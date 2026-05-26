ગીરના જંગલમાં 'બેબસિયા' રોગચાળાનો ખતરો, 8 સિંહના મોતથી વન વિભાગ એલર્ટ

ગીર પૂર્વ અને ગીર પશ્ચિમ વિભાગના વિસ્તારોમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં 3 સિંહબાળ અને 5 પુખ્ત સિંહ સહિત 8થી વધુ સિંહના શંકાસ્પદ મોત નીપજ્યા છે

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 26, 2026 at 10:50 AM IST

અમરેલી: એશિયાટિક સિંહોના એકમાત્ર નિવાસસ્થાન એવા ગીરના જંગલોમાં 'બેબસિયા' નામના જીવલેણ રોગચાળાએ પગપેસારો કર્યો હોવાની આશંકાથી વન વિભાગ અને વન્યજીવ પ્રેમીઓમાં ભારે ચિંતા વ્યાપી ગઇ છે. ગીર પૂર્વ અને ગીર પશ્ચિમ વિભાગના વિસ્તારોમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં 3 સિંહબાળ અને 5 પુખ્ત સિંહ સહિત 8થી વધુ સિંહના શંકાસ્પદ મોત નીપજ્યા છે. સિંહના મોત બાદ વન વિભાગ એલર્ટ થયું છે અને વેટરનરી ડૉક્ટરોની દેખરેખમાં સ્ક્રીનિંગ અને સારવારની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે.

આઠથી વધુ સિંહના મોત બાદ વન વિભાગ એલર્ટ

મળતી માહિતી અનુસાર, ધારી ગીર પૂર્વના જસાધર રેન્જના ગીર ગઢડા બોર્ડર વિસ્તારમાં એક જ દિવસમાં બે સિંહના ભેદી રોગથી મોત થતા વન વિભાગે તપાસ હાથ ધરી હતી. ત્યારબાદ ગીર પશ્ચિમના બાબરીયા અને જામવાળા રેન્જમાં પણ બે કરતા વધુ સિંહના મોત થતા રોગચાળાની ગંભીર આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.

વન વિભાગના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, લક્ષણોના આધારે બેબસિયા રોગની શક્યતા માનવામાં આવી રહી છે જેના પગલે ગીરના અલગ અલગ વિસ્તારોમાં સિંહોના ગ્રુપને અલગ પાડી મોનિટરિંગ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. ધારીના સરસિયા રેન્જમાંથી 8 સિંહોના એક ગ્રુપને રેસ્ક્યુ કરી ખાસ ઓબ્ઝર્વેશન હેઠળ રાખવામાં આવ્યા છે. આ ઉપરાંત નબળા અને અશક્ત દેખાતા સિંહોને પણ પકડી સારવાર અને તપાસ માટે ઓબ્ઝર્વેશન કેમ્પમાં ખસેડવામાં આવી રહ્યા છે.

વન વિભાગ દ્વારા સિંહોના લોહીના નમૂનાઓ સહિત વિવિધ સેમ્પલ લેવામાં આવી રહ્યા છે અને એનિમલ ડોક્ટરોની ટીમ દ્વારા સતત આરોગ્ય તપાસ ચાલી રહી છે. કેટલાક વિસ્તારોમાં આખા સિંહ ગ્રુપને પાંજરામાં લઈ વેટરનરી નિષ્ણાતોની ટીમ દ્વારા નિરીક્ષણ અને સારવાર કરવામાં આવી રહી હોવાનું જાણવા મળે છે.

આ રોગચાળામાં લીલીયા રેન્જમાં એક સિંહબાળ, સાવરકુંડલા રેન્જમાં એક સિંહબાળ તેમજ સરસિયા રેન્જમાં પણ એક સિંહબાળના મોત થયા હોવાનું સામે આવ્યું છે. સિંહોના સતત થતા મોતને લઈને ગીર પંથકમાં ચિંતા અને ભયનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે.

આ મામલે પી.સી.સી.એફ જયપાલસિંહે જણાવ્યું હતું કે, "બેબસિયા જેવા રોગથી સિંહોને બચાવવા માટે સતત મોનિટરિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે. વન વિભાગની ટીમો મેદાનમાં તૈનાત છે અને દરેક સંદિગ્ધ કેસ ઉપર નજર રાખવામાં આવી રહી છે. સિંહોના આરોગ્ય માટે જરૂરી તમામ પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે."

ઉલ્લેખનીય છે કે વર્ષ 2020-21 દરમિયાન પણ ધારી અને ખાંભા ગીર આસપાસના વિસ્તારોમાં બેબસિયા રોગચાળો ફાટી નીકળ્યો હતો. તે સમયે પણ 10થી વધુ સિંહોના મોત થયા હતા અને વન વિભાગ દ્વારા મોટા પાયે બચાવ અને સારવાર અભિયાન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. ફરી એકવાર સમાન પરિસ્થિતિ સર્જાતા વન વિભાગ માટે સિંહોના આરોગ્ય અને સંરક્ષણનો મોટો પડકાર ઉભો થયો છે

