સુરેન્દ્રનગરના કટુડા નજીક ધાંગધ્રા રોડ પર ત્રિપલ અકસ્માતમાં 2 યુવકોના મોત, 6 લોકો ઇજાગ્રસ્ત

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં વધતા અકસ્માતો વચ્ચે કટુડા નજીક બનેલી ઘટનાએ ફરી સુરક્ષાને લઈને સવાલ ઊભા કર્યા. ઇજાગ્રસ્તોને તાત્કાલિક મેડિકલ કોલેજમાં ખસેડાયા, સારવાર દરમિયાન 2 યુવકોના મોત.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 22, 2026 at 3:38 PM IST

સુરેન્દ્રનગર: જિલ્લામાં માર્ગ અકસ્માતોની સંખ્યામાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે. તાજેતરમાં તંત્ર દ્વારા કેટલાક રસ્તાઓને બ્લેક સ્પોટ તરીકે જાહેર કરવામાં આવ્યા હોવા છતાં અકસ્માતો અટકવાનું નામ નથી લઈ રહ્યા. આ પરિસ્થિતિ વચ્ચે સુરેન્દ્રનગરના ધાંગધ્રા રોડ પર આવેલા કટુડા ગામ નજીક ગંભીર ત્રિપલ અકસ્માત સર્જાયો છે જેમાં 2 યુવકોના મોત થયા છે અને 6 લોકો ઇજાગ્રસ્ત થયા છે.

મળતી માહિતી મુજબ, કટુડા નજીક કાર અને 2 બાઈક વચ્ચે આ ગમખ્વાર અકસ્માત થયો હતો. અકસ્માત બાદ આસપાસના લોકો તાત્કાલિક મદદે દોડી આવ્યા હતા અને ઇજાગ્રસ્તોને પ્રાથમિક સારવાર માટે સુરેન્દ્રનગરની મેડિકલ કોલેજમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા. ત્યાં સારવાર દરમિયાન મહેશભાઈ જેઠાભાઈ રબારી અને નાથાભાઈ રબારીના મોત નીપજ્યા હતા. બંને યુવકો સુરેન્દ્રનગરના નિવાસી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.

આ અકસ્માતમાં અન્ય 6 લોકો પણ ઇજાગ્રસ્ત થયા છે, જેમને હાલ મેડિકલ કોલેજમાં સારવાર આપવામાં આવી રહી છે. મૃતકોના મૃતદેહોને પોસ્ટમોર્ટમ માટે સુરેન્દ્રનગરની સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા છે. આ ઘટના બાદ મૃતકોના પરિવારજનોમાં શોકનું માહોલ છવાઈ ગયો છે.

પ્રાથમિક તપાસ મુજબ, ધાંગધ્રા તરફથી આવતી કાર પુરપાટ ઝડપે આવી રહી હતી. કારમાં 4 લોકો સવાર હતા. આગળ જતા કારચાલકને બાઈક સ્પષ્ટ દેખાયા નહોતા અને કાર સીધી જ 2 બાઈક સાથે અથડાઈ ગઈ હતી. બંને બાઈક પર ડબલ સવારીમાં લોકો જઈ રહ્યા હતા, જેના કારણે અકસ્માત વધુ ગંભીર બન્યો હતો.

ઘટના અંગે જોરાવરનગર પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે. પોલીસે આસપાસના સીસીટીવી ફૂટેજ પણ એકત્રિત કર્યા છે અને તેના આધારે ઘટનાની વધુ તપાસ ચાલી રહી છે. ગુનો દાખલ કરવાની કાર્યવાહી પણ હાથ ધરવામાં આવી છે.

આ મામલે સુરેન્દ્રનગરના ASP વૈદિકા બિહાનીએ જણાવ્યું હતું કે, અકસ્માત ગંભીર સ્વરૂપનો છે અને તેની તપાસ ચાલુ છે. તેમણે જણાવ્યું કે, કારચાલકે 2 બાઈકને ટક્કર મારી હતી, જેમાં 2 લોકોના મોત થયા છે. હાલ ઇજાગ્રસ્તોને સારવાર આપવામાં આવી રહી છે અને કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

તેમણે વાહનચાલકોને અપીલ પણ કરી છે કે, તેઓ વાહન ચલાવતા સમયે સ્પીડ લિમિટનું પાલન કરે અને ટ્રાફિક નિયમોનું કડક પાલન કરે. તંત્ર દ્વારા અકસ્માતો ઘટાડવા માટે પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે, પરંતુ લોકોની સાવચેતી પણ એટલી જ જરૂરી છે.

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી અકસ્માતોની વધતી સંખ્યાએ ચિંતા ઉભી કરી છે. બ્લેક સ્પોટ જાહેર કર્યા બાદ પણ અકસ્માતો ચાલુ રહેતા તંત્ર માટે આ પડકારરૂપ સ્થિતિ બની છે.

આ પણ વાંચો:

  1. સોજીત્રા મૃતકોની અંતિમ યાત્રામાં શહેર હિબકે ચડ્યું
  2. આહવાથી વઘઇને સાંકળતા શિવઘાટમાર્ગમાં ત્રિપલ અકસ્માતમાં એક વ્યક્તીનું મોત

