છોટા ઉદેપુરના ખેડૂતની દીકરીએ વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં વગાડ્યો ડંકો, હવે ડૉક્ટર બની લોકોની સેવા કરવાનું સ્વપ્ન

ધોરણ-12ના પરિણામોમાં ખેડૂત પરિવારની દીકરી દીપિકા રાઠવાએ ઝળહળતી સફળતા મેળવી આખા પંથકનું નામ રોશન કર્યું.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 5, 2026 at 9:46 AM IST

છોટા ઉદેપુર: કહેવાય છે કે જો મનમાં મક્કમ નિર્ધાર અને મહેનત કરવાની તૈયારી હોય તો ગમે તેવી પરિસ્થિતિમાં પણ સફળતા મેળવી શકાય છે. આવું જ કંઈક સાબિત કરી બતાવ્યું છે છોટા ઉદેપુર જિલ્લાના વિસાડી ગામની એક દીકરીએ. ગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલા ધોરણ-12ના પરિણામોમાં ખેડૂત પરિવારની દીકરી દીપિકા રાઠવાએ ઝળહળતી સફળતા મેળવી આખા પંથકનું નામ રોશન કર્યું છે.

ખેતીકામ કરતા પિતાની દીકરીની મોટી સિદ્ધિ

છોટા ઉદેપુરના વિસાડી ગામના એક સામાન્ય ખેડૂત પરિવારમાં ઉછરેલી દીપિકાએ વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન કર્યું છે. દીપિકાએ 560 માર્ક્સ મેળવીને બોડેલીની શેઠ શ્રી એ. એચ. શિરોલાવાલા હાઈસ્કૂલમાં તૃતીય ક્રમ હાંસલ કર્યો છે. દીપિકા રાઠોડ ભવિષ્યમાં MBBSનો અભ્યાસ કરી ડૉક્ટર બનીને સમાજની સેવા કરવા ઇચ્છે છે. ખેતીકામ કરીને ઘરનું ગુજરાન ચલાવતા પિતા માટે આ ક્ષણ અત્યંત ગૌરવશાળી છે.

છોટા ઉદેપુર જિલ્લાનું પરિણામ

ધોરણ-12ના પરિણામોમાં છોટા ઉદેપુર જિલ્લાએ નોંધપાત્ર દેખાવ કર્યો છે.

  • સામાન્ય પ્રવાહનું પરિણામ: 92.30%
  • વિજ્ઞાન પ્રવાહનું પરિણામ: 66.34%

વિજ્ઞાન પ્રવાહ: સૌથી વધુ પરિણામ બોડેલી કેન્દ્રનું (84.35%) રહ્યું હતું જ્યારે સૌથી ઓછું છોટા ઉદેપુર કેન્દ્રનું (57.62%) નોંધાયું છે.

સામાન્ય પ્રવાહ: સૌથી વધુ પરિણામ ભેસાવહી કેન્દ્રનું (98.71%) અને સૌથી ઓછું ક્વાંટ કેન્દ્રનું (81.45%) રહ્યું છે.

છોટા ઉદેપુર જિલ્લામાં સામાન્ય પ્રવાહમાં 6948 વિદ્યાર્થીઓએ પરીક્ષા આપી હતી જ્યારે વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં 1013 વિદ્યાર્થીઓએ પરીક્ષા આપી હતી. જિલ્લામાં શેઠ શ્રી એએચ શિરોલાવાલા હાઇસ્કૂલ બોડેલીના વિદ્યાર્થી અયાન મનસુરી (90.92%) સાથે પ્રથમ ક્રમ મેળવ્યો છે જ્યારે ધ્યાન પાઠક (90.29%) સાથે બીજા અને મોઇનુદ્દીન બેલીમ (89.54%)એ ત્રીજો ક્રમ મેળવ્યો હતો.

વિસાડી ગામની દીપિકા રાઠવાએ શાળામાં ત્રીજો ક્રમ મેળવી આદિવાસી વિસ્તારની દીકરીઓ માટે નવો રાહ ચીંધ્યો છે.

"મારી સફળતાનો શ્રેય મારા માતા-પિતા અને શિક્ષકોને જાય છે. મારું સપનું ડૉક્ટર બનીને મારા વિસ્તારના લોકોની સેવા કરવાનું છે." - દીપિકા રાઠવા

