.
આમ, એક જ દિવસમાં ત્રણ સિંહબાળના મોતથી વન વિભાગમાં ભારે હલચલ મચી ગઈ છે. દલખાણીયા રેન્જમાં બનેલી ઘટના અંગે આરએફઓ હિના પટેલે જણાવ્યું કે મૃત સિંહબાળ સાથે સિંહણનો પણ કબજો લેવામાં આવ્યો છે અને મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલવામાં આવ્યો છે. રિપોર્ટ આવ્યા બાદ જ મોતનું સાચું કારણ જાણી શકાશે.
બીજી તરફ સતત વધી રહેલા સિંહોના મોતને લઈ સિંહપ્રેમીઓ અને વન્યજીવ કાર્યકરોમાં ચિંતા વ્યાપી રહી છે. કેટલાક લોકો દ્વારા વન વિભાગ પર ઢાંકપિછોડો કરવાનો આક્ષેપ પણ કરવામાં આવી રહ્યો છે. લોકોનું કહેવું છે કે વન વિભાગે સતત પેટ્રોલિંગ, સઘન મોનિટરિંગ તેમજ નવા સ્ટાફની ભરતી જેવી કામગીરી વધુ અસરકારક રીતે હાથ ધરવી જરૂરી છે.
વાઇલ્ડલાઇફ એક્ટિવિસ્ટ હિમાંશુ ભટ્ટે જણાવ્યું કે એક જ દિવસમાં ત્રણ સિંહબાળના મોત ખૂબ જ ગંભીર બાબત છે અને સમગ્ર મામલે તટસ્થ તથા ઉચ્ચસ્તરીય તપાસ થવી જોઈએ. તેમણે આક્ષેપ કર્યો કે અગાઉ પણ આવી ઘટનાઓમાં વન વિભાગ ઢાંકપિછોડો કરતું જોવા મળ્યું છે. આ મુદ્દે તેઓ ઉચ્ચ કક્ષાએ રજૂઆત કરશે.
હાલ સમગ્ર ઘટનામાં વન વિભાગ દ્વારા અલગ-अલગ એંગલથી તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે અને પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ બાદ વધુ વિગતો બહાર આવવાની સંભાવના છે.
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