ઉપલેટા: કૂવામાંથી મૃતદેહ મળતા મચ્યો ચકચાર, પોલીસને મળી સુસાઈડ નોટ
ઉપલેટામાં રહેતા અને સ્કૂલ વાન ચલાવતા યુવકનો રાધે ક્રિષ્ના સોસાયટી પાસેના કૂવામાંથી મૃતદેહ મળી આવ્યો છે, જાણો વિગત...
Published : November 24, 2025 at 9:21 AM IST|
Updated : November 24, 2025 at 12:18 PM IST
રાજકોટ : ઉપલેટા શહેરની રાધે ક્રિષ્ના સોસાયટી નજીક આવેલા એક પાણી ભરેલા કુવામાંથી રવિવારે બપોર બાદ એક અજાણ્યો મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો. પોલીસ દ્વારા મૃતદેહનો કબજો મેળવી આ અંગે તપાસ કરવા અને આગળની કાર્યવાહી માટે ઉપલેટા સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે પોસ્ટમોર્ટમ અર્થે ખસેડી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
કૂવામાંથી મળ્યો મૃતદેહ
આ અંગે પ્રાપ્ત થયેલી વિગતો અનુસાર ઉપલેટા શહેરની રાધે ક્રિષ્ના સોસાયટી નજીક આવેલા અને પાણી ભરેલા કૂવામાંથી રવિવારે બપોર બાદ એક અજાણ્યા યુવકનો મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો. આ જાણ થતા સ્થાનિક પૂર્વ નગરસેવક રજાકભાઈ ઉર્ફે બાવલાભાઈ હિંગોરા તેમજ સ્થાનિક તરવૈયા ગુલામશાહ શેખે સ્થાનિક પોલીસને સાથે રાખીને મૃતદેહને બહાર કાઢ્યો હતો.
કોણ છે મૃતક?
જે બાદ પોલીસ ટીમ દ્વારા મૃતદેહનો કબજો મેળવી પોસ્ટમોર્ટમ અર્થે ખસેડવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી. સૂત્રો પાસેથી મળતી માહિતી અનુસાર યુવક ધોરાજી તાલુકાના મોટીમારડ ગામનો વતની હોવાનો અને હાલ ઉપલેટામાં રહી ખાનગી શાળામાં સ્કૂલ વાન ચલાવતો હોવાની માહિતી પ્રાપ્ત થઈ છે. મૃતદેહ અંગેની થયેલી ઓળખ અને મળેલી માહિતી અનુસાર આ યુવકનું નામ રાકેશ નાથાભાઈ વાસિયા, ઉંમર વર્ષ 30 હોવાનું જણાવી રહ્યા છે.
"હાલ આ મૃતદેહને રાજકોટ ફોરેન્સિક પોસ્ટમોર્ટમ અર્થે ખસેડવાની કામગીરી ચાલી રહી છે. તપાસ થયા બાદ અને આગળની કાર્યવાહી થયા બાદ હકીકત બહાર આવશે." -- ASI અરજણ પરમાર
હત્યા કે આત્મહત્યા?
આ યુવકે કોઈ કારણોસર આપઘાત કર્યો હોવાની પણ સૂત્રો પાસેથી માહિતી પ્રાપ્ત થઈ છે. આપઘાત કરતા પહેલા યુવકે એક સુસાઇડ નોટ પણ લખી હોવાનું સૂત્રો પાસેથી માહિતી પ્રાપ્ત થઈ છે. આ મામલે પોલીસ દ્વારા હાલ તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે, અને આપઘાત કે પછી અન્ય કોઈ કારણ છે તેમ મામલે ઉપલેટા પોલીસ દ્વારા વધુ તપાસ અને પૂછપરછ હાથ ધરવામાં આવી છે.
સ્થાનિક લોકો પાસેથી મળતી માહિતી અનુસાર આ યુવક ઉપલેટાની ખાનગી શાળા નોબલહુડ સ્કૂલમાં વાન ચલાવતો હતો. બીજી તરફ આ મૃતક છેલ્લા ઘણા દિવસોથી કામ પર ન આવતો હોવાની માહિતી મળી રહી છે. આ ઘટનામાં યુવકે આત્મહત્યા કરી હોવાની પ્રાથમિક માહિતી સામે આવી છે. આપઘાત કરતા પહેલા યુવકે એક સુસાઇડ નોટ લખી હતી, જે પોલીસના હાથે આવેલ હોય તેવી પણ માહિતી પ્રાપ્ત થઈ છે.
પોલીસ તપાસ અને કાર્યવાહી : આ મામલે ઉપલેટા પોલીસ સ્ટેશનના ASI અરજણભાઈ પરમારે ટેલીફોનિક વાતચીતમાં જણાવ્યું કે, મૃતક યુવકની એક સુસાઇડ નોટ પોલીસને મળી આવી છે, જેમાં આ યુવક કોઈ બેંક એકાઉન્ટમાં કે પછી સાયબર ફ્રોડનો શિકાર બન્યો હોય તેમ લાગે છે. થોડા સમય પહેલા તેમને કોઈ સમન્સ આવેલું હોય અથવા તો કલકત્તા પોલીસ દ્વારા ઉપલેટા ખાતે કરેલી તપાસમાં તેમનું નામ ખુલ્યું હોય અને આ બાબતે તેમને આપઘાત કર્યો હોવાનું અનુમાન લગાવી શકાય છે.
