ચોટીલા ડેપ્યુટી કલેકટરના પૌરાણિક મંદિર ઝરીયા મહાદેવ નજીક ચાલતી ખનિજચોરી પર દરોડા, 7 સ્ટોન ક્રશર પ્લાન્ટ સીલ
સરકારી જમીનમાંથી ગેરકાયદેસર રીતે સેન્ડ સ્ટોનનું ખનન કરવામાં આવતું હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું.
Published : July 3, 2026 at 11:52 AM IST
સુરેન્દ્રનગર: નાયબ કલેક્ટર ચોટીલા એચ.ટી. મકવાણા અને મામલતદાર ચોટીલાની સંયુક્ત ટીમે બે દિવસ સુરેખ તપાસ અભિયાન ચલાવીને ચોટીલા સબ ડિવિઝન હેઠળના મોજે પાંજવાળી અને વાવડી ગામે ગેરકાયદેસર ખનન અને સ્ટોન ક્રશર પ્લાન્ટોની મોટી કાર્યવાહી કરી છે.
તા. ૨ અને ૩ જુલાઈ ૨૦૨૬ દરમિયાન હાથ ધરવામાં આવેલી આકસ્મિક સંયુક્ત તપાસ દરમિયાન ઝરીયા મહાદેવ વિસ્તાર અને વાવડી વિસ્તારમાં કાર્યરત સ્ટોન ક્રશર એકમો દ્વારા ખાનગી તેમજ સરકારી જમીનમાંથી ગેરકાયદેસર રીતે સેન્ડ સ્ટોનનું ખનન કરવામાં આવતું હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું. ખાણ અને ખનીજ વિભાગની ટીમ સાથે માપણી કરતાં પાંજવાળી વિસ્તારમાં અંદાજે ૭ હેક્ટર અને વાવડી વિસ્તારમાં અંદાજે ૧ હેક્ટરમાં ગેરકાયદેસર ખનન થયેલું હોવાનું પ્રાથમિક તારણ સામે આવ્યું છે.
તપાસ ટીમે કુલ ૭ સ્ટોન ક્રશર પ્લાન્ટને સ્થળ પર જ સીલ કરી દીધા છે. જેમાં
- મોજે પાંજવાળી (ઝરીયા મહાદેવ વિસ્તાર) સર્વે નં. ૧૮૯, ૧૯૦, ૨૦૩ અને ૨૦૪ ઉપર આવેલા ૬ સ્ટોન ક્રશર પ્લાન્ટ (વહીવટકર્તા: મુનાભાઈ અનકુભાઈ ખાચર)
- મોજે વાવડી સર્વે નં. ૪૯/પૈકી-૨ ઉપર આવેલ ૧ કે.કે. સ્ટોન ક્રશર પ્લાન્ટ (સંચાલકો: જયવીરભાઈ ભરતભાઈ કરપડા, કુલદીપભાઈ ભરતભાઈ કરપડા, જયદીપભાઈ જોરુભાઈ ખાચર, બલવીરભાઈ શાંતુભાઈ ખાચર)
તપાસ દરમિયાન GPCBની ટીમને પણ સાથે રાખવામાં આવી હતી. તેમાં જાણવા મળ્યું કે આ તમામ એકમોમાં પર્યાવરણીય ધોરણોનું ગંભીર ઉલ્લંઘન થઈ રહ્યું હતું. વોટર સ્પ્રિંકલર, ફોગિંગ સિસ્ટમ, એન્ક્લોઝર, કન્વેયર બેલ્ટ કવરિંગ, બેગ ફિલ્ટર, ડસ્ટ કલેક્શન સિસ્ટમ, વિન્ડ બ્રેકિંગ વોલ, ગ્રીન બેલ્ટ વગેરે જરૂરી વ્યવસ્થાઓ ગેરહાજર અથવા અપૂરતી હતી.
જપ્ત કરાયેલો મુદ્દામાલ:
- ૭ સ્ટોન ક્રશર પ્લાન્ટ
- ૧ હિટાચી મશીન
- ૧ ડમ્પર
- ૧ લોડર
- અંદાજે ૨૦૦ મેટ્રિક ટન સિલિકાઆમ (કુલ અંદાજિત કિંમત ₹૩,૭૧,૧૦,૦૦૦)
સંચાલકો દ્વારા સરકારી જમીન પર અનધિકૃત કબજો કરીને ખનન કરવામાં આવ્યું હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે. આ અંગે લેન્ડ ગ્રેબિંગ, ગુજરાત મિનરલ રૂલ્સ ૨૦૧૭, એન્વાયર્નમેન્ટ પ્રોટેક્શન એક્ટ ૧૯૮૬ તથા અન્ય લાગુ પડતા કાયદાઓ હેઠળ કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે. વધુમાં સંબંધિત વ્યક્તિઓ સામે તડીપાર (એક્સટર્નમેન્ટ) ની કાર્યવાહી પણ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.
નાયબ કલેક્ટર એચ.ટી. મકવાણાએ જણાવ્યું હતું કે, “ચોટીલા સબ ડિવિઝનમાં ગેરકાયદેસર ખનન, ખનીજના ગેરકાયદેસર સંગ્રહ-પરિવહન અને પર્યાવરણને નુકસાન પહોંચાડતી પ્રવૃત્તિઓ સામે આગામી સમયમાં પણ સતત આકસ્મિક તપાસો ચાલુ રહેશે અને કડક દૃષ્ટાંતરૂપ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.”