ઇડરની PTC કોલેજની હોસ્ટેલમાં ઘોર બેદરકારી! વિદ્યાર્થિનીઓને અપાતા પાણીના ટાંકામાં મળ્યું મૃત શ્વાન, 36ને હડકવાની રસી અપાઈ
સાબરકાંઠા જિલ્લાના ઈડર લાલોડા રોડ ઉપર આવેલી PTC કોલેજની હોસ્ટેલમાં વિદ્યાર્થિની ઓના સ્વાસ્થ્ય સાથે ગંભીર ચેડાં થયા છે.
Published : November 21, 2026 at 9:33 PM IST
સાબરકાંઠા: સાબરકાંઠાના ઈડરની PTC કોલેજ અને હોસ્ટેલના સંચાલકોની ઘોર બેદરકારીને કારણે 35થી વધુ વિદ્યાર્થિનીઓના જીવ જોખમમાં મુકાયા છે. હોસ્ટેલના પાણીના ટાંકામાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી મૃત શ્વાન પડ્યું હોવા છતાં આ જ દૂષિત પાણી વિદ્યાર્થિની ઓને પીવા અને વપરાશ માટે આપવામાં આવતું હતું. સમગ્ર મામલો સામે આવતા જ તંત્ર દોડતું થયું છે અને તકેદારીના ભાગરૂપે વિદ્યાર્થિની ઓને હડકવા વિરોધી રસી (ARV) આપવાની ફરજ પડી છે.
સાબરકાંઠા જિલ્લાના ઈડર લાલોડા રોડ ઉપર આવેલી PTC કોલેજની હોસ્ટેલમાં વિદ્યાર્થિની ઓના સ્વાસ્થ્ય સાથે ગંભીર ચેડાં થયા છે. હોસ્ટેલમાં રહેતી 70થી વધુ વિદ્યાર્થિનીઓ જે પાણીના ટાંકાનું પાણી પીવા અને દૈનિક વપરાશમાં લેતી હતી, તેમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી એક મૃત શ્વાન પડ્યું હોવાનું સામે આવ્યું છે. છેલ્લા પાંચ કરતા વધુ દિવસો સુધી આ દૂષિત પાણી પીધા બાદ જ્યારે સમગ્ર હકીકત સામે આવી ત્યારે હોસ્ટેલમાં અફરાતફરી મચી છે. હડકવાની કોઈ અસર ન થાય તે માટે તકેદારીના ભાગરૂપે તાત્કાલિક અસરથી 35થી વધુ વિદ્યાર્થિની ઓને ઈડર સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવી છે. તબીબો દ્વારા તમામ વિદ્યાર્થિની ઓને હડકવા વિરોધી (ARV) વેક્સિન આપવાની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે. અત્યાર સુધીમાં 36 વિદ્યાર્થિનીઓને આ વેક્સિન આપી દેવામાં આવી છે.
ઘટનાની ગંભીરતા જોતા ઈડર પ્રાંત અધિકારી સિવિલ હોસ્પિટલ પહોંચ્યા હતા સાથે કોલેજ સંચાલકો અને નગરપાલિકાની બેદરકારી સામે વિદ્યાર્થિનીઓમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે.
ગૃહમાતા સરિતાબેને કહ્યું કે, હોજમાં કૂતરું પડી ગયું હતું એટલે વેક્સિન લેવા આવ્યા હતા. બનાવ બે-ચાર દિવસ પહેલા બન્યો હતો. પરંતુ 5 દિવસ પછી અમને ખબર પડી કે હોજમાં કૂતરું પડી ગયું હતું. પાણી પીવાનું પછી બંધ કરી દીધું હતું. અત્યારે સાફ-સફાઈ કરી દીધી છે. કોલેજમાં 71 જેટલા બાળકો અભ્યાસ કરે છે.
ઇડરના સિવિલ અધિક્ષક સંજય ચૌહાણે જણાવ્યું કે, આજે ઈમરજન્સી વિભાગમાં લાલોડા પીટીસી કોજેલના 35 વિદ્યાર્થીઓ અને ગૃહમાતા સવારે સિવિલના આવેલા હતા. તેમને પૂછતા જાણવા મળ્યું કે 5-7 દિવસ પહેલા એક મૃત શ્વાન તેમના પાણી વાપરવાના હોઝમાં જોવા મળ્યું હતું. તાત્કાલિક તેને કાઢી લેવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ તે પાણી વિદ્યાર્થિનીઓ દ્વારા પીવા અને વપરાશમાં લેવાતું હોવાથી સાવધાનીના ભાગ રૂપે એ લોકો ગૃહ માતા અને 35 વિદ્યાર્થિનીઓ હડકવા વિરોધી રસી લેવા અહીં આવ્યા હતા. દરેકની તપાસ કરતા કોઈ તાવ, શરદી-ઉધરસ, ઝાડા વગેરે કોઈ લક્ષણ જોવા મળ્યા નથી. પરંતુ સાવચેતીના ભાગ રૂપે ઈન્જેક્શન આપવામાં આવ્યા હતા. અમારા પીડિયાટ્રિક વિભાગમાં દેખરેખ હેઠલ રખાયા હતા અને બાદમાં તેમને રજા આપવામાં આવી હતી.
જોકે હવે આ સમગ્ર ઘટનામાં કોલેજ અને હોસ્ટેલ સંચાલકોની ઘોર બેદરકારીની સાથે-સાથે સ્થાનિક નગરપાલિકાની કામગીરી સામે પણ ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે.
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