કોંગ્રેસના પ્રદેશ મહામંત્રી દર્શન નાયકનો ખડગે, રાહુલ ગાંધી સહિતના મોટા નેતાઓને પત્ર: સુરતમાં ટિકિટ ફાળવણી મુદ્દે ગંભીર સવાલો ઉઠાવ્યા
દર્શન નાયકે પત્રમાં ચીમકી ઉચ્ચારી છે કે, સુરત જિલ્લામાં જે પ્રકારે ઉમેદવારોની પસંદગી થઈ છે, તેનાથી ચૂંટણીના પરિણામો અત્યંત નબળાં આવશે
Published : April 11, 2026 at 9:45 PM IST
સુરત: ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસના મહામંત્રી અને સુરત જીલ્લાના લડાયક નેતા દર્શન નાયકે રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખરગે અને રાહુલ ગાંધી સહિતના શીર્ષ નેતૃત્વને એક પત્ર લખીને સુરત જિલ્લા કોંગ્રેસમાં ચાલતી આંતરિક રાજનીતિ અને ટિકિટ ફાળવણીમાં થયેલી ગેરરીતિઓ સામે ભારે રોષ ઠાલવ્યો છે.
છેલ્લા 25 વર્ષથી કોંગ્રેસની વિચારધારા સાથે જોડાયેલા દર્શન નાયકે પત્રમાં જણાવ્યું છે કે, તેઓ દલિત, આદિવાસી, ઓબીસી અને ખેડૂતોના પ્રશ્નો માટે સતત લડતા રહ્યા છે. તેમ છતાં, પક્ષ દ્વારા હંમેશા તેમની અવગણના કરવામાં આવી છે. તેમણે આક્ષેપ કર્યો હતો કે 2022ની વિધાનસભા અને 2021ની જિલ્લા પંચાયત ચૂંટણીમાં ભાજપ સાથે મિલીભગત ધરાવતા કેટલાક કોંગ્રેસી હોદ્દેદારોએ જ તેમને હરાવવાના પ્રયાસો કર્યા હતા.
સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીમાં ટિકિટ વહેંચણી મુદ્દે ઉઠાવ્યા સવાલ
હાલમાં ચાલી રહેલી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓ (જિલ્લા-તાલુકા પંચાયત અને પાલિકા) સંદર્ભે તેમણે પ્રહાર કરતા કહ્યું કે, સાયણ જેવી સામાન્ય બેઠક પર લાયક ઉમેદવારની અવગણના કરવામાં આવી છે. જે વ્યક્તિઓ છેલ્લા 10 વર્ષથી પક્ષની કોઈ મીટિંગમાં હાજર રહ્યા નથી અથવા ભાજપ સાથે સંપર્કમાં છે, તેમને ટિકિટ આપીને પક્ષની છબી ખરડવામાં આવી રહી છે.
પરિણામો વિશે હાઈકમાન્ડને ચેતવી
દર્શન નાયકે પત્રમાં ચીમકી ઉચ્ચારી છે કે, સુરત જિલ્લામાં જે પ્રકારે ઉમેદવારોની પસંદગી થઈ છે, તેનાથી ચૂંટણીના પરિણામો અત્યંત નબળાં આવશે. તેમણે આશંકા વ્યક્ત કરી છે કે, "ભવિષ્યમાં જ્યારે પરિણામો નબળા આવશે અથવા ઉમેદવારોના ફોર્મ ખેંચાશે, ત્યારે સુરત જિલ્લા પ્રમુખ અને ભાજપ સાથે જોડાયેલી ટીમ તેનો દોષનો ટોપલો મારા પર ઢોળવાનો પ્રયાસ કરશે."
પત્રના અંતે તેમણે પક્ષના હિત માટે આ બાબતો ધ્યાને દોરતા ઉમેર્યું હતું કે, પદ મળે કે ન મળે, ભ્રષ્ટાચાર અને ખેડૂતોના પ્રશ્નો સામે તેમની લડાઈ અવિરત ચાલુ રહેશે. આ પત્રથી સુરત કોંગ્રેસના રાજકારણમાં ભારે ગરમાવો આવી ગયો છે.
