ETV Bharat / state

કતારના ગેસ પ્લાન્ટ બ્લાસ્ટમાં મૃત્યુ પામનાર સુરતના સની પટેલનો મૃતદેહ વતન આવ્યો, ગામમાં ગમગિની છવાઈ

21 જૂને કતારના 'રાસ લફાન' ગેસ પ્લાન્ટમાં ડુમ્મસ વિસ્તારના ભીમાપોર મહોલ્લાના સની પટેલનું મોત થયું હતું

21 જૂને કતારના 'રાસ લફાન' ગેસ પ્લાન્ટમાં ડુમ્મસ વિસ્તારના ભીમાપોર મહોલ્લાના સની પટેલનું મોત થયું હતું
21 જૂને કતારના 'રાસ લફાન' ગેસ પ્લાન્ટમાં ડુમ્મસ વિસ્તારના ભીમાપોર મહોલ્લાના સની પટેલનું મોત થયું હતું (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 27, 2026 at 10:42 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરત: ડુમ્મસ વિસ્તારના ભીમપોર (મોટા મહોલ્લા) ખાતે રહેતા 26 વર્ષીય સની પટેલનું કતારમાં સર્જાયેલા ભયાનક ગેસ બ્લાસ્ટમાં મોત નીપજ્યું છે. પરિવારની આર્થિક સ્થિતિ સુધારવાના સ્વપ્ન સાથે માત્ર સાત મહિના અગાઉ વિદેશ ગયેલા સનીના મૃતદેહને જોઈ પરિવારજનોનું હૈયાફાટ રુદન છલકાઈ ઉઠ્યું હતું.

કતારના સૌથી મોટા ‘રાસ લાફાન’ LNG પ્રોડક્શન અને એક્સપોર્ટ હબમાં ગત રવિવારે (21 જૂન) સાંજે એક પ્રચંડ વિસ્ફોટ થયો હતો. આ દુર્ઘટનામાં સની પટેલ ગુમ હોવાના અહેવાલ મળતા પરિવારજનોમાં ચિંતાનું મોજું ફરી વળ્યું હતું. જોકે, બાદમાં સત્તાવાર રીતે તેના મોતની પુષ્ટિ થતા પરિવાર પર આભ તૂટી પડ્યું હતું.

સનીના પાર્થિવ દેહને વતન લાવવા માટે પરિવારે સરકાર પાસે મદદ માંગી હતી. કતાર સ્થિત ભારતીય એમ્બેસી દ્વારા તમામ કાયદાકીય પ્રક્રિયાઓ ઝડપથી પૂર્ણ કરવામાં આવતા, સનીનો દેહ હવાઈ માર્ગે અમદાવાદ અને ત્યારબાદ એમ્બ્યુલન્સ દ્વારા સુરત તેના નિવાસસ્થાને પહોંચાડવામાં આવ્યો હતો.

જ્યારે સનીનો મૃતદેહ ભીમપોર ખાતે તેના ઘરે પહોંચ્યો, ત્યારે ઉપસ્થિત સૌની આંખો ભીની થઈ ગઈ હતી. મિલનસાર સ્વભાવના સનીને અંતિમ વિદાય આપવા મોટી સંખ્યામાં સ્થાનિકો અને સગા-સંબંધીઓ ઉમટી પડ્યા હતા. હજારો લોકોની હાજરીમાં નીકળેલી સનીની અંતિમયાત્રા બાદ સ્મશાનભૂમિ ખાતે ભારે હૈયે તેના અંતિમ સંસ્કાર કરવામાં આવ્યા હતા. સનીની માતા અને પત્નીના આક્રંદે આખું ગામ હિબકે ચડાવ્યું હતું.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

KATAR GAS PLANT BLAST
KATAR GAS PLANT BLAST SUNNY PATEL
SUNNY PATEL DEATH KATAR
KATAR GAS PLANT BLAST SUNNY PATEL

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.