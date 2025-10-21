ડાકોરના રણછોડરાયજીને ધરાવાયેલો 151 મણ અન્નકૂટ મિનિટોમાં લૂંટાયો, જુઓ VIDEO
ડાકોરમાં ભગવાન રણછોડરાયજીનાં મંદિરમાં 151 મણનો અન્નકૂટનો પ્રસાદ ધરાવાય છે. આ પ્રસાદ વહેંચવામાં આવતો નથી. પરંતુ ભાવિકો દ્વારા તેને લૂંટવાની પ્રથા છે.
Published : October 21, 2025 at 5:17 PM IST
ખેડા: સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ ડાકોર ખાતે આજે રણછોડરાયજી મંદિરમાં ભવ્ય અન્નકૂટ ઉત્સવ ઉજવવામાં આવ્યો હતો. રાજાધિરાજ રણછોડરાયજીને 151 મણનો અન્નકૂટ ધરાવાયો હતો. વર્ષોથી ચાલી આવતી મંદિરની પરંપરા મુજબ આ અન્નકૂટ ભાવિકો દ્વારા લૂંટવામાં આવ્યો હતો. ડાકોર રણછોડરાયજી મંદિરમાં પ્રતિવર્ષ દિવાળીના બીજા દિવસે બેસતા વર્ષે અન્નકૂટ યોજવાની પરંપરા છે. જે અનુસાર દિવાળીના બીજા દિવસે આજરોજ અન્નકૂટ ઉત્સવ યોજવામાં આવ્યો હતો.
આજુબાજુના ગ્રામજનો દ્વારા અન્નકૂટ લૂંટવામાં આવે છે
ડાકોરમાં ભગવાન રણછોડરાયજીનાં મંદિરમાં 151 મણનો અન્નકૂટનો પ્રસાદ ધરવામાં આવે છે. જે અન્નકૂટનું વિશેષ મહત્વ એ છે કે આ પ્રસાદ વહેંચવામાં આવતો નથી. પરંતુ ભાવિકો દ્વારા તેને લૂંટવાની પ્રથા છે. આ પ્રસાદને લૂંટવા માટે મંદિર દ્વારા આસપાસનાં 80 ગામોનાં ગ્રામજનોને લેખિતમાં આમંત્રણ આપવામાં આવે છે. ત્યારબાદ અન્નકૂટની મહાઆરતી બાદ પ્રસાદ લૂંટવામાં આવે છે. જે પ્રસાદ ભાવિકોને પણ આપવામાં આવે છે. એવી માન્યતા પણ છે કે આ પ્રસાદને આરોગવાથી આખું વર્ષ નિરોગી રહેવાય છે.
રાજાધિરાજને 151 મણનો અન્નકૂટ ધરાવાયો
રાજાધિરાજ સન્મુખ ધરાવવામાં આવેલા અન્નકૂટમાં કેસર, ચોખા, બેસન, મોરસ સહિતની સામગ્રીની વિવિધ વાનગીઓ તેમજ શુદ્ધ ઘીની વિવિધ મીઠાઈ ધરાવવામાં આવી હતી. સવારે મંદિરમાં ગોવર્ધન પૂજા કરવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ અન્નકૂટ ઉત્સવ યોજવામાં આવે છે. સવા કિલોનો બુંદીનો લાડુ ટોચે પધરાવી સજાવટ કરવામાં આવે છે. તેના ઉપર ગાયનું શુધ્ધ ઘી લગાવવામાં આવે છે. ત્યારબાદ તુલસીનો હાર ચઢાવી શ્રીજીમહારાજને ભોગ ધરાવવામાં આવે છે. મંદિરમાં આશરે 250 ઉપરાંત વર્ષથી એટલે કે હાલના મંદિરના નિર્માણકાળથી આ પરંપરા ચાલે છે.
ભગવાન અન્નકૂટ લૂંટાવે છે
ભગવાને ગોવર્ધન પર્વત ઉંચક્યો હતો તેવો ભાવ કરી ઉંચો અન્નકૂટ ધરાવવામાં આવે છે. અન્નકૂટમાં ભાત, બુંદી સહિતની બધી જ વસ્તુઓ મુકવામાં આવે છે. જે અન્નકૂટ આસપાસના ગામોના આમંત્રણ આપીને બોલાવાયેલા ભાવિકો દ્વારા લૂંટવામાં આવે છે.આમ ભગવાન અન્નકૂટ લૂંટાવે છે.
ભગવાનનો પ્રસાદ લૂંટીને ભક્તો ખાય છે: પૂજારી
મંદિરના પૂજારી જનક મહારાજે જણાવ્યુ હતું કે, ભગવાનને અન્નકૂટનું મહત્વ હોય છે. ભગવાનને બધા ભોગ તો લાગતા જ હોય છે. પણ અન્નકૂટ એક વિશેષ ભોગ છે. બપોરે બાર વાગે ભગવાનને ભોગ લાગતો હોય છે. એક ત્રીસથી બે વાગ્યાની વચ્ચે આજુબાજુના ગામડાના અમે બોલાવેલા લોકો દ્વારા અહીં આવીને અન્નકૂટ લૂંટી જાય છે. આ અન્નકૂટ લૂંટાવાનો આ એક જ દિવસ એવો છે કે લોકો લૂંટવા આવે છે. ભગવાનનો પ્રસાદ લૂંટીને ખાય છે. એનું બહુ વિશેષ મહત્વ છે. અન્નકૂટમાં બુંદી, મોહનથાળ, મૈસૂર પાક સહિત વિવિધ પ્રકારના પકવાન હોય છે. ભગવાનને દાળ, કઢી બધી સામગ્રી ધરાવવામાં આવતી હોય છે. અન્નકૂટ લૂંટાવવાની આ પરંપરા વર્ષોથી ચાલતી આવી છે.
