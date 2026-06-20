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ડાંગ: સુબીર તાલુકાના આશરે 47 જેટલા આદિવાસી સભ્યોએ ખ્રિસ્તી ધર્મ છોડી હિંદુ ધર્મમાં પુન:પ્રવેશ કર્યો

જલેબી હનુમાન મંદિરે શાસ્ત્રોક્ત મંત્રોચ્ચાર સાથે તમામ પરિવારોને હિંદુ ધર્મમાં વિધિવત રીતે પરત લાવવામાં આવ્યા

જલેબી હનુમાન મંદિરે શાસ્ત્રોક્ત મંત્રોચ્ચાર સાથે તમામ પરિવારોને હિંદુ ધર્મમાં વિધિવત રીતે પરત લાવવામાં આવ્યા
જલેબી હનુમાન મંદિરે શાસ્ત્રોક્ત મંત્રોચ્ચાર સાથે તમામ પરિવારોને હિંદુ ધર્મમાં વિધિવત રીતે પરત લાવવામાં આવ્યા (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 20, 2026 at 9:15 PM IST

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સુરત: જિલ્લાના માંગરોળ ખાતે આવેલ પ્રસિદ્ધ જલેબી હનુમાન દાદા મંદિરે એક વિશેષ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ડાંગ જિલ્લાના સુબીર તાલુકાના આશરે 47 જેટલા આદિવાસી સભ્યોએ ખ્રિસ્તી ધર્મ છોડીને પોતાના મૂળ હિંદુ ધર્મમાં ફરીથી પ્રવેશ કર્યો છે. આ વિધિ દરમિયાન શાસ્ત્રોક્ત મંત્રોચ્ચાર સાથે તમામ પરિવારોને હિંદુ ધર્મમાં વિધિવત રીતે પરત લાવવામાં આવ્યા હતા. આ કાર્યક્રમમાં 21 મહિલાઓ અને 20 પુરુષો તેમજ બાળકો અને યુવાનો જોડાયા હતા. આ 'ઘર વાપસી' દરમિયાન, આદિવાસી પરિવારોએ વ્યસનમુક્તિના સંકલ્પ પણ લીધા હતા.

દક્ષિણ ગુજરાતમાં બહુમત આદિવાસી વિસ્તારમાં મોટાપાયે ધર્માંતરણ થઈ રહ્યું હોવાના આક્ષેપો હિંદુ સંગઠનો દ્વારા કરવામાં અવાર-નવાર કરવામાં આવતા હોય છે. દેવ બિરસા સેના અધ્યક્ષ અરવિંદ વસાવાના જણાવ્યા મુજબ, 'ડાંગ જિલ્લાના સુબીર તાલુકાના 40 થી 45 સભ્યો અને 20 કુટુંબના લોકોએ અમારી સાથે સંપર્ક ર્ક્યો હતો અને અમે તેઓને જલેબી હનુમાન જીના મંદિરની પવિત્ર ભૂમિ ખાતે લાવી તેઓની ઘર વાપસી કરાવી છે. શ્રી જલેબી હનુમાનજી તેમને બળ-બુદ્ધિ-વિદ્યા આપે અને તેમનું સંરક્ષણ કરે. તેવી પણ પ્રાર્થના થઈ હતી'

જલેબી હનુમાન મંદિરે શાસ્ત્રોક્ત મંત્રોચ્ચાર સાથે તમામ પરિવારોને હિંદુ ધર્મમાં વિધિવત રીતે પરત લાવવામાં આવ્યા (ETV Bharat Gujarat)

ખિસ્તી ધર્મ છોડી સ્વેચ્છાએ આવેલા લોકોએ જૂની સંસ્કૃતિ અને પરંપરામાં પાછા ફર્યા, ખ્રિસ્તી ધર્મ અપનાવ્યા પછી અમને અમારા પૂર્વજોની પરંપરાઓનો અનુભવ થયો. પૂર્વજોનો ધર્મ સનાતન હિંદુ ધર્મ છે, અને હવે અમે ગૌરવ સાથે અમારા મૂળ ધર્મમાં પાછા ફર્યા છીએ. હવે અમે અમારા બાળકોને પણ આ સંસ્કૃતિ અને સંસ્કાર આપીશું તેવું જણાવ્યું હતું.

ખ્રિસ્તી ધર્મ છોડી હિન્દુ ધર્મ અપનાવ્યો
ખ્રિસ્તી ધર્મ છોડી હિન્દુ ધર્મ અપનાવ્યો (ETV Bharat Gujarat)

માંડવી તાલુકામાં ઝડપાયું હતું રેકેટ

ઉલ્લેખનીય છે કે હજુ થોડા મહિના અગાઉ જ સુરત ગ્રામ્ય પોલીસે સુરત જિલ્લાના માંડવી તાલુકામાં મોટા ધર્માંતરણના નેટવર્કનો પર્દાફાશ ર્ક્યો હતો. જેમાં ગરીબ દર્દીઓને ક્લિનિક પર બોલાવી એક કથિત તબીબ લોભ લાલચ આપી અંધશ્રદ્ધા ફેલાવી ધર્માંતરણ કરવા ફોસલાતો હોવાનું સામે આવ્યું હતું. આ રેકેટ માં સરકારી શાળામાં ફરજ બજાવતા શિક્ષકોની ધરપકડ થઈ હતી. ત્યારે આજ રોજ જલેબી હનુમાન મંદિર ખાતે યોજાયેલા આ આ સમગ્ર ધાર્મિક કાર્યક્રમમાં બ્રાહ્મણો દ્વારા વૈદિક મંત્રોચ્ચાર કરવામાં આવ્યા હતા. આદિવાસી પરિવારોની આ 'ઘર વાપસી'ને લઈને આ વિસ્તારમાં ચર્ચાઓ જાગી છે. આગામી દિવસોમાં વધુ લોકો ઘર વાપસી ઘરે તેવી શક્યતા વર્તાઈ રહી છે.

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