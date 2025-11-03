ETV Bharat / state

કોસંબામાં બની ચકચારી ઘટના, ટ્રોલી બેગમાંથી મળ્યો યુવતીનો મૃતદેહ

કોસંબા નજીક એક બેગ મળી, જેમાંથી યુવતીનો મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો. પોલીસે આ અંગે તપાસ હાથ ધરી છે.

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 3, 2025 at 12:56 PM IST

2 Min Read
સુરત : કોસંબા નજીક હાઇવે પર રોડ કિનારે પડેલી એક ટ્રોલી બેગમાંથી અજાણી યુવતીનો મૃતદેહ મળી આવતા સમગ્ર વિસ્તારમાં ચકચાર મચી ગઇ છે. યુવતીના મૃતદેહને બાંધીને બેગમાં મૂકવામાં આવ્યો હતો. જેના પરથી પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ તેની હત્યા કરવામાં આવી હોવાની આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.

મળતી માહિતી મુજબ, કોસંબા નજીક હાઇવે પાસે રોડ પર એક ટ્રોલી બેગ પડી હોવાની જાણકારી સ્થાનિક લોકો દ્વારા પોલીસને આપવામાં આવી હતી. મેસેજ મળતા જ કોસંબા PI ડી. એલ. ખાચર સહિતનો પોલીસ કાફલો તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી ગયો હતો. પોલીસે બેગ ખોલીને તપાસ કરતા તેમાંથી આશરે 25 વર્ષની યુવતીનો મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો.

  • ઘટનાસ્થળ : મારુતિ શોરૂમ તરફના રોડના કિનારે, કોસંબા ઓવરબ્રિજ પાસે.
  • મૃતક : અંદાજે 25 વર્ષીય અજાણી મહિલા
  • સ્થિતિ : મૃતદેહને કપડાથી બાંધીને ટ્રોલી બેગમાં મૂકવામાં આવી હતી.
  • પોલીસ કાર્યવાહી : કોસંબા પોલીસે ઘટનાસ્થળે પહોંચી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
  • પ્રાથમિક અનુમાન : મહિલાની હત્યા કરવામાં આવી હોવાનું પોલીસ અનુમાન

આરોપીએ મૃતદેહનું પડીકું વાળ્યું :પોલીસના જણાવ્યા મુજબ મૃતદેહના કટકા કરવામાં આવ્યા નથી, પરંતુ લાશને કપડા વડે બાંધીને બેગમાં ભરવામાં આવી હતી. હાલમાં પોલીસે અજાણી યુવતીના મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ (PM) માટે મોકલી આપ્યો છે, જેના રિપોર્ટ બાદ જ મોતનું ચોક્કસ કારણ સામે આવી શકશે.

"લોકો દ્વારા અમને મેસેજ મળ્યો હતો કે બેગમાં કોઈ મૃતદેહ હોય એવું લાગે છે. પ્રાથમિક તપાસમાં અંદાજે 25 વર્ષીય અજાણી મહિલા છે. પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ મહિલાની હત્યા કરાઇ હોવાનું દેખાય છે. મોતનું ચોક્કસ કારણ PM રિપોર્ટ બાદ જાણી શકાશે." -- ડી. એલ. ખાચર (PI, કોસંબા પોલીસ સ્ટેશન)

પોલીસ તપાસ અને કાર્યવાહી : હત્યા કરાયેલી આ યુવતી કોણ છે? તેની હત્યા કોણે અને શા માટે કરી? મૃતદેહને અહીં સુધી કોણ લાવ્યું? વગેરે જેવા અનેક પ્રશ્નોના જવાબ મેળવવા માટે પોલીસે સઘન તપાસ શરૂ કરી છે. પોલીસે આસપાસના CCTV ફૂટેજ ચકાસવા અને યુવતીની ઓળખ માટે કવાયત હાથ ધરી છે. આ રહસ્યમય હત્યાના પગલે વિસ્તારમાં ભય અને ચિંતાનો માહોલ ફેલાયો છે.

