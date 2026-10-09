અમદાવાદઃ "મોદીનો કોન્ટેક્ટ કરશો તોય હું નીકળી જઈશ" કહીને વસ્ત્રાલમાં યુવતી પર કરાવ્યો તલવારથી હુમલો
વસ્ત્રાલમાં મિત્રને મુકવા ગયેલી 33 વર્ષીય યુવતી પર બે શખ્સો તલવાર અને ધોકો લઈને તૂટી પડ્યા હતા.
Published : October 9, 2026 at 2:49 PM IST
અમદાવાદઃ સંબંધોમાં આવેલી કડવાશ અને પોલીસમાં અરજી આપવાની અદાવત વચ્ચે વસ્ત્રાલમાં 33 વર્ષીય યુવતી પર હુમલો થયાની ઘટના સામે આવી છે. ગોતા ખાતે પ્રોડક્શન હાઉસ ધરાવતી યુવતીનો આક્ષેપ છે કે, પૂર્વ બોયફ્રેન્ડ કીશુ ચાવલાએ તેના સાગરિત સાગર નારાણીયા અને અન્ય એક શખ્સ દ્વારા તેના પર હુમલો કરાવ્યો હતો.
યુવતીના આરોપ મુજબ બે શખ્સોએ તેના પર તલવાર અને ધોકાથી હુમલો કર્યો હતો અને જાનથી મારી નાખવાની પણ ધમકી આપી હતી. ભોગ બનનારી યુવતીએ હાલ રામોલ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે. ઘટના બાદ બંને આરોપીઓ ફરાર છે અને આ ફરાર રહેલા આરોપીઓને દબોચવા માટે રામોલ પોલીસ છેલ્લા ત્રણ દિવસથી વોચ રાખી રહી છે.
"આરોપી કિશુ ચાવલાના અનેક યુવતીઓ સાથે સંબંધ"
યુવતીના આરોપ મુજબ, કિશુ ચાવલા મોડેલિંગ કરે છે અને છ વર્ષ પહેલા તે કિશુ ચાવલાના સંપર્કમાં આવી હતી. યુવતીએ એવો પણ આરોપ લગાવ્યો હતો કે, તે યુવતીઓને ફસાવે છે અને તેની પાસેથી રૂપિયા પડાવે છે. પીડિતાનું કહેવું છે કે, દોઢ વર્ષ પહેલાં બંને અલગ થઈ ગયાં હતાં. ત્યારબાદ કીશુ અન્ય યુવતીઓ સાથે પણ સંબંધમાં આવ્યો હોવાનો પણ યુવતીએ દાવો કર્યો હતો. આ મુદ્દાને લઈને યુવતી અને અન્ય મહિલા મિત્રો વચ્ચે કીશુ સાથે તકરાર થઈ હતી.
પોલીસને અરજી આપતા બિચક્યો મામલો
ભોગ બનનારી યુવતીએ એવો પણ દાવો કર્યો હતો કે, ગત 1 ઓક્ટોબરે કીશુ ચાવલાએ યુવતીને ફોન કરીને તેની અન્ય મહિલા મિત્રોને ન મળવા માટે દબાણ કર્યું હતું. યુવતીએ આ વાતનો વિરોધ કરતાં બંને વચ્ચે બોલાચાલી થઈ હતી. કીશુના અન્ય યુવતીઓ સાથેના સંબંધોને લઈને ત્રણ યુવતીઓ ભેગી થઈ હતી અને કીશુ ચાવલા, સાગર નારાણીયા તથા તુષાર નંદગીરી સામે રામોલ પોલીસ સ્ટેશનમાં અરજી આપી હતી. આ અરજી બાદ મામલો વધુ વકર્યો હોવાનો યુવતીનો આક્ષેપ છે.
સોસાયટીના ગેટ પાસે યુવતી પર હિચકારો હુમલો
પોલીસ ફરિયાદ મુજબ, ત્રણેય યુવતીઓ રામોલ પોલીસ સ્ટેશનમાં અરજી આપ્યા બાદ છુટી પડી રહી હતી. ત્યારબાદ યુવતી પોતાની એક મિત્રને વસ્ત્રાલની નૈયા પેરેડાઇઝ સોસાયટીના ગેટ પાસે મૂકવા ગઈ હતી. યુવતીનું કહેવું છેકે, આ સમયે કિશુ ચાવલાના સાગરિત સાગર નારાણીયા અને અન્ય એક શખ્સે તેને ઘેરી લીધી હતી. બંનેએ પોલીસ સ્ટેશનમાં અરજી આપવા બાબતે સવાલો કરીને અપશબ્દો કહ્યા હતા.
તલવાર અને ધોકો લઈને તૂટી પડ્યા હુમલાખોરો
યુવતીની ફરિયાદ પ્રમાણે, કિશુ ચાવલાના સાગરિત સાગર નારાણીયા અને અન્ય એક શખ્સે તેના પર તલવાર અને ધોકાથી જીવલેણ હુમલો કર્યો હતો. યુવતીના જણાવ્યા અનુસાર, તે પોતાના મિત્ર સાથે હતી ત્યારે અચાનક આ બંને શખ્સો ટુ વ્હીલર લઈને આવી ચડ્યા હતા. આરોપીઓએ પહેલા અપશબ્દોનો વરસાદ વરસાવ્યો અને ત્યારબાદ તલવાર અને ઘોકાથી હુમલો કરી દીધો હતો. આરોપીઓએ યુવતીને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી પણ આપી હતી. જોકે યુવતીએ બૂમાબૂમ કરતા આસપાસના લોકો એકત્ર થઈ ગયા હતા, જેના પગલે બંને આરોપીઓ ત્યાંથી ભાગી છૂટ્યા હતા.
તલવાર અને ઘોકાથી થયેલા ઘાતકી હુમલામાં યુવતી ઈજાગ્રસ્ત થતા તેને સારવાર માટે હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવી હતી. રામોલ પોલીસે હાલ યુવતીની ફરિયાદના આધારે આરોપીઓને પકડી પાડવા માટે કવાયત તેજ કરી છે.
રામોલ પોલીસ સ્ટેશનના PI બી.આર. રબારીના જણાવ્યા અનુસાર, આ કેસમાં આરોપીઓને પકડવા માટે છેલ્લા ત્રણ દિવસથી વોચ રાખવામાં આવી રહી છે. જોકે, હાલ આરોપીઓ ફરાર છે અને તેમને ઝડપી પાડવા માટે તપાસ ચાલુ છે.
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