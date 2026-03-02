ડાકોર રંગોત્સવ: હોળીના મેળામાં પદયાત્રીઓનું ઘોડાપૂર, જય રણછોડના નાદ સાથે ડાકોરના માર્ગો ગુંજ્યા

ETV Bharat / state

પદયાત્રીઓની સેવા માટે માર્ગમાં ઠેર ઠેર સેવા ભાવી વ્યક્તિઓ અને સંસ્થાઓ દ્વારા સેવા કેમ્પોનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 2, 2026 at 7:11 PM IST

2 Min Read
ખેડા : સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ ડાકોર ખાતે ફાગણી પુનમના મેળાને લઈ ડાકોરને જોડતા માર્ગો પરથી પદયાત્રીઓનો અવિરત પ્રવાહ ડાકોર જઈ રહ્યો છે. આ માર્ગો જય રણછોડના નાદથી ગુંજી ઉઠ્યા છે. નાચતા ગાતા ભક્તિના હરખ સાથે ભાવિકો ડાકોર તરફ આગળ વધી રહ્યા છે. પદયાત્રીઓની સેવા માટે માર્ગમાં ઠેર ઠેર સેવાભાવી વ્યક્તિઓ અને સંસ્થાઓ દ્વારા સેવા કેમ્પોનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.

ફાગણી પુનમે ડાકોરના ઠાકોર ભગવાન શ્રી રણછોડરાયજીના દર્શનનો વિશેષ મહિમા પ્રતિવર્ષ લાખોની સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ પદયાત્રા કરી ડાકોર પહોંચે છે. હાલ ડાકોર જતા માર્ગો પર ભક્તોનો પ્રવાહ ઉમટી રહ્યો છે. ડાકોરના ઠાકોરના દર્શન કરવા ભક્તો જાણે અધીરા બન્યા છે.

"હું ડાકોર પગપાળા જવા માટે અમદાવાદથી છું. આ રોડ પર ભાવિકો ઉલ્લાસથી જય દ્વારકાધીશ અને રણછોડરાયનું નામ લેતા લેતા જાય છે. અહી શ્રદ્ધાળુઓને જે સપોર્ટ કરવાવાળા જે વોલેન્ટીયર છે એ બહુ સરસ રીતે સેવા આપે છે. મેડીકલની સેવા છે, પાણીની સેવા છે. દિવસેને દિવસે સેવા વધતી જાય છે. દર વર્ષે આવતો રણછોડરાયનો આ તહેવાર બહુ હર્ષોલ્લાસથી ઉજવવામાં આવે છે." - કિંતુ ખમાર, પદયાત્રી

ડાકોરમાં ફાગણી પૂનમનો વિશેષ મહિમા

ફાગણી પૂનમે રાજાધિરાજના દર્શન કરવાનો વિશેષ મહિમા છે. ભગવાન વિશેષ શણગારમાં દિવ્ય સ્વરૂપે ભાવિકોને દર્શન આપે છે. મોટી પૂનમ હોવા સાથે જ ભગવાન ભાવિકો સાથે હોળી ખેલે છે. ભગવાન 5 વખત નવરંગોનો ખેલ કરે છે અને ભક્તોને હોળી રમાડે છે. જેને લઈ વિશાળ સંખ્યામાં ભાવિકો ડાકોર પહોંચે છે.

"ઘણા ઉઘાડા ખુલ્લા પગે આવતા હોય છે, એવા પદયાત્રીઓ માટે ખાવા પીવાના અનેક સ્ટોલ છે, અનેક સેવાઓની સંસ્થાઓ છે પણ અમારી ગણેશ એકલિંગજી પરિવારની જે સેવાની સંસ્થાની એક લાગણી એવી કે ખાવા પીવાનું દરેક માણસ એમની રીતે કરી શકે છે, પણ એક આ સારવાર છે. જે પગમાં છાલાં પડ્યા હોય પગમાં ફોલ્લા પડ્યા હોય કળતર થતી હોય અસહ્ય દુખાવો થતો હોય અને આ એવું અલીણા મુકામ છે કે ત્યાં આવીને શ્રદ્ધાળુઓ પોતાનું મનોબળ તોડી બેસતા હોય છે.

ઠાકોરજીએ અમને પ્રેરણા કરી અને એમની પ્રેરણાથી અમે અહીં કળતર માટે માલિશ કરી આપીએ છીએ. દરેક પ્રકારની જેનેરિક દવાઓ પણ રાખીએ છીએ. પગમાં છાલાં પડ્યા હોય, વાઢિયા પડ્યા હોય ફાટી ગયા હોય ફોલ્લા પડ્યા હોય તો એને ડ્રેસિંગ કરી સારી રીતે પાટો બાંધી અને શ્રદ્ધાળુઓનું રાજા રણછોડના નાદ સાથે મનોબળ મજબૂત બને છે અને અહીંથી દોડતા ડાકોર જવાની આસ્થા એમને જગાડે છે." - હિતેન ભટ્ટ, ગણેશ એકલિંગજી મેડીકલ સેવા કેમ્પ

ઠેર ઠેર સેવા કેમ્પોનું આયોજન

ડાકોર તરફ જતા પદયાત્રાઓની સેવા અને સુવિધા માટે સેવાભાવી સંસ્થાઓ અને વ્યક્તિઓ દ્વારા ઠેર ઠેર સેવા કેમ્પો ધમધમી રહ્યા છે. જ્યાં પદયાત્રીઓેને સતત સેવા આપવામાં આવી રહી છે. મહુધા ખાતે રાજ્યકક્ષાના મંત્રી સંજયસિંહ મહીડા દ્વારા પણ સેવા કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જ્યાં તેઓ પદયાત્રીઓની સેવામાં જોડાયા છે. પદયાત્રા માર્ગ પરના વિવિધ સેવા કેમ્પોમાં પદયાત્રીઓને ચા, પાણી, નાસ્તો, ભોજન અને રહેવા અને મેડીકલ સેવા સહિત વિસામાની વ્યવસ્થા ઉપલબ્ધ બનાવાઈ છે. આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા સારવાર કેમ્પ તેમજ પોલિસ વિભાગ દ્વારા પોલિસ સહાયતા કેન્દ્ર શરૂ કરાયા છે.

