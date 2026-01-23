ETV Bharat / state

ડાકોરમાં વસંત પંચમીની ભક્તિપૂર્ણ ઉજવણી, આજથી 40 દિવસીય રંગોત્સવનો પ્રારંભ

આજથી ડાકોરના ઠાકોર રણછોડરાયજી મહારાજ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કરી ભક્તોને દર્શન આપશે.

ડાકોરમાં વસંત પંચમીની ભક્તિપૂર્ણ ઉજવણી
ડાકોરમાં વસંત પંચમીની ભક્તિપૂર્ણ ઉજવણી (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 23, 2026 at 5:24 PM IST

ખેડા : સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ ડાકોર ખાતે આજે વસંત પંચમીની ઉત્સાહપૂર્ણ ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. રણછોડરાયજી ચાંદીની પિચકારીથી કેસુડા અને કેસરથી વસંતના ફાગ ખેલ્યા હતા, સાથે જ આજે વસંત પંચમીથી ડાકોરમાં 40 દિવસિય રંગોત્સવનો પ્રારંભ થયો છે. આજથી ડાકોરના ઠાકોર રણછોડરાયજી મહારાજ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કરી ભક્તોને દર્શન આપશે.

ભગવાનને સફેદ સોનેરી કિનારીવાળા સાજ વસ્ત્રો તેમજ આયુધો સહિતનો શૃંગાર અર્પણ કરવામાં આવ્યો હતો. વ્રજલીલામાં વસંત પંચમીથી હોળી ફુલડોલોત્સવના 40 દિવસ સુધી ઠાકોરજી ભક્તો સાથે હોળી ખેલે છે, જેનું ભાવિકોમાં વિશેષ મહત્વ રહેલું છે.

ડાકોરમાં વસંત પંચમીની ભક્તિપૂર્ણ ઉજવણી (ETV Bharat Gujarat)

આજે વસંત પંચમી નિમિત્તે ઠાકોરજી સફેદ સોનેરી કિનારીવાળા સાજ વસ્ત્રો, શ્રી મસ્તક પર કુલેહ જોડ ચંદ્રિકા તેમજ આયુધો સહિત શૃંગાર કરવામાં આવ્યો હતો. શૃંગારમાં પ્રભુ સન્મુખ વસંતના કળશનું અધિવાસન અને ચાંદલો થઈ પ્રભુને હોળી ખેલ થાય છે. ઠાકોરજી સફેદ વસ્ત્રો ધારણ કરી સોનાના શંખ, ચક્ર, ગદા, પદ્મ તેમજ સોનાની વાંસળી સાથે દૈદીપ્યમાન બની ભક્તોને દર્શન આપે છે.

રણછોડરાયજી મંદિર
રણછોડરાયજી મંદિર (ETV Bharat Gujarat)

શણગાર આરતીના સમયે કેસૂડા અને અબીલ ગુલાલ કંકુ તેમજ નાળિયેરનો ઘડો મૂકી આરતી ઉતારતા તેમને રંગબેરંગી છોળ ઉડાડી સેવકો દ્વારા લાડપ્યારથી રંગવામાં આવે છે, ત્યારબાદ ભાવિક ભક્તોને પ્રસાદીરૂપે તેમની પર પણ રંગોની છોળો ઉડાડવામાં આવે છે. આ દિવસની ભાવિક ભક્તો વર્ષભર રાહ જોતા હોય છે, તે મનોકામના પરિપૂર્ણ થાય છે.

આજથી 40 દિવસિય રંગોત્સવનો પ્રારંભ

વસંત પંચમીથી 40 દિવસ સુધી ભાવિકો સાથે રણછોડરાયજી હોળી ખેલે છે. વ્રજ લીલામાં વસંત પંચમીથી હોળી ફૂલ ડોલ ઉત્સવના 40 દિવસ પ્રભુ વ્રજ ભક્તો સાથે હોળી ખેલે છે. પુષ્ટિમાર્ગી સેવામાં આ 40 દિવસ પ્રભુને રંગોથી ખેલાવાવામાં આવે છે. પ્રભુ જોડે અસંખ્ય ભક્તિના દિવસો કંઇક અનેરા જ હોય છે. આ દિવસોમાં મુખ્યત્વે પ્રભુને શ્વેત વસ્ત્રો ધરાય છે. શ્વેત વસ્ત્રો પર અલગ અલગ રંગથી હોળી ખેલેલા પ્રભુની શોભા કંઇક અદ્વિતીય જ હોય છે.

રણછોડરાયજી મંદિર
રણછોડરાયજી મંદિર (ETV Bharat Gujarat)

વસંત પંચમીથી મહા સુદ ચૌદસના 10 દિવસો વસંત ખેલના અને બાદમાં પૂર્ણિમાથી ડોલ ઉત્સવના 30 દિવસો ધમાર ખેલના હોય છે. ધમાર શરૂ થતાં જ વ્રજ ભક્તો પ્રભુને મીઠી ગારી આપે છે. જાત જાતના કીર્તન પદ રસિયા ગાઈને પ્રભુને રીઝવે છે. દુનિયાના બધા સંપ્રદાયમાં પુષ્ટિમાર્ગ માત્ર એવો છે કે જેમાં ભક્તો ભગવાનને પોતાના સખા માની એમને ગારી દે છે. પ્રભુ ભક્તોનું સર્વ સમર્પણ સ્વીકારે છે.

વિશેષ ભોગ અને દાગીના ધરાવાય છે

રંગબેરંગી ખેલથી દૈદીપ્યમાન રાજાધિરાજની શોભા જ કંઈ અનેરી હોય છે. શ્રી રણછોડરાય મહારાજના ખેલના આ 40 દિવસોમાં શ્રી વક્ષસ્થળ પર સોનાનો વિશેષ દાગીનો ‘હમીર’ધરાવાય છે, તેમજ લાલ સફેદ કપૂર માળા, કસ્તુરી ચોવાની શ્યામ કંઠી આ ત્રણ આભૂષણ નિયમથી ધરાય છે. ખેલ બાદ શ્રીજી મહારાજ ખેલ ભોગ ફગુવા ધરાવાય છે. જેમાં ઘી, તેજાનાયુક્ત ખજૂર, ધાણી, ચણા અને સૂકો મેવો વિશેષ રૂપે આવે છે.

આજથી ચાલીસ દિવસ ભગવાન ધાણી, ચણા, ખજૂરના ભોગ સહિત ભક્તો સંગ હોળી ખેલે છે: પૂજારી

રણછોડરાયજી મંદિરના પૂજારી સંજયભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, જગપ્રસિદ્ધ ડાકોર રણછોડરાયજી મંદિરમાં આજે વસંત પંચમીનું પર્વ ખૂબ જ ધામધૂમથી ઉજવવામાં આવે છે. વર્ષ દરમિયાન આવતા તહેવાર ઉત્સવોમાં મંદિરમાં વસંત પંચમીને આજથી શણગાર ભોગમાં નવરંગ અબીલ ગુલાલ ચંદન સહિત ભગવાનને કેસર પિચકારી સહિત વ્રજ ભક્તો સહિત હોળી ખેલાવવાની શરૂઆત થાય છે.

આજથી ચાલીસ દિવસ ભગવાનને ધાણી, ચણા, ખજૂરના ભોગ સહિત હોળી ભક્તો સંગ ખેલે છે. આજે આવતા ભક્તો ખૂબ જ શ્રધ્ધાથી વસંતના આગમનથી ધન, સંપત્તિ, વૈભવ, યશ, કિર્તી, સંતાન, વિદ્યા, વૈભવની પ્રાપ્તિના આશીર્વાદ માંગે છે અને રાજા રણછોડના દર્શન કરી સૌ ધન્યતા અનુભવે છે.

