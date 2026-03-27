ડાકોરમાં રામનવમીની ધૂમધામથી ઉજવણી, રણછોડરાયજીએ સોનાના ધનુષ-બાણ સાથે શ્રીરામ સ્વરૂપે ભક્તોને આપ્યાં દિવ્ય દર્શન

રણછોડરાયજી મંદિરે ભક્તિમય માહોલમાં ઉજવાઈ રામનવમી, સોનાનાં આયુધો ધારણ કરી ભગવાન શ્રીરામના સ્વરૂપે બિરાજ્યા.

રણછોડરાયજી મંદિરે ભક્તિમય માહોલમાં ઉજવાઈ રામનવમી
રણછોડરાયજી મંદિરે ભક્તિમય માહોલમાં ઉજવાઈ રામનવમી (Etv Bharat Bharat)
Published : March 27, 2026 at 5:34 PM IST

ડાકોર: સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ ડાકોર ખાતે શ્રી રણછોડરાયજી મંદિરમાં રામનવમીનો તહેવાર ભાવભક્તિપૂર્ણ માહોલમાં ઉજવાયો. આ પ્રસંગે મંદિરમાં બિરાજમાન રાજાધિરાજ રણછોડરાયજી ભગવાને સોનાના ધનુષ-બાણ તથા અન્ય સોનાનાં આયુધો ધારણ કરીને મર્યાદા પુરુષોત્તમ શ્રીરામના સ્વરૂપે ભક્તોને દિવ્ય દર્શન આપ્યાં હતાં.

સવારથી જ મોટી સંખ્યામાં ભક્તો મંદિરે ઉમટી પડ્યા હતા. ભગવાનના આ દિવ્ય સ્વરૂપના દર્શન કરીને ભક્તોએ પોતાને ધન્ય માન્યા હતા. મંગળા આરતી બાદ ભગવાનને કેસર સ્નાન કરાવવામાં આવ્યું હતું. ત્યારબાદ તેમને સોનાના ધનુષ-બાણ અને અન્ય આયુધોથી શણગારીને શ્રીરામ સ્વરૂપે અલંકૃત કરવામાં આવ્યા હતા.

ડાકોરમાં રામનવમીની ધૂમધામથી ઉજવણી (ETV Bharat Gujarat)

બપોરે 12 વાગે ભગવાનનો જન્મ સમય માનીને તિલક કરવામાં આવ્યું હતું, તેમજ વિશેષ મહાભોગ અને પંચામૃત સ્નાન કરાવાયું હતું. મંદિરના પૂજારી સંજયભાઈ સેવકે જણાવ્યું હતું કે ડાકોરમાં સ્વયં દ્વારકાધીશ ભગવાન રણછોડરાયજી બિરાજમાન છે. અહીં શ્રી વિષ્ણુ ભગવાનના સર્વ અવતારોની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. નરસિંહ જયંતિ, જન્માષ્ટમી અને રામનવમીનાં પર્વો ભક્તિભાવ સાથે ઊજવવામાં આવે છે.

ડાકોર મંદિર
ડાકોર મંદિર (Etv Bharat Bharat)

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે શ્રીરામ ભગવાનનો જન્મ બપોરે 12 વાગે માનવામાં આવે છે, તેથી આ સમયે ભગવાનને પંચામૃત સ્નાન કરાવીને પંજાજીરી અને શિખંડપુરીનો વિશેષ ભોગ ધરાવવામાં આવે છે. આ તહેવારે લાખોની સંખ્યામાં ભક્તો ડાકોરમાં આવે છે અને શ્રીરામચંદ્ર તથા શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનના સંયુક્ત દર્શન કરી આશીર્વાદ મેળવે છે.

મંદિર સમિતિ દ્વારા ભક્તોની સુવિધા માટે વ્યવસ્થા ઊભી કરવામાં આવી હતી. દિવસભર ભજન-કીર્તનનો કાર્યક્રમ ચાલુ રહ્યો હતો. રામનવમીના આ પર્વે ડાકોર શહેરમાં ભક્તિમય વાતાવરણ જોવા મળ્યું હતું.

