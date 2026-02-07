ગીર-સોમનાથ: પાકિસ્તાનની જેલમાં મૃત્યુ પામેલા માછીમારનો મૃતદેહ 23 દિવસે વતન આવ્યો, આખું ગામ શોકમગ્ન
ચાર વર્ષથી પાકિસ્તાનમાં બંધક ઉનાના ચીખલી ગામના માછીમારનું 16 જાન્યુઆરીએ મૃત્યુ થયું હતું
Published : February 7, 2026 at 8:27 PM IST|
Updated : February 7, 2026 at 9:02 PM IST
ગીર-સોમનાથ: પાકિસ્તાનની જેલમાં અવસાન પામેલા ઉના તાલુકાના ચીખલી ગામના માછીમાર ભગાભાઈ બાંભણીયાનો મૃતદેહ અંતે વતન પહોંચતા સમગ્ર ગામ શોકમાં ડૂબી ગયું. વર્ષોથી પરિવારની આંખોમાં અટવાયેલી રાહ આજે આંસુઓમાં ફેરવાઈ ગઈ. ફિશરીઝ વિભાગની જરૂરી તમામ કાર્યવાહી પૂર્ણ થયા બાદ વિભાગની ટીમે વાઘા બોર્ડર પરથી મૃતદેહનો કબજો લઈ ચીખલી ગામ સુધી પહોંચાડ્યો હતો.
મૃતદેહ ગામમાં પહોંચતા જ હૃદયવિદારક દ્રશ્યો સર્જાયા. પરિવારજનોના આક્રંદથી આખું ગામ હિબકે ચડી ગયું હતું. માતા, પત્ની અને સંતાનોના વિલાપે હાજર સૌ કોઈની આંખો ભીની થઈ ગઈ. લાંબા સમયથી આશાની દીવટીઓ પ્રગટાવનાર પરિવારને હવે શાશ્વત વિયોગનો સામનો કરવો પડ્યો છે.
મળતી માહિતી મુજબ, મૃતક માછીમાર ભગાભાઈ બાંભણીયાના પરિવાગમા પતિ પત્ની અને બે દીકરીઓ હોય અને ભગા ભાઈ પાકિસ્તાન જેલમાં બંધ હોવાથી તેમના પત્ની અને બે દીકરીઓ પિયરમાં મજુરી કરી ગુજરાન ચલાવી રહ્યા હતા ભગાભાઈ છેલ્લા ચારેક વર્ષથી પાકિસ્તાનની જેલમાં બંધક હતા. દરિયાઈ સીમા પાર કરતી વખતે તે પકડાઈ ગયા હતા. આ બાબતે પરિવાર તરફથી વારંવાર રજૂઆતો અને પ્રયત્નો છતાં તેઓ સ્વદેશ પરત ફરી શક્યા નહોતા. 16 જાન્યુઆરીના રોજ પાકિસ્તાનમાં બીમારીના કારણે તેમનું અવસાન થયાનું પ્રાથમિક અનુમાન છે.
ફિશરીઝ વિભાગના અધિકારીઓએ ભારત સરકાર તથા સંબંધિત એજન્સીઓ સાથે સંકલન સાધી મૃતદેહ ભારત લાવવાની પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરી. વાઘા બોર્ડર પરથી મૃતદેહ સ્વીકારી યોગ્ય સુરક્ષા અને દસ્તાવેજી કાર્યવાહી બાદ ચીખલી ગામ લાવવામાં આવ્યો હતો. આ ઘટનાએ માત્ર ચીખલી ગામ જ નહીં પરંતુ સમગ્ર માછીમાર સમાજને શોકમાં મૂકી દીધો છે. દરિયે રોજગાર માટે જતા માછીમારોની સુરક્ષા અને વિદેશી જેલોમાં બંધક બનેલા ભારતીય માછીમારોની વતન વાપસીના મુદ્દે ફરી એકવાર ગંભીર પ્રશ્નો ઊભા થયા છે.
