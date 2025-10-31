ગીરસોમનાથ જિલ્લાના કુલ 345 ગામોમાં સર્વે, પાક નુકસાનનો તાગ મેળવવા તંત્ર કામે લાગ્યું
ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં કમોસમી વરસાદના પગલે ખેડૂતોને થયેલા પાક નુકસાનનો તાગ મેળવવા માટે તંત્ર દ્વારા સર્વેની મોટી કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે.
October 31, 2025
Updated : October 31, 2025 at 10:53 AM IST
ગીર સોમનાથ: ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી પડેલા કમોસમી વરસાદના કારણે મગફળી, સોયાબીન, કપાસ, ડુંગળી સહિતના પાકને ભારે નુકસાન પહોંચ્યું છે. આ કારણે ખેડૂતોની સ્થિતિ કફોડી બની છે.
હાલ તંત્ર દ્વારા ખેડૂતોને થયેલા નુકસાનની વિગતવાર માહિતી મેળવવા માટે સર્વે શરૂ કરવામાં આવ્યો છે. આ સર્વે “કૃષિ પ્રગતિ” એપ્લિકેશન મારફતે ઓનલાઈન ડિજિટલ રીતે હાથ ધરાઈ રહ્યો છે.
ગીરસોમનાથ જિલ્લાના વિવિધ તાલુકાઓમાં જેમ કે, સુત્રાપાડાના 46 ગામ, કોડીનારના 61 ગામ, વેરાવળના 55 ગામ, ઉનાના 78 ગામ, તાલાળાના 46 ગામ અને ગીર ગઢડાના 58 ગામ મળી કુલ જિલ્લાના કુલ 345 ગામોમાં 155 થી વધુ ગ્રામ સેવકો અને VCE સભ્યો દ્વારા મેદાન પર ઉતરીને સર્વે કરવાની કામગીરી શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. 7 દિવસમાં સર્વે પૂર્ણ કરવા આદેશ આપવામાં આવ્યો છે. જ્યાં ઓનલાઈન સર્વે શક્ય ન હોય, ત્યાં તંત્ર દ્વારા ખેતરના પાકના અક્ષાંશ-રેખાંશ સાથેના ફોટોગ્રાફ્સ લઈને નુકસાનનો પુરાવો રજૂ કરવાની સૂચના આપવામાં આવી છે. આ ડેટા આધારે આગળ વળતર પ્રક્રિયા માટેનો રિપોર્ટ તૈયાર કરવામાં આવશે.
તંત્ર દ્વારા ગ્રામ્ય વિસ્તારોના ખેડૂતોને સર્વે કામગીરીમાં સહકાર આપવા અનુરોધ કરવામાં આવ્યો છે. જેથી સમયસર અને સચોટ માહિતી એકત્ર થઈ શકે. સુત્રાપાડા તાલુકામાં ખાસ કરીને મોટાપાયે પાકને નુકસાન થતા 47 ગામોમાં 7 ટીમો હાલ ગ્રાઉન્ડ પર ઉતરી છે. ઉપરાંત દરેક ગામના ગ્રામ સેવક પણ સર્વેની કામગીરીમાં જોડાયા છે. દરેક ટીમ ખેતરોમાં જઈ પાકની સ્થિતિનું મૂલ્યાંકન કરી રહી છે.
કમોસમી વરસાદે ખેડૂતોને મુશ્કેલીમાં મૂક્યા છે, હવે તંત્રના આ સર્વે પછી યોગ્ય રીતે વળતર મળે તેવી ખેડૂતોને આશા છે. આગામી દિવસોમાં આ સર્વેના આંકડા બહાર આવશે, ત્યારે હકીકત સ્પષ્ટ બનશે કે કેટલા ખેડૂતોને કેટલું નુકસાન થયું છે.