ગીરના સિંહોના મોત પાછળ જવાબદાર માનવામાં આવતા સંભવિત બેબીસિઓસીસ અને કેનાઈન ડિસ્ટેમ્પર વાયરસ શું છે
ગીરના બાબરીયા રેન્જમાં સિંહોના શંકાસ્પદ મોતને લઈને ચિંતા વ્યાપી, બેબીસિઓસિસ અને કેનાઈન ડિસ્ટેમ્પર વાયરસની શક્યતાઓ પર વન વિભાગ સતર્ક
Published : May 29, 2026 at 8:10 PM IST
જૂનાગઢ : પાછલા એક અઠવાડિયાથી મધ્ય ગીરના બાબરીયા રેન્જમાં સિંહોના શંકાસ્પદ મોતને લઈને ખૂબ જ ચિંતા વ્યાપી છે. સિંહોના થઈ રહેલા મોતને કારણે રાજ્યની સરકાર અને વન વિભાગ સહિત વડાપ્રધાન કાર્યાલય પણ ચિંતિત છે. આવા સમયે સિંહના મોતનું કારણ સંભવિત કેનાઈન ડિસ્ટેમ્પર વાયરસ અને બેબીસિઓસિસ નામના પરોપજીવી હોવાની શક્યતાઓને લઈને વન વિભાગના તબીબો અને પશુ નિષ્ણાતો પણ પાછલા એક અઠવાડિયાથી મનોમંથન કરી રહ્યા છે. આજે આપણે સિંહોના સંભવિત મોત પાછળ જવાબદાર માનવામાં આવતા બેબીસિઓસિસ અને કેનાઈન ડિસ્ટેમ્પર વાયરસ વિશે વિગતવાર અહેવાલ રજૂ કરીએ છીએ.
સિંહોના મોતની પાછળ પરોપજીવી અને વાયરસ જવાબદાર?
પાછલા એકાદ અઠવાડિયાથી બાબરીયા રેન્જમાં 15 જેટલા સિંહના મોતથી સમગ્ર વન વિભાગ અને રાજ્યની સરકાર ચોકી ઉઠી છે. એક અઠવાડિયા દરમિયાન સિંહના થયેલા મોતને કારણે વડાપ્રધાન કાર્યાલય પણ સતત ગીરમાં નજર રાખી રહ્યું છે. બે અઠવાડિયાથી ગીર જંગલમાં વ્યાપેલી ચિંતાને કારણે વન વિભાગના ઉચ્ચ અધિકારીઓ અને સમગ્ર વન વિભાગની સાથે રાજ્યની સરકારે તાબડતોબ પગલાં લેવાની શરૂઆત કરી છે. પ્રાથમિક તબક્કે સિંહોના મોતની પાછળ બેબીસિઓસિસ પરોપજીવી અને કેનાઈન ડિસ્ટેમ્પર વાયરસ હોવાની સંભાવનાઓ વન વિભાગના ઉચ્ચ અધિકારી અને સરકાર દ્વારા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. સિંહોના મોત થયા છે તે સિંહોના નમૂનાઓનું પૃથકરણ કરવા માટે અલગ-અલગ લેબોરેટરીમાં મોકલવામાં આવ્યા છે. લેબોરેટરીના નમૂનાઓનો પૃથકરણ રિપોર્ટ આવી ગયા બાદ સિંહોના મોતની પાછળ કોઈ બીમારી કે અન્ય કોઈ કારણ છે તેને લઈને ચોક્કસ વિગતો જાણવા મળશે.
"સિંહોમાં બેબીસિઓસિસ અને કેનાઈન ડિસ્ટેમ્પર વાયરસના ચેપથી સમયસર સારવાર ન મળે તો જીવલેણ સાબિત થઈ શકે છે. વનવિભાગે સાવચેતીના પગલાં લેવા જોઈએ અને ઇતરડીના નિયંત્રણ માટે જરૂરી કાર્યવાહી કરવી જોઈએ. સિંહોના મોતની પાછળ વાયરસ અને પરોપજીવીની શક્યતાઓને નકારી શકાતી નથી." - ડૉ. મિથુન ખટારીયા, પશુ ચિકિત્સક
વનવિભાગે કરી કડક કાર્યવાહી
વનવિભાગે સતર્કતા રાખીને અન્ય સિંહોને પણ બેબીસિઓસિસ થયો હશે તેવી આશંકા સાથે આ પ્રકારના લક્ષણો ધરાવતા 17 સિંહોને આઇસોલેટ કર્યા છે. એટલે કે તેમને એકાંતવાસમાં રાખવામાં આવી રહ્યા છે.
અગાઉ પણ આવી ઘટનાઓ બની હતી
- અગાઉ વર્ષ 2020માં આ રોગચાળાને કારણે 20 કરતાં વધારે એશિયાઈ સિંહોના મોત થયા હતા.
- વર્ષ 2018માં કેનાઈન ડિસ્ટેમ્પર વાયરસ (CDV) મારફતે સિંહોમાં ચેપી રોગચાળો ફેલાયો હતો અને તેને કારણે 30 જેટલા સિંહોનો ભોગ લેવાયો હતો. તે વખતે પણ સિંહોને CDVના ચેપ સાથે બેબીસિઓસિસ થયો હોવાનું વનવિભાગના અધિકારીઓ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું.
સિંહોમાં જોવા મળતો બેબીસિઓસિસ પરોપજીવી
સિંહોમાં જોવા મળતો બેબીસિઓસિસ મુખ્યત્વે ઇતરડી દ્વારા ફેલાતો પરોપજીવી રોગ છે. આ પરોપજીવીઓ દ્વારા લોહીના રક્તકણોમાં પ્રવેશીને તેને નબળા પાડે છે. આ પરોપજીવી વન્યજીવ અને ઝૂના પ્રાણીઓમાં મોટેભાગે ખૂબ જ મહત્વના રોગ તરીકે જોવા મળે છે. સિંહોમાં ફેલાતો બેબીસિઓસિસ મુખ્યત્વે ઇતરડી દ્વારા કરડવાથી સંક્રમિત થાય છે. ઇતરડી અન્ય સ્વસ્થ પ્રાણીઓને કરડે તો તે પ્રાણીને બેબીસિઓસિસ નામના પરોપજીવીથી અસરગ્રસ્ત બની શકે છે. આ પ્રકારની ઇતરડી વાળા વિસ્તારમાં રહેતા સિંહ પર પણ બેબીસિઓસિસ થવાની શક્યતાઓ ખૂબ વધારે જોવા મળે છે.
બેબીસિઓસિસ પરોપજીવીના લક્ષણો
કોઈ પણ વન્યજીવ અને ખાસ કરીને સિંહો જો બેબીસિઓસિસથી સંક્રમિત થયો હોય તો આવા તમામ પ્રાણીઓને તાવ, નબળાઈ, સુસ્તી, એનિમિયા અને શરીર પીળાશ પડતું થવાની સાથે શરીરમાંથી અચાનક લોહી ઘટી જવું જેવા લક્ષણો જોવા મળી શકે છે. બેબીસિઓસિસ રક્તકણો પર સીધી અસર કરતો હોવાથી અસરગ્રસ્ત પ્રાણીના મૂત્રમાં લોહી વહેવું, ખૂબ જ ઝડપથી વજન ઘટવું, ખોરાક અથવા ભૂખની ક્ષમતામાં ખૂબ મોટો ઘટાડો જેવા લક્ષણો જોવા મળે છે. જો બેબીસિઓસિસ ખૂબ જ ગંભીર પ્રકારે પ્રાણીમાં જોવા મળે તો કોઈ પણ પ્રાણીના આંતરિક અંગો કામ કરતા બંધ થાય છે. ચેતાતંત્ર પણ સાથે સાથે એકદમ નિષ્ક્રિય બની જાય છે, જેને કારણે કોઈ પણ પ્રાણીનું મૃત્યુ થાય છે. બેબીસિઓસિસ પરોપજીવીની સૌથી વધારે અસર ઓછી રોગ પ્રતિકારક શક્તિ ધરાવતા પ્રાણીઓ પર થતી હોય છે અને તે ઝડપથી આ પ્રકારના પરોપજીવીનો શિકાર બનતા હોય છે.
અસરગ્રસ્ત પ્રાણીની સારવાર અને દવા
કોઈ પણ વન્ય પ્રાણી, ખાસ કરીને સિંહ, જો બેબીસિઓસિસ જેવા પરોપજીવીથી સંક્રમિત જોવા મળે તો તેના લોહીના સ્મિયરનું પરીક્ષણ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. રક્ત કણોમાં પીરોપ્લાઝમ હાજર મળી શકે છે, જેમાં મોલેક્યુલર નિદાન આટલું જ મહત્વનું અને ચોક્કસ પરિણામ આપનારું સાબિત થાય છે. બેબીસિઓસિસની સારવારમાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવતી દવાઓ જેવી કે ઈમીડોકાર્બ ડીપ્રોપિયોનેટ અને ડિમિનાઝીન એસીટ્યુરેટનો સમાવેશ થાય છે. ગંભીર પ્રકારની સ્થિતિમાં અસરગ્રસ્ત પ્રાણીમાં બ્લડ ટ્રાન્સફ્યુઝન અને ઇતરડીના નિયંત્રણને સારવાર તરીકે અપનાવવામાં આવી છે. બેબીસિઓસિસનું ઉપદ્રવ ન થાય અને થયા પછી તેનો નિયંત્રણ થાય તે માટે ઇતરડીનું નિયંત્રણ કરવું જરૂરી છે. જે વિસ્તારમાં સિંહો જોવા મળતા હોય તે વિસ્તારમાં ઇતરડીનો નાશ કરવો, નવા પ્રાણીઓને અસરગ્રસ્ત વિસ્તારથી દૂર રાખવા, અને સંભવિત અસરગ્રસ્ત પ્રાણીઓને ક્વોરન્ટાઇન કરીને તેનું નિયમિત ચકાસણી કરીને પ્રત્યેક પ્રાણીમાં તણાવ ઘટાડવાથી બેબીસિઓસિસ પર નિયંત્રણ કરી શકાય છે. સામાન્ય રીતે સિંહોમાં જોવા મળતો બેબીસિઓસિસ સીધો કોઈ પણ વ્યક્તિ કે માનવ સમુદાયમાં ફેલાતો રોગ માનવામાં આવતો નથી, પરંતુ આ પ્રકારની ઇતરડી અન્ય ઝૂનોટિક રોગ માણસોમાં પણ ફેલાવી શકે છે.
સિંહોમાં જોવા મળતો કેનાઈન ડિસ્ટેમ્પર વાયરસ
સિંહોમાં જોવા મળતો કેનાઈન ડિસ્ટેમ્પર વાયરસ ખૂબ જ ગંભીર અને જીવલેણ વાયરસજન્ય રોગ માનવામાં આવે છે. આ પ્રકારનો વાયરસ મુખ્યત્વે સ્વાનો (શ્વાનો)માં જોવા મળે છે, પરંતુ સિંહ સહિત અન્ય માંસાહારી પ્રાણીઓમાં પણ આ પ્રકારનો વાયરસ એશિયા અને આફ્રિકામાં અનેક વખત જોવા મળ્યો છે. કેનાઈન ડિસ્ટેમ્પર વાયરસ ખૂબ જ ચેપી માનવામાં આવે છે, જે સંક્રમિત પ્રાણીઓના શ્વસન અને નાકમાંથી વહેતા પ્રવાહીઓ દ્વારા અન્ય પ્રાણીને સંક્રમિત કરી શકે છે. ઉધરસ અને છીંક દ્વારા પણ આ વાયરસ ખૂબ જ ઝડપથી એક પ્રાણીમાંથી બીજા પ્રાણીમાં ફેલાઈ શકે છે. સંક્રમિત ખોરાક અને સંક્રમિત પાણીથી પણ વાયરસ એક પ્રાણીમાંથી બીજા પ્રાણીમાં ફેલાઈ શકે છે. કોરોનાની માફક કેનાઈન ડિસ્ટેમ્પર વાયરસથી સંક્રમિત બનેલું કોઈ પણ પ્રાણી, જેમાં સિંહનો પણ સમાવેશ થાય છે, તે અન્ય પ્રાણીના એકદમ નજીકના સંપર્કથી પણ આ રોગ ફેલાઈ શકે છે. સામાન્ય રીતે સિંહોને પારિવારિક પ્રાણી માનવામાં આવે છે, જેથી એક સિંહના જૂથમાં 8 થી 10 પ્રાણીઓ હોય છે, જેથી સિંહો માટે તે ખૂબ જ ખતરનાક માનવામાં આવે છે. જંગલમાં કેનાઈન ડિસ્ટેમ્પર વાયરસ ફેલાવવા પાછળ એક માત્ર સ્વાનોને જવાબદાર માનવામાં આવે છે.
કેનાઈન ડિસ્ટેમ્પર વાયરસના લક્ષણો
કેનાઈન ડિસ્ટેમ્પર વાયરસથી અસરગ્રસ્ત બનેલું કોઈ પણ પ્રાણીમાં જાડા ઉલટી, ભૂખમાં ઘટાડો, ચેતાતંત્રમાં વિક્ષેપ ઊભો થવો જેને કારણે આંચકી, અસંતુલન, શરીરમાં ધ્રુજારી, કોઈ પણ પ્રાણીના વર્તનમાં અસામાન્ય ફેરફાર જોવા મળે છે. આ સિવાય અન્ય લક્ષણોમાં તાવ, આંખોમાંથી પાણી પડવું અને શરીરમાં જોવા મળતી એકદમ નબળાઈને કારણે આ વાયરસથી પ્રાણીનું મૃત્યુ પણ થઈ શકે છે. કોઈ પણ સ્વસ્થ પ્રાણીના શરીરમાં કેનાઈન ડિસ્ટેમ્પર વાયરસ પ્રવેશ કરે તો તેમાં શ્વસન, લસિકા અને પાચન તંત્રની સાથે સમગ્ર નર્વસ સિસ્ટમને તે અસર કરે છે, જેને કારણે કોઈ પણ પ્રાણીની રોગ પ્રતિકારક શક્તિ ઘટે છે અને તેથી અન્ય ચેપનો ભોગ પણ પ્રાણીઓ બનતા હોય છે. ડિસ્ટેમ્પર વાયરસની અસરથી કોઈપણ પ્રાણીના શ્વસન, લસિકા અને પાચનતંત્ર પર ખૂબ જ ગંભીર પ્રકારની અસરો ઊભી થાય છે, જેને કારણે કોઈ પણ પ્રાણીનું શરીર મોત તરફ આગળ વધે છે. કેનાઈન ડિસ્ટેમ્પર વાયરસ વાળા પ્રાણીઓમાં હડકવા ગ્રસ્ત પ્રાણીઓમાં દેખાતા લક્ષણો પણ જોવા મળતા હોય છે.
ડિસ્ટેમ્પર વાયરસથી મુક્ત કરતા કેટલાક રસાયણો
કેનાઈન ડિસ્ટેમ્પર વાયરસ (CDV) પ્રકારના વાયરસને રાસાયણિક જંતુનાશકો દ્વારા નિયંત્રણમાં લાવી શકાય છે, જેમાં 70% ઇથેનોલ, 2% ફોર્મેલીન, 100 ppm સોડિયમ હાઇપોક્લોરાઇડ અને 0.05% ક્વાટરનરી એમોનિયમ ક્લોરાઇડનો સમાવેશ થાય છે. આ બધા 10 મિનિટના સંપર્ક સમય પછી કોઈ પણ ચેપગ્રસ્ત પ્રાણીને વાયરસથી મુક્ત કરવા માટે ખૂબ જ અસરકારક રસાયણો માનવામાં આવે છે.
ભારતમાં કેનાઈન ડિસ્ટેમ્પર વાયરસનો ઇતિહાસ
મદ્રાસ વેટરનરી કોલેજની ટીચિંગ વેટરનરી હોસ્પિટલના સંશોધકોએ ફેબ્રુઆરી 2019 અને માર્ચ 2020ની વચ્ચે 1447 જેટલા શ્વાનોના શંકાસ્પદ કેસોની સમીક્ષા કરી હતી. આમાંથી 1185 શ્વાનોને કેનાઈન ડિસ્ટેમ્પર વાયરસ હોવાનું સામે આવ્યું હતું, જે એક ચેપી અને જીવલેણ રોગ તરીકે પ્રસ્થાપિત થયું.
વર્ષ 2017 બાદ ફરી એક વખત ગંભીર રોગનો ખતરો
વર્ષ 2017માં ગીર પૂર્વની દલખાણીયા રેન્જમાં પણ CDV વાયરસને કારણે 32 કરતાં વધારે સિંહોના 15 જ દિવસના ટૂંકા સમયગાળામાં મોત થયા હતા. ત્યારબાદ આ પ્રકારે બીજી વખત બાબરીયા રેન્જમાં CDV વાયરસ હોવાની શક્યતાઓ નકારી શકાતી નથી. વર્ષ 1994માં આફ્રિકાના ટાન્ઝાનિયામાં પણ આ વાયરસના કારણે એક હજાર કરતાં પણ વધારે આફ્રિકન સિંહોના મોત થયા હતા. તે પૂર્વે ઇસવીસન 1802માં આફ્રિકાના ગાઢ જંગલોમાં પણ મોટાપાયે વન્યજીવોના મોત થયા હતા. ત્યારબાદ શીતળા રસીના શોધક એડવર્ડ જેનરે સર્વ પ્રથમ વખત કેનાઈન ડિસ્ટેમ્પર વાયરસના રોગોનું વર્ણન કર્યું હતું. જોકે આ વાયરસની હજી સુધી કોઈ ચોક્કસ દવા શોધવામાં તબીબી વિજ્ઞાનને સફળતા મળતી નથી, જેથી કેટલાક વર્ષોના ચોક્કસ સમયના અંતરે આ વાયરસ વન્યજીવો અને ખાસ કરીને સિંહોમાં જોવા મળતો હોય છે. 1977માં એમેઝોનના જંગલમાં આ વાયરસે ખૂબ જ હાહાકાર મચાવ્યો હતો અને ત્યાર પછી 1991માં ટાન્ઝાનિયા ખાતે આવેલા વિશ્વના સૌથી પ્રખ્યાત સેરેન્ગેટી વાઈલ્ડ પાર્ક ખાતે પણ CDV વાયરસને કારણે 20 ટકા જેટલા વન્ય જીવો મોતને ભેટ્યા હતા, જેમાં 1000 કરતાં પણ વધારે સિંહોનો સમાવેશ થતો હતો.
આ પણ વાંચો...