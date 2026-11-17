ડાકોરમાં ગોપાષ્ટમીની ભવ્ય ઉજવણી, ગાયોની પૂજા કરી મંદિરની પ્રદક્ષિણા કરાવાઈ
ડાકોરમાં શ્રી રણછોડરાયજી મંદિર દ્વારા ગોપાષ્ટમી પર્વની ભક્તિભાવપૂર્ણ ઉજવણી કરવામાં આવી, મંદિરની ગાયોની પૂજા કરી ગાયોને મંદિરની પ્રદક્ષિણા કરાવવામાં આવી હતી.
Published : November 17, 2026 at 6:29 PM IST
ડાકોર, ખેડા: સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ ડાકોર ખાતે શ્રી રણછોડરાયજી મંદિર દ્વારા ગોપાષ્ટમી પર્વની ભક્તિભાવપૂર્ણ ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. મંદિરની ગાયોની પૂજા કરી ગાયોને મંદિરની પ્રદક્ષિણા કરાવવામાં આવી હતી.
ડાકોરના રણછોડરાયજી મંદિરમાં પરંપરાગત રીતે ગોપાષ્ટમી પર્વની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. જે મુજબ આ વર્ષે પણ ગોપાષ્ટમીની ઉજવણી નિમિત્તે શ્રી રણછોડરાયજી મંદિરમાં ગાયોની પૂજા કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ મંદિર ગૌશાળાની તમામ ગાયોને પ્રદક્ષિણા રૂપે મંદિર તરફના નગરના માર્ગો પર ફેરવવામાં આવી હતી. ભગવાન શ્રી રણછોડરાયજીને મોટો મહાભોગ ધરાવવામાં આવ્યો હતો.
"ભગવાનને નવા વર્ષના પ્રારંભે જ અન્નકૂટ થાય છે અને અન્નકૂટ પછી આઠમા દિવસે કારતક સુદ અષ્ટમીને ગોપાષ્ટમી તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. ડાકોર મંદિરમાં પણ વૈષ્ણવ સંપ્રદાયના પારંપરિક ગોપાષ્ટમીનો ખૂબ જ ધામધૂમથી ઉત્સવ ઉજવાય છે. ભગવાનને મોટો મહાભોગ ધરાવવામાં આવે છે. ગૌ પૂજા ગાય અને વાછરડીની પૂજા કરવામાં આવે છે." - સંજય સેવક, પૂજારી, રણછોડરાયજી મંદિર, ડાકોર
ગોપાષ્ટમીએ યાત્રાધામ બન્યું ગોકુળિયું
ગોપાષ્ટમી પર્વે મંદિર ગૌશાળાની તમામ ગાયોને મંદિર તરફના માર્ગો પર લવાઈ હતી. જેને લઈ યાત્રાધામ ડાકોર ગોકુળિયું બન્યું હતું. આ પ્રસંગે ભગવાન રણછોડરાયજીના તેમજ ભગવાનની ગાયોના દર્શન માટે મોટી સંખ્યામાં ભાવિકો અને નગરજનો ઉમટ્યા હતા.
ભગવાન રણછોડરાયજીએ ગોપાષ્ટમીના દિવસે ગૌચરણની શરૂઆત કરી હતી
ગોપાષ્ટમીના દિવસે જ ભગવાન શ્રી રણછોડરાયજી દ્વારા ગૌચરણની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી. ભગવાન કામળી અને મુગટ ધારણ કરી પ્રથમ વખત ગાયો ચરાવવા ગયા હતા. આથી આ દિવસે ગાયોની પૂજા કરવાનું વિશેષ મહત્વ રહેલું છે.
એવું કહેવાય છે કે અનાદી કાળથી જ્યારે કૃષ્ણ છ વર્ષના હતા, નાના હતા ત્યારે વાછરડી ચરાવવા જતા. પણ છ વર્ષના થતા યશોદાજીને વાત કરી હતી કે હવે હું ગૌચરણમાં જઈશ. જ્યારે યશોદાજીએ સૌપ્રથમ વખત શ્રી કાનાને કાળી કામળી અને દંડો આપ્યો હતો. એ દિવસ આ છે. શ્રીકૃષ્ણ પ્રથમ વખત ગૌચરણમાં ગયા હતા.
એવું કહેવાય કે ગોવર્ધન પર્વત પણ ટચલી આંગળીએથી નીચે મુકાયો હતો. એ પર્વને ગોપાષ્ટમી તરીકે ડાકોર મંદિરમાં ભારત વર્ષમાં ગાયોનું આજે પૂજન કરવામાં આવે છે. કહેવાય છે કે કામધેનુ ગાયનું પણ આજે અવતરણ થયું હતું. કામધેનુ ગાયની પૂજા કર્યા પછી ગોવિંદ નામ કૃષ્ણ ભગવાનને આજે મળ્યું હતું. એ પર્વને આજે ખૂબ જ ધામધૂમથી ઉજવાય છે. ડાકોર મંદિરમાં ગાયોની પૂજા થાય છે. રાજાધિરાજ રણછોડરાયના સન્મુખ આવી અમારી મહારાજશ્રીના હસ્તે પૂજા થાય છે.
આ પણ વાંચો...