ગળું કાપીને પત્નીની ઘાતકી હત્યા કરનારા પતિને ફાંસીની સજા, વાપીની કોર્ટનો કડક ચુકાદો
વર્ષ 2021માં વાપીના ડુંગરા વિસ્તારમાં પત્નીની અતિ ક્રૂર રીતે હત્યા કરનારા પતિને વાપીની થર્ડ એડિશનલ સેશન્સ કોર્ટે ફાંસીની સજા ફટકારી છે.
Published : December 23, 2025 at 8:08 PM IST|
Updated : December 23, 2025 at 8:45 PM IST
વાપી, વલસાડ: વાપીના ડુંગરા વિસ્તારમાં પત્નીની અતિ ક્રૂર રીતે હત્યા કરનારા પતિને વાપીની થર્ડ એડિશનલ સેશન્સ કોર્ટે ફાંસીની સજા ફટકારી છે. વર્ષ 2021માં બનેલી આ ઘટનામાં પત્ની પર ખોટો વહેમ રાખી પતિએ રાત્રી દરમિયાન મોટા છરાથી માથું ધડથી અલગ કરી તેની લાશને નાળામાં ફેંકી દેવાની નિર્મમ ઘટના સામે આવી હતી. કોર્ટે આ ઘટનાને ‘રેસ્ટ ઓફ ધ રેરેસ્ટ’ ગણાવી આરોપીને મૃત્યુદંડનો હુકમ કર્યો છે.
ખોટા વહેમથી શરૂ થયેલો ઝઘડો હત્યા સુધી પહોંચ્યો
આરોપી લક્ષ્મીકાંત ઉર્ફે ભોલા મુચકુંદલાલ વિશ્વકર્મા પોતાની પત્ની સાધનાદેવી લક્ષ્મીકાંત વિશ્વકર્મા (ઉંમર 29 વર્ષ) સાથે વાપીના ડુંગરા ડુંગરી ફળિયામાં રહેતો હતો. આરોપી પોતાની પત્ની પર ખોટો વહેમ રાખતો હતો અને અવાર-નવાર ઝઘડા કરતો હતો. આ વહેમ અને શંકાએ અંતે ભયાનક સ્વરૂપ ધારણ કર્યું અને પત્નીની નિર્દય હત્યામાં પરિણમ્યું.
પત્નીને નિર્દયતાથી ઉતારી મોતને ઘાટ
તા. 16 સપ્ટેમ્બર 2021ના રોજ રાત્રીના અંદાજે 1થી 2 વાગ્યાના સમય દરમિયાન, આરોપીએ પોતાના ભાડાના રૂમમાં મોટા છરાથી પત્ની સાધના દેવીનું ગળું કાપી માથું ધડથી અલગ કરી નાખ્યું હતું. હત્યા કર્યા બાદ કોઈ ઓળખ ન થાય તે માટે આરોપીએ પત્નીનું માથું ડુંગરા ડુંગરી ફળિયાના મેઈન રોડ નજીક મચ્છી માર્કેટના નાળામાં ફેંકી દીધું હતું અને હત્યામાં વપરાયેલ છરો લઈ ફરાર થઈ ગયો હતો.
રૂમ માલિકે જોયું હતું ભયાનક દ્રશ્ય
ઘટના સમયે રૂમ માલિક અને ફરિયાદી ચંન્દ્રકેશ ખુશાલ યાદવ તથા તેમની પત્ની અવાજ સાંભળી જાગી ગયા હતા. બહાર આવી જોતા તેમણે આરોપીને એક હાથમાં લોહીથી લથબથ થયેલું માથું અને બીજા હાથમાં મોટો છરો લઈને મચ્છી માર્કેટના નાળા તરફ જતા જોયો હતો. આ ભયાનક દ્રશ્ય જોઈ તેઓ એટલા ડરી ગયા કે મોઢામાંથી અવાજ પણ ન નીકળી શક્યો ન હતો.
પોલીસની તાત્કાલિક કાર્યવાહી અને આરોપીની ધરપકડ
થોડીવાર બાદ રૂમ માલિકે 100 નંબર પર પોલીસને જાણ કરી હતી. માહિતી મળતાની સાથે વાપી પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. પોલીસે નાળામાંથી ફેંકી દેવાયેલું માથું શોધી કાઢ્યું હતું તેમજ રૂમમાં સાધનાદેવીનું માથા વગરનું ધડ પણ મળી આવ્યું હતું. પોલીસે તાત્કાલિક તપાસ હાથ ધરી અને ગણતરીના કલાકોમાં આરોપીને ઝડપી પાડ્યો હતો.
કોર્ટમાં સરકાર પક્ષની મજબૂત દલીલો
આરોપી સામે ચાર્જશીટ દાખલ થયા બાદ વાપીની થર્ડ એડિશનલ સેશન્સ કોર્ટમાં કેસની સુનાવણી ચાલી. અંતિમ સુનાવણી દરમિયાન સરકારી વકીલ રાકેશ ચાંપાનેરિયાએ મજબૂત અને ધારદાર દલીલો રજૂ કરી હતી. કેસમાં સાક્ષીઓના નિવેદનો, પરિસ્થિતિજન્ય પુરાવા અને ઘટનાની ક્રૂરતા કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવી હતી.
ન્યાયાધીશનો ઐતિહાસિક અને કડક ચુકાદો
વિદ્વાન ન્યાયાધીશ પુષ્પા સૈનીએ તમામ પુરાવા અને દલીલોનું મૂલ્યાંકન કર્યા બાદ આરોપીને હત્યાના ગુનામાં દોષિત ઠેરવ્યો હતો. કોર્ટે આ ઘટનાને અતિ નિર્મમ અને માનવતા વિરુદ્ધ ગણાવી આરોપીને મૃત્યુદંડની સજા ફરમાવી હતી.સમાજ સમક્ષ એક દાખલો બેસાડ્યો કે ક્રૂરતા પૂર્વક કૃત્ય કરનાર સામે ન્યાય પાલિકા કડક નિષ્પક્ષ ન્યાય કરે છે.
IPC કલમ 302 હેઠળ મૃત્યુદંડનો હુકમ
કોર્ટે ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ 302 હેઠળ આરોપીને દોષિત ઠેરવી મૃત્યુદંડની સજા સંભળાવી હતી, આ સાથે 5 હજાર રૂપિયાનો દંડ પણ ફટકારવામાં આવ્યો છે. જો દંડની રકમ ન ભરે તો આરોપીને બે વર્ષની સાદી કેદ ભોગવવાનો પણ હુકમ કરવામાં આવ્યો છે.
પુરાવા નષ્ટ કરવાનો પ્રયાસ બદલ અલગ સજા
આ ઉપરાંત, IPC કલમ 201 હેઠળ પુરાવા નષ્ટ કરવાનો પ્રયાસ કરવાના ગુનામાં પણ આરોપીને દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યો છે. આ ગુનામાં આરોપીને પાંચ વર્ષની સખત કેદ અને રૂ. 1,000નો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે. દંડ ન ભરે તો છ મહીનાની સાદી કેદની સજા પણ કોર્ટે સંભળાવી છે.