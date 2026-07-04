હળવદમાં મોરબી બ્રાન્ચ કેનાલને નુકસાન: તંત્રનું ઉદાસીન વલણ સામે આવ્યું
અધિકારીએ સ્વીકાર્યું કે ઓવરલોડ ડમ્પરોના સતત અવારજવારથી મોરબી બ્રાન્ચ કેનાલને મોટા પાયે નુકસાન થયું છે.
Published : July 4, 2026 at 10:20 AM IST
મોરબી: હળવદ વિસ્તારમાં આવેલી મોરબી બ્રાન્ચ કેનાલને ઓવરલોડ ડમ્પરોના અવારજવારથી થયેલા નુકસાન અંગે સિંચાઈ વિભાગે આખરે નુકસાનની વાત સ્વીકારી છે. તેમ છતાં જવાબદાર વ્યક્તિઓ સામે હજુ સુધી કોઈ નક્કર કાર્યવાહી ન થતાં તંત્રની કામગીરી સામે સવાલો ઊભા થયા છે.
ઇન્ચાર્જ નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેર મિતેશ ખોલીયાએ જણાવ્યું હતું કે, કેનાલ પર અનધિકૃત રીતે વાહનોની અવરજવર રોકવા માટે નોટિસ આપવામાં આવશે તેમજ સ્થળ પર બેરિકેડિંગ કરવાની કાર્યવાહી હાથ ધરાશે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે આગામી ૧૦ દિવસમાં સંબંધિત લોકોને નોટિસ ફટકારી કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
અધિકારીએ સ્વીકાર્યું કે ઓવરલોડ ડમ્પરોના સતત અવારજવારથી મોરબી બ્રાન્ચ કેનાલને મોટા પાયે નુકસાન થયું છે. જોકે નુકસાનની જાણ હોવા છતાં અત્યાર સુધી માત્ર કાર્યવાહી અંગેની જાહેરાતો જ કરવામાં આવી છે.
એક તરફ તંત્ર ઓવરલોડ ટ્રકોના અવારજવારને કારણે નુકસાન થયાની વાત કરી રહ્યું છે, તો બીજી તરફ વર્ષોથી બનેલી આ કેનાલનું નિયમિત નિરીક્ષણ પણ કરવામાં આવતું નથી. આવી ઘટનાઓ સામે આવે ત્યારે તંત્ર ટ્રક ચાલકોના અવારજવારનું બહાનું આપીને જવાબદારી ટાળી દે છે. આ કેનાલ બનાવતી વખતે કોન્ટ્રાક્ટરે કેટલી ખાતરી આપી હતી અને ટેન્ડર કરારમાં શું લખ્યું હતું, તે પણ હવે ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે અગાઉ સાપકડા ગ્રામ પંચાયતે પણ કેનાલ પર દોડતા ભારે વાહનો સામે કાર્યવાહી કરવા માટે લેખિત રજૂઆત કરી હતી. તેમ છતાં તંત્ર તરફથી કોઈ અસરકારક પગલાં લેવામાં ન આવતાં સ્થાનિકોમાં અસંતોષ વ્યાપી રહ્યો છે.
હવે વિભાગે ૧૦ દિવસમાં કાર્યવાહી કરવાની ખાતરી આપી છે, તેથી આગામી દિવસોમાં તંત્ર કેવાં પગલાં લે છે તેના પર સૌની નજર રહેશે.