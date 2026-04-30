ETV Bharat / state

જામનગર: નદીના પટમાંથી મળી નેપાળી યુવાનની લાશ, હત્યાની આશંકાએ પોલીસ તપાસ તેજ

શહેરના પ્રણામી નગરની પાછળ અને બેઠા પુલ પાસે પસાર થતી નદીના પટમાં એક યુવાનની લાશ પડી હોવાની માહિતી પોલીસને મળી

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 30, 2026 at 6:10 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

જામનગર: શહેરના શાંત વાતાવરણમાં આજે સનસનાટી મચી ગઈ હતી જ્યારે સીટી એ-ડિવિઝન પોલીસ મથકની હદમાં આવતા બેઠા પુલ નજીક નદીના પટમાંથી એક અજાણ્યા યુવાનનો મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો. આ ઘટનાની જાણ થતા જ સ્થાનિક પોલીસનો કાફલો ઘટનાસ્થળે દોડી ગયો હતો અને પ્રાથમિક તપાસ હાથ ધરી હતી.

​શું છે સમગ્ર ઘટના?

​મળતી વિગતો મુજબ, જામનગર શહેરના પ્રણામી નગરની પાછળ અને બેઠા પુલ પાસે પસાર થતી નદીના પટમાં એક યુવાનની લાશ પડી હોવાની માહિતી પોલીસને મળી હતી. ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાને લઈને સીટી એ-ડિવિઝન પોલીસના ઉચ્ચ અધિકારીઓ સહિતની ટીમ તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી હતી. તપાસ દરમિયાન મૃતદેહની નજીકથી એક એક્ટિવા પણ મળી આવ્યું છે, જે પોલીસ દ્વારા કબજે કરવામાં આવ્યું છે.

પોલીસ ચક્રો ગતિમાન કર્યા (ETV Bharat Gujarat)

​મૃતકની ઓળખ

​પોલીસની પ્રાથમિક પૂછપરછ અને તપાસમાં મૃતક યુવાનની ઓળખ થઈ શકી છે. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર મૃતકની ઓળખ તપેન્દ્ર જંખર સાવત (ઉંમર વર્ષ 28, રહે. મૂળ નેપાળ) તરીકે થઈ છે.

​પોલીસ તપાસ અને આગામી કાર્યવાહી

​આ મામલે જામનગર DySP જયવીરસિંહ ઝાલાએ જણાવ્યું કે, મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ અર્થે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યો છે. આ કોઈ અકસ્માત છે કે પછી આયોજનબદ્ધ હત્યા, તે દિશામાં પોલીસ તપાસ કરી રહી છે. ​તપાસને વેગ આપવા માટે ઘટનાસ્થળેથી પુરાવા એકત્રિત કરવા માટે ફોરેન્સિક સાયન્સ લેબોરેટરી (FSL) ની ટીમની મદદ લેવામાં આવી રહી છે. આ ઉપરાંત બેઠા પુલ અને આસપાસના વિસ્તારોના સીસીટીવી ફૂટેજ ચકાસવાની કામગીરી શરૂ કરી દેવામાં આવી છે જેથી યુવાન ત્યાં કઈ રીતે પહોંચ્યો તેની કડી મળી શકે.

પોલીસ દ્વારા આસપાસના વિસ્તારમાં રહેતા લોકો અને સંભવિત સાક્ષીઓની પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે. હાલમાં આ ઘટના જામનગરમાં ભારે ચર્ચાનો વિષય બની છે. પોલીસ રિપોર્ટ અને પોસ્ટમોર્ટમ બાદ જ સ્પષ્ટ થશે કે યુવાનના મોતનું ચોક્કસ કારણ શું હતું.

TAGGED:

JAMNAGAR NEPALI YOUTH DEADBODY
JAMNAGAR CRIME
JAMNAGAR POLICE
DEADBODY FOUND AT RIVERSIDE
JAMNAGAR NEPALI YOUTH DEADBODY

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.