વાપીની મેઈન બજારમાં જીવલેણ હુમલાથી ચકચાર; સ્થાનિકોએ એક હુમલાખોરને બરાબરનો મેથીપાક આપીને કર્યો પોલીસ હવાલે
વાપીની મુખ્ય બજારમાં જ્વેલર્સ સંચાલકના પુત્ર પર ચપ્પુથી જીવલેણ હુમલો થયો હતો. હાલ ઈજાગ્રસ્ત યુવક હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ છે.
Published : November 18, 2026 at 4:15 PM IST
વલસાડઃ વાપીના મુખ્ય બજાર સ્થિત એમ.જી. રોડ પર આવેલા અભિષેક જ્વેલર્સના સંચાલકના પુત્ર લલિત જૈન પર ત્રણ અજાણ્યા શખ્સોએ ચપ્પુ વડે જીવલેણ હુમલો કરતાં ચકચાર મચી ગઈ છે. હુમલામાં લલિત જૈનને ગળાની પાછળના ભાગે તેમજ પીઠ પર ગંભીર ઈજાઓ પહોંચતાં લોહીલુહાણ હાલતમાં તેમને વાપી નજીકની ખાનગી હોસ્પિટલમાં સારવાર અર્થે ખસેડવામાં આવ્યા હતા.
દરવાજા પર જ ત્રાટક્યા હુમલાખોરો
પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર, દિવાળી પૂર્ણ થયા બાદ લલિત જૈન પોતાની દુકાનની ઉપર આવેલી બેંકના શૌચાલયમાં લઘુશંકા માટે ગયા હતા. ત્યાંથી પરત ફરતી વખતે ગેટ પાસે જ ત્રણ જેટલા અજાણ્યા ઈસમોએ અચાનક તેમના પર ચપ્પુ વડે હુમલો કરી દીધો હતો. હુમલાખોરોએ ગળાના પાછળના ભાગે અને પીઠ પર ઘા ઝીંકતાં તેઓ ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત થયા હતા.
એક હુમલાખોરને પકડીને સ્થાનિકોએ આપ્યો મેથીપાક
અચાનક થયેલા હુમલાને પગલે આસપાસના વિસ્તારમાં બૂમાબૂમ થતાં સ્થાનિક લોકો દોડી આવ્યા હતા. લોકોએ હુમલાખોરો પૈકી એકને ઝડપી પાડી મેથીપાક ચખાડ્યા બાદ પોલીસને હવાલે કર્યો હતો, જ્યારે અન્ય બે હુમલાખોરો ઘટનાસ્થળેથી ફરાર થઈ ગયા હતા. જોકે, પોલીસે તપાસના આધારે બાકીના બંને આરોપીઓને પણ ઝડપી પાડ્યા હતા.
એક મહિના પહેલાં પાંચ કરોડની ખંડણીની મળી હતી ધમકી
આ સમગ્ર ઘટનાને વધુ ગંભીર બનાવતી બાબત એ છે કે, આજથી આશરે એક મહિના અગાઉ અભિષેક જ્વેલર્સના સંચાલકને વોઇસમેલ મારફતે પાંચ કરોડ રૂપિયાની ખંડણી માંગતી ધમકી મળી હતી. આ અંગે જ્વેલર્સ સંચાલકે પોલીસને જાણ પણ કરી હતી. ત્યારથી પોલીસ સતર્ક બની હતી અને આ મામલે તપાસ કરી રહી હતી.
ઘટના અંગે વલસાડ જિલ્લા પોલીસવડા ડીએસપી યુવરાજસિંહ જાડેજાએ જણાવ્યું હતું કે, જ્વેલર્સ સંચાલકને અગાઉ પાંચ કરોડ રૂપિયાની ખંડણીની ધમકી મળી હતી. ગઈકાલે તેમના પુત્ર પર ચપ્પુ વડે હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. ઘટનાની જાણ થતાં જ પોલીસે તાત્કાલિક કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી અને ત્રણેય આરોપીઓને ઝડપી લેવામાં આવ્યા છે.
DSPથી લઈને LCB-SOGની ટીમ તપાસમાં જોડાઈ
ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને વલસાડ જિલ્લા ડીએસપી, રેન્જ આઈજી, ડીવાયએસપી સહિત એલસીબી અને એસઓજીની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. પોલીસે સમગ્ર ઘટનાની તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો હતો. હાલ ત્રણેય આરોપીઓની પૂછપરછ સહિત આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.
ખંડણીની ધમકી અને હુમલા વચ્ચે કોઈ કનેક્શન છે? હાલ પોલીસ માટે સૌથી મોટો તપાસનો વિષય એ છે કે એક મહિના અગાઉ મળેલી પાંચ કરોડ રૂપિયાની ખંડણીની ધમકી અને જ્વેલર્સ સંચાલકના પુત્ર પર થયેલા જીવલેણ હુમલા વચ્ચે કોઈ સીધો સંબંધ છે કે કેમ? શું ખંડણીના ઇરાદે આ હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો કે પછી તેની પાછળ અન્ય કોઈ કારણ છે? તે દિશામાં પણ વલસાડ જિલ્લા પોલીસ તપાસ કરી રહી છે. વાપીના ધમધમતા મુખ્ય બજારમાં બનેલી આ ઘટનાએ વેપારી આલમમાં ચિંતા અને ભયનો માહોલ સર્જ્યો છે.
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