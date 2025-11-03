ડાકોરમાં ધામધૂમથી યોજાયા તુલસી વિવાહ, રણછોડરાયજીના વરઘોડામાં ભાવિકો બન્યા જોનૈયા
દેવઉઠી એકાદશીના પવિત્ર દિવસે ડાકોર રણછોડરાયજી મંદિરમાં તુલસી વિવાહનો ઉત્સવ ધામધૂમથી ઉજવાયો હતો.
Published : November 3, 2025 at 8:30 AM IST|
Updated : November 3, 2025 at 8:51 AM IST
ખેડા : સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ ડાકોર ખાતે ધામધૂમથી તુલસી વિવાહ યોજવામાં આવ્યા હતા. વરરાજા બનેલા રાજાધિરાજ રણછોડરાયજીનો વાજતે ગાજતે વરઘોડો નીકળ્યો હતો. જેમાં મોટી સંખ્યામાં જાનૈયા બની ભાવિકો જોડાયા હતા. મંદિર ખાતે મંગળ ગીતો અને મંત્રોચ્ચાર સાથે ભગવાનના તુલસીજી સાથે વિવાહ યોજાયા હતા.
ડાકોરમાં ધામધૂમથી તુલસી વિવાહ યોજાયા
ભગવાન રણછોડરાયજીને સવારે પંચામૃત સ્નાન બાદ આયુધ, અલંકાર તેમજ આભૂષણો ધરી વિશેષ શણગાર કરવામાં આવ્યો હતો. સાંજે ઉત્થાપન આરતી પછી ઠાકોરજી વરરાજા બનીને પાલખી પર બિરાજમાન થઈ લક્ષ્મીજી મંદિર ગયા હતા. ત્યાંથી ઠાકોરજીનો વાજતે ગાજતે ભવ્ય વરઘોડો નીકળ્યો હતો.
રાજાધિરાજનો ભવ્ય વરઘોડો : બેન્ડવાજા અને ભવ્ય આતશબાજી સાથે ભાવિકોને ઠાકોરજીના જાનૈયા બનવાનું સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું હતું. વરઘોડો નગરના નિયત રૂટ પર થઈને શ્રી લક્ષ્મીજીના મંદિરેથી બોડાણા મંદિર થઈને નિજ મંદિર પહોંચ્યો હતો.
ભાવિકો બન્યા જોનૈયા : ઠાકોરજીનો વરઘોડો મંદિર પહોંચતા મંદિરમાં અલગ અલગ કુંજમાં બિરાજમાન તુલસીજી સાથે વિવાહ યોજવામાં આવ્યા હતા. મંગળ ગીતો અને વૈદિક મંત્રોચ્ચાર સાથે ભગવાનના તુલસીજી સાથે વિવાહ થયા હતા. જ્યાં ભાવિકો દ્વારા કન્યાદાન કરવામાં આવ્યું હતું. મોટી સંખ્યામાં ભાવિકોએ ભગવાનના વિવાહમાં જોડાઈને ધન્યતા અનુભવી હતી.
તુલસી વિવાહની પરંપરાગત કથા : મંદિરના દીપ ખંભોળજાએ જણાવ્યું હતું કે, ડાકોર રણછોડરાયજી મંદિરની અંદર અગિયાર કુંજનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. મહિમા એ કહેવામાં આવે છે કે શંખચૂડના પત્નીએ ભગવાન વિષ્ણુને શ્રાપ આપ્યો હતો. ભગવાન વિષ્ણુ શાલિગ્રામ બની ગયા હતા. માતા તુલસીજી જોડે લગ્ન કરે છે અને શ્રાપ મુક્ત થાય છે. ડાકોર રણછોડરાયજી મંદિરની અંદર વાજતે ગાજતે શ્રી ગોપાલલાલજી મહારાજનો વરઘોડો નીકળે છે. વરઘોડા બાદ શ્રી ઠાકોરજી કુંજમાં બિરાજમાન થઈ માતા તુલસીજી જોડે વૈદિક મંત્રોચ્ચાર સાથે લગ્ન કરે છે.
"જાનૈયા તરીકે ખૂબ જ આનંદ અનુભવી રહ્યા છીએ" : ભક્ત
તુલસી વિવાહમાં જાનૈયા તરીકે જોડાયેલા ભક્ત સીમા ત્રિવેદીએ જણાવ્યું હતું કે, જાનૈયા તરીકે અમે ખૂબ જ આનંદનો અનુભવ કરી રહ્યા છીએ. કૃષ્ણ ભગવાન સાક્ષાત અહીં હોય એવી અનુભૂતિ કરી રહ્યા છીએ. અમે બધા શ્રદ્ધાળુઓને દર્શન કરવા ખૂબ ખૂબ આમંત્રણ આપીએ છીએ.
આ પણ વાંચો...