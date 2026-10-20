ગાંધીનગરમાં અમદાવાદના યુવક પર જીવલેણ હુમલો, 'રિચી રીચ' પાર્લરના માલિકે કાન પર બચકું ભર્યું, ગાલ-નાક પર પંચ માર્યા
તનીષના આક્ષેપ મુજબ, આરોપીએ ગાલના ભાગે અને નાક પર પંચ માર્યા હતા. ત્યારબાદ ચહેરા પર ખુલ્લા હાથે માર માર્યો હતો અને પીઠના ભાગે બચકાં ભર્યાં.
Published : October 20, 2026 at 9:52 PM IST
ગાંધીનગર: ગાંધીનગર જિલ્લાના કલોલ તાલુકાના સનાવડ ગામે આયોજિત ફોક રાસ ગરબામાંથી બહાર નીકળતી વખતે કાર રોકવા ઇશારો કરવા જેવી સામાન્ય બાબતમાં યુવક પર હુમલો થયાની ઘટના સામે આવી છે. અમદાવાદના સોલા વિસ્તારમાં રહેતા 24 વર્ષીય તનીષ પટેલે આક્ષેપ કર્યો છે કે, કારમાં સવાર એક વ્યક્તિએ તેમની સાથે બોલાચાલી કર્યા બાદ લોખંડના પંચ વડે હુમલો કર્યો હતો. આ હુમલામાં યુવકના નાકમાં ફ્રેક્ચર થયું હતું, જ્યારે ચહેરા અને કાનના ભાગે ગંભીર ઇજાઓ પહોંચી હતી. ઇજાગ્રસ્ત યુવકને સારવાર માટે સિમ્સ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો છે.
મળતી માહિતી મુજબ, અમદાવાદના સોલા વિસ્તારમાં રહેતા તનીષ હરેશકુમાર પટેલ તેમના પિતાના સ્ટોક માર્કેટના વ્યવસાયમાં મદદ કરે છે. ગત તા. 16 ઑક્ટોબરના રોજ તેઓ મિત્રો સાથે સનાવડ ગામે આયોજિત ફોક રાસ ગરબામાં ગરબા રમવા ગયા હતા. ગરબામાં તેમના માતા-પિતા પણ આવ્યા હતા, જેઓ વહેલા ઘરે પરત ફર્યા હતા. ગરબા પૂર્ણ થયા બાદ રાત્રિના આશરે અઢી વાગ્યાના સુમારે તનીષ ગરબાના પાર્ટી પ્લોટમાંથી બહાર નીકળ્યા હતા.
આ દરમિયાન પાર્ટી પ્લોટના મુખ્ય ગેટ પાસે એક કાળા રંગની નંબર પ્લેટ વગરની કારનો ચાલક યુ-ટર્ન લઈ રહ્યો હતો. તનીષે રસ્તો ક્રોસ કરવા માટે કાર રોકવાનો ઇશારો કર્યો હતો. જોકે, કાર રોકવાને બદલે કાર તેમની પાસે આવીને ઊભી રહી હતી. ફરિયાદ મુજબ, કારમાં ચાલકની બાજુમાં બેઠેલો એક વ્યક્તિ નીચે ઊતરી તનીષ સાથે બોલાચાલી કરવા લાગ્યો હતો. તનીષે રસ્તો ક્રોસ કરવા માટે ઇશારો કર્યો હોવાનું જણાવતાં જ આ વ્યક્તિએ ગાળો બોલી ધક્કો માર્યો હતો અને પોતાના ઝભ્ભાના ખિસ્સામાંથી લોખંડનો પંચ કાઢી હુમલો કર્યો હતો.
તનીષના આક્ષેપ મુજબ, આરોપીએ ડાબી આંખની નીચે ગાલના ભાગે અને નાક પર પંચ માર્યા હતા. ત્યારબાદ ચહેરા પર ખુલ્લા હાથે માર માર્યો હતો અને પીઠના ભાગે બેથી ત્રણ વખત બચકાં ભર્યાં હતાં. એટલું જ નહીં, ગળું દબાવી જાનથી મારી નાખવાનો પ્રયાસ કર્યો હોવાનો પણ ફરિયાદમાં ઉલ્લેખ છે. આરોપીએ જમણા કાનની બુટ પર બચકું ભરતાં ઇજા થઈ હતી અને લોહી નીકળવા લાગ્યું હતું.
ઘટનાનો અવાજ સાંભળીને આસપાસના લોકો એકત્ર થઈ ગયા હતા. તે દરમિયાન તનીષના મિત્રો સિદ્ધ બ્રહ્મભટ્ટ, સ્પર્શ પટેલ અને નિર્મય શાહ પણ ત્યાં આવી પહોંચ્યા હતા. મિત્રોએ વચ્ચે પડી તનીષને વધુ મારથી બચાવ્યો હતો. ફરિયાદમાં જણાવ્યા મુજબ, મિત્રોએ આરોપીને રોકવાનો પ્રયાસ કરતાં તે કાળા રંગની મર્સિડીઝ કારમાં બેસીને ત્યાંથી ફરાર થઈ ગયો હતો.
ઇજાગ્રસ્ત તનીષને તેમની મિત્ર રાધવી ભટ્ટ એમ્બ્યુલન્સ મારફતે સિમ્સ હોસ્પિટલમાં લઈ ગઈ હતી. હોસ્પિટલમાં તપાસ દરમિયાન નાકમાં ફ્રેક્ચર હોવાનું સામે આવ્યું હતું. ઉપરાંત, ડાબી આંખની નીચેના ભાગે સોજો અને અન્ય ઇજાઓ પણ થઈ હતી.
ફરિયાદમાં તનીષે હુમલો કરનાર વ્યક્તિનું નામ ભાવિક ગજ્જર હોવાનું જણાવ્યું છે. ફરિયાદી મુજબ, આરોપીનું બોપલ વિસ્તારમાં ‘રિચી રિચ’ નામનું પાન પાર્લર આવેલું છે. આ મામલે યુવકે આરોપી વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવાની માગ સાથે ફરિયાદ નોંધાવી છે. ઘટનાને પગલે ગરબા જેવા જાહેર કાર્યક્રમમાં સુરક્ષા અને લોકોની સલામતી અંગે પણ સવાલો ઊભા થયા છે.
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